Современный мир быстро меняется, и готовность к переменам становится одним из ключевых параметров эффективного обучения. Система образования в настоящее время подвергается суровому испытанию, приобретая в то же время бесценный опыт организации работы в специфических условиях карантина и самоизоляции.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

При этом сфера дополнительного профессионального образования, в рамках которой осуществляется бизнес-образование (профессиональная переподготовка руководителей и владельцев бизнеса (МВА и ЕМВА)), является одной из наиболее уязвимых и пострадавших в данной ситуации.

Ситуация неопределенности, в которой находится весь мир, заставляет многих задуматься, как пандемия и глобальный кризис изменят бизнес-образование. Сохранится ли оно в том виде, в каком существовало до недавнего времени, или полностью перейдет в онлайн-формат? Насколько эффективны дистанционные бизнес-программы? Смогут ли университеты стать точками сбора новых цифровых компетенций в сложившейся ситуации? Каким образом Торгово-промышленная палата сможет стать проводником образовательного процесса?

В рамках своей работы по подготовке предложений в Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, поручение о разработке которого дал правительству РФ президент России Владимир Путин, Торгово-промышленная палата России внесла предложения по поддержке профессионального и бизнес-образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торгово-промышленная палата России

В частности, по мнению экспертного сообщества, необходимо в первую очередь стимулировать работодателей и население к участию в профессиональном обучении и дополнительных образовательных программах через следующие меры:

— предложить широкий спектр государственных программ поддержки дополнительного профессионального образования взрослых;

— использовать прямое финансирование обновления навыков работающих граждан через образовательные сертификаты и/или ученические счета (по примеру 50+ и «Президентской» программы подготовки управленческих кадров). Причем преобладать в таком обучении должны программы по повышению производительности труда, системы менеджмента качества, в том числе бережливое производство и предпринимательство. А с учетом сегодняшней обстановки — антикризисный менеджмент, логистика, телекоммуникации, образование для взрослых.

— стимулировать массовое обучение предпринимательству и самозанятости;

— стимулировать создание и внедрение различных цифровых платформ-навигаторов для получения профессиональных компетенций и выбора эффективных образовательных маршрутов.

Особое внимание, на наш взгляд, необходимо уделять работникам старше 45 лет. Они должны получать средства на переобучение, чтобы подготовиться к новой работе в старшем возрасте, а работодателю государство должно компенсировать затраты, которые он несет, сохраняя сотрудника старшего возраста на рабочем месте с новыми трудовыми функциями.

Использование мер поддержки населения и работодателей в получении дополнительного профессионального образования должно стать не только экономическим, но и политическим инструментом обеспечения качества государственного управления и повышения удовлетворенности населения деятельностью правительства Российской Федерации.