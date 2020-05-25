С момента избрания президента США Дональда Трампа в 2016 году американские правые группировки и онлайн-активисты, которые поспособствовали избранию Трампа, перенесли свою деятельность в европейское цифровое пространство, а также стали время от времени приезжать в ЕС с тем, чтобы отработать в старом мире методики, которые потребуются для обеспечения победы на президентских выборах в 2020 году, пишет Марк Скотт в статье, опубликованной 24 мая в Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дезинформация

На протяжении последних трех лет американские активисты неоднократно вмешивались в европейские дебаты перед крупными выборами, размещая фальсифицированные фотографии политиков и скандальные посты, затрагивающие такие чувствительные темы, как миграция и изменения климата. Они создали ряд сайтов, которые под видом новостных изданий продвигали конкретный политический курс.

Кроме того, в социальных сетях они не занимались «троллингом», подталкивая местных избирателей к распространению дезинформации, в том числе касающейся нового коронавируса. В частности, такие хештеги, как #GetBrexitDone и #TakeBackControl стали очень популярными в США, несмотря на общее безразличие американских граждан к выходу Великобритании из состава ЕС.

Несмотря на обилие продвигаемой американскими правыми дезинформации, какого-либо существенного воздействия на общественное мнение добиться не удалось. Но не в нём была цель. По большей части эти группировки интересует лишь одна аудитория: их сограждане. Укрепляя позиции того или иного европейского популиста или выводя в тренды социальных сетей тот или иной хештег перед выборами, американские активисты пытались создать условия для продвижения своей картины мира среди американских избирателей.

(сс) Ed Everett Противники Brexit

«Внутри американских экстремистских группировок люди мало заботятся о том, что происходит в Европе», — заявила Хлоя Колливер, которая возглавляет отдел цифровых исследований в Институте стратегического диалога.

«Они больше сосредоточены на использовании европейских выборов для собственной политики и политических кампаний на национальном уровне», — подчеркнула сотрудница лондонского аналитического центра, который анализирует экстремистские заявления в сети.

Так, на исходе президентской кампании во Франции 2017 года хакеры, которые, возможно, «имели связи с российским правительством», опубликовали закрытые документы предвыборного штаба Эммануэля Макрона, ставшего впоследствии главой Франции и боровшегося тогда против лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В течение считаных часов американские активисты стали наводнять социальные сети постами, объединенными общим хештегом #MacronLeaks.

Такие активисты заполнили социальные сети различными мемами, в которых Макрона изображали в образе Марии-Антуанетты с общем подтекстом, что бывшему министру экономики Франции нет дела до простого человека. По большей части такие шаги не увенчались особенным успехом во Франции, а продвигаемые ими хештеги получили распространение лишь только после того, как в республике стали развенчивать дезинформацию американских правых.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

В США же, напротив, благодаря усилиям американских правах был создан образ нового президента Франции как ставленника коррумпированных политических элит. Тем самым они доказали, что могут использовать происходящие в ЕС и в своих политических интересах.

Наибольшего же успеха американские правые добивались всегда тогда, когда им удавалось пойти на взаимодействие с местными единомышленниками, а также когда то или иное событие играло им на руку. В Италии после победы популистов и крайне правых в выборах 2018 года на различных электронных площадках осуждалась тактика продвижения дезинформации.

В этих обсуждениях принимали активное участие американские правые. Их же можно впоследствии связать с кампанией по героизации Луки Траини — кандидата крайне правой партии «Лига Севера», осужденного на 12 лет за вооруженное нападение на африканских мигрантов.

В конце 2018 года в ходе предвыборной кампании в Швеции, когда одной из главных тем гонки стал вопрос потока беженцев с Ближнего Востока, в этот процесс также вмешались американские правые.

Крайне правый сторонник теорий заговора Алекс Джонс, а также другие разного рода эксперты и аналитики из США стали распространять ложные сообщения о прибытии этих иммигрантов в скандинавскую страну. Специальные форумы были завалены постами о том, что белое население Швеции скоро ждет деградация.

(сс) Mark Taylor Алекс Джонс

В конференциях приняли участие различные крайне правые, в том числе сторонник идеи превосходства белого человека Сэмюэл Джаред Тейлор. Когда же граждане Швеции в конечном счете пошли на выборы, американские правые активисты, а также активисты из других европейских стран, таких как Польша, стали распространять слухи о фальсификациях на выборах.

Тем не менее из-за непонимания сути происходящих в ЕС процессов американские правые не смогли добиться каких-либо существенных успехов. Несмотря на это, отработанные в странах Европы методики американские крайне правые могут перенести на домашнюю почву. Как и в случае с европейской политикой, их стратегия будет включать в себя использование мессенджеров и форумов для распространения вирусных мемов, сфальсифицированных фотографий и видеозаписей, часть из которых направлена против видных деятелей Демократической партии.