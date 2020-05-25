Самоизоляция привела к резкому снижению двигательной активности детей и существенному увеличению статической нагрузки. Дети проводят большую часть дня сидя перед экраном компьютера или лежа с планшетом или смартфоном в руках. Даже короткий период снижения двигательной активности в сочетании с увеличением статической нагрузки может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье детей. Мы все оказались не готовы к «остановке на бегу», детям пришлось ещё сложнее. Самоизоляция изменила условия жизни и обучения, ограничила контакты и практически лишила детей возможности активно двигаться. Как сохранить здоровье ребёнка и с пользой провести летные каникулы? На вопросы корреспондента ИА REGNUM ответила главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких.

Петр Кончаловский. Лето. 1939

ИА REGNUM: Марьяна Михайловна, что бы вы посоветовали нашим читателям, дети которых больше месяца обучались дистанционно?

Марьяна Безруких: Ребёнок летом должен отдыхать. Тем более, весна была очень сложной, а ситуация — стрессовая — фактически ещё не закончилась. Заканчивается тяжелейший учебный год, очень сложные два с половиной месяца занятий. И поэтому, в ближайшие два месяца точно, ребёнку нужно дать отдыхать.

Но отдыхать — это не значит весь день валяться на диване или носиться кругами и ничего не делать. Важно, чтобы не было режима учебных занятий и важно дать ребёнку отдохнуть от учёбы как таковой. Потому что очень высокий соблазн сейчас и для учителей и для родителей продолжить занятия в летние месяцы, потому что понятно, что эффективность учёбы весной была довольно низкой. Но не стоит поддаваться этим желанием, потому что эффективность будет тоже низкой.

Ребёнок должен отдохнуть после длительного стресса. А это точно был длительный, такой хронический, токсический стресс, который фактически ещё не закончился, дети ещё не вышли на прогулку, ещё нет возможности реализовать в полной мере потребность в двигательной активности, потребность ребёнка в общении — это были те дефициты, которые и создавали стресс в сочетании с учёбой. Поэтому стоит организовать что-то интересное, увлекательное, то, что ребёнку действительно нравится, то, что поможет снять дефицит общения и двигательной активности, то, что добавит позитивных эмоций — это очень важно.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

ИА REGNUM: Какие могут быть опасности при выходе из карантина?

Марьяна Безруких:Не менее важно предупредить родителей о том, что выходить из режима самоизоляции и входить в режим отдыха и полноценных каникул нужно тоже постепенно. Потому что нельзя после долгого сидения в пределах квартиры вдруг оказаться в ситуации высокой двигательной активности — это может негативно отразится на здоровье. Всё-таки произошло резкое снижение двигательного режима и были высокие статические нагрузки, которые определило вот это обучение у экрана гаджета (причём это не всегда был стационарный компьютер, не всегда соблюдались гигиенические нормативы, ребёнок очень часто сидел скрючившись и смотрел в экран смартфона).

Поэтому выходить из карантина нужно постепенно, постепенно увеличивать двигательную активность и её интенсивность, а также — продолжительность. Это очень и очень важно. Ведь могли накопиться функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы и системы дыхания. Всё-таки ограничения были очень длительные. Любой родитель знает, что ребёнок, попадая, например, в больницу на 10−14 дней, потом выходит и долго восстанавливается. И хотя здесь была не болезнь, но было столь сильное ограничение двигательной активности, взаимодействия со сверстниками, накопленные негативные эмоции, поэтому из всего нужно выходить постепенно, понимаю, что постепенно нужно увеличивать и длительность прогулок, и интенсивность физических нагрузок.

Поэтому ни в коем случае нельзя отправлять сразу ребёнка на хоккейные тренировки или футбол — все постепенно. Либо тренер должен очень внимательно за этим следить.

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ИА REGNUM: Как организовать отдых?

Марьяна Безруких:В течение ближайших двух месяцев двигательная активность очень важна, также как позитивные эмоции, занятия тем, что нравится. Сейчас самое время дать ребёнку погрузиться в какие-то творческие занятия. Должна сказать, что сейчас имеется широкий выбор чего угодно: практически все музеи, все детские центры и площадки организовали то, что называется онлайн-лагерь. Но это возможность тоже не означает, что ребёнок в течение полутора часов будет в одном лагере, потом ещё полтора часа — в другом, потом — в третьем. И интенсивность этих занятий тоже будет чрезвычайно высокая.

Во всём хороша мера, люди должны отдыхать, должен быть всё-таки рациональный режим. Конечно, ребёнок может больше спать днём, он должен иметь возможность просто поваляться, ничего не делая. Время ничегонеделания — это очень хороший выход из стресса. Предвижу возражения. Скажут, что нам много задали на лето, что имеется огромный список литературы, что надо математику подтянуть, физикой заняться и так далее. Но, по крайней мере, первые полтора месяца лета стоит дать возможность ребёнку передохнуть. Потом, если вводить какие-то занятия, то делать это очень небольшими порциями, чтобы это не были уроки: один, второй третий. Заниматься нужно не больше, чем по полчаса в первой и второй половине дня.

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ИА REGNUM: Выходит, что больше занятий — не значит лучше?

Марьяна Безруких: Дело в том, что чрезмерная нагрузка дает прямопротивоположный результат. Родители захотят больше, интенсивнее, а в результате вообще получится ничего. В качестве примера могу сказать, что многие родители будущих первоклассников очень хотят в течение лета сформировать почерк, который в первый год обучения в школе формируется недостаточно, — и чтение, и навык письма.

Так вот таким я могу порекомендовать не больше 10 минут таких тренировок. Это даст гораздо больше эффект при регулярной работе 10-минутной, чем часовые занятия два раза в неделю.