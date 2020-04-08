Из охвативший мир эпидемии коронавируса необходимо сделать несколько важных уроков, чтобы в будущем не проиграть схватку с информационным SARS-CoV-2 или какой-то другой заразой. Если не начать обучение правилам информационной гигиены, в дальнейшем ситуация может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья, уверен председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

В интервью ИА REGNUM он пояснил, почему информационный вирус страшнее, чем любое заболевание, какую новую волну фейков о коронавирусе запустили мошенники, почему важно пересмотреть вопросы школьного обучения и разработать новый национальный проект.

(сс) SERGEY MINNIGALIN Александр Малькевич

ИА REGNUM: Александр, почему так важно соблюдать информационную гигиену?

Александр Малькевич: Из пандемии коронавируса должны быть вынесены несколько уроков. Все они касаются информационной безопасности — того направления, которым я занимаюсь в Общественной палате России. Их несколько. Первый урок —весь мир должен признать: информационный вирус страшнее, чем любое заболевание. Об этом много говорят, но стесняются признавать.

Мы рисуем графики числа умерших от коронавируса, но не рисуем графики числа умерших от других болезней, мы должны честно сказать, что растёт количество психических расстройств (мы не можем пока посчитать), количество людей, у которых обострились их реальные хронические болячки из-за всего этого. Ну и самое главное — мы увидели готовность людей совершать любые необдуманные поступки, отдавать деньги мошенникам за пропуска, за штрафы, за комиссию на компенсацию.

ИА REGNUM: Что-то новое появилось из коронавирусных слухов?

Александр Малькевич: Я прогнозирую новую волну — это мошенничество на почве веры в чудодейственное лекарство или иные препараты, которые спасают от коронавируса. Идёт просто шквал таких сообщений! Причём, надо отдать должное, часть из этих лекарств — это не отрава, а какие-то реальные таблетки, типа аспирина. Сейчас впаривают какие-то китайские противогриппозные таблетки. Важно, что это всё делается очень профессионально, через сотни сообщений разных людей в различных социальных сетях, различных регионах, которые по известной технологии пересказывают: «Мне написала знакомая, у которой есть друг, у которого есть товарищ, который живёт в Италии, и он из лечился». Или другие знаменитые «заплывы»: «Человек, близкий к медицине, сообщил…» и так далее. Очень большая волна поднялась, потому что люди сейчас, нужно честно сказать, доведены до отчаяния длительной самоизоляцией, непониманием перспектив выздоровления. Потому что никто не объясняет, что после двух-трёх месячного карантина человеку все равно придётся выйти, и всё равно вирус есть.

Поэтому мошенники тут же говорят: «А нет проблем, достаточно приобрести упаковку наших таблеток, их принимать, и все будет отлично». Никто не знает, будет ли очередная волна коронавируса или появится COVID-20 или ещё что-то, но мы теперь точно знаем, что люди восприимчивы к любой ахинее. Сегодня назначили виновным за всё Билла Гейтса, завтра это будет Марк Цукерберг (хотя ему и есть за что предъявлять), послезавтра это будет Тим Кук,Джорж Сорос и целый ряд других персонажей.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках на улице

ИА REGNUM: Какие ещё выводы нужно сделать?

Александр Малькевич:Второй урок. Оказалось, что наши цифровые технологии и платформы не готовы к нагрузке, возникшей в условиях дистанционного образования. Мы все были вынуждены пользоваться сервисомZoom со всеми его пробоинами, прорехами, отсутствием безопасности и так далее. Надо развивать свои технологии, платформы. Государство должно превратить это в отдельный национальный проект.

Третий урок. Мы должны пересмотреть школьное обучение, образование. Начать обучать, в том числе пожилых людей, основам информационной безопасности, интернет-гигиены. Общественная палата России готова предложить подобный курс.

ИА REGNUM: Почему это так важно?

Александр Малькевич: Раньше наши дети не знали, какие публикации можно делать в социальных сетях, они не понимали, что их фотографии и личные данные утекают, что не стоит на спор какие-то двусмысленные фото и видео делать, потому что все это через энное количество лет способно разрушать их жизнь и даже стать объектом шантажа за неосторожные публикации. Все эти облачные хранилища, которые просматриваются, и откровенно уже все говорят — Google и Apple фильтруют все, что мы выкладываем и храним на их платформах. Но теперь проблема стала гораздо весомее. Мы должны учить людей фильтровать поступающую информацию.Так же как в доме у многих стоит фильтр для воды, в интернете должен быть такой фильтр. Мы должны этому учить людей разного возраста.

Потому что мы видим: ошибки различаются по возрасту. Если дети способны вываливать все эти свои какие-то интимные фотографии, приватные записи и делать необдуманные публикации, то люди зрелого возраста способны отдавать последнее, если мошенники используют фейковый сайт популярного федерального СМИ, на котором якобы рассказывается о тех или иных компенсационных мерах. Люди любого возраста ведутся на потоки сообщений через Messenger об ужастиках. Мы должны по каждой возрастной группе ввести соответствующее обучение.

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ИА REGNUM: Чего мы ещё ждём?

Александр Малькевич: Я прогнозирую, что если нам не удастся обуздать информационный вирус, то он, к сожалению, примет неконтролируемые формы. Пользуюсь случаем, хочу сказать, что у нас каждый год были тревожные звоночки. Но просто до этого они были все локальными.

Даже в январе, ещё до вспышки нашего информационного вируса, когда случился пожар на нефтезаводе в Ухте, вокруг этого были всякие страхи: «сотни погибших», всякая другая ложь. Это — локальные истории: пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, взрывы в Дзержинске, в Ачинске. Примерно раз в месяц нас «тренировали». Были какие-то темы, которые обкатывались в каждом регионе. Теперь мы видим, что появилась технология возбуждения страны пока ещё не одномоментно, но массово.

Я вам с ходу могу привести несколько историй. Это — знаменитая «одинокая мать, которая доваривала суп из остатков еды». За два дня это сообщение обогнуло всю страну. Мы проверяли: шагом в 5—10 минут аналогичные сообщения пошли по всей стране. Причём это было в пабликах небольших городов. В комментариях, естественно, люди возмущались, даже собирали деньги.

Вторая яркая история про «брата, который работает инженером Минкомсвязи». Вышло как минимум 500 сообщений по всей стране и везде: «Мой брат работает инженером в Минкомсвязи», и текст идентичный. Но смысл был в том, что «неважно, где я живу, но брат мой выбился в люди, он — в Москве, он — инженер Минкомсвязи. Так вот там 10 мая, пока праздники, собрали комиссию по радиочастотам и быстро приняли решение ставить вышки 5G под всей стране. Часть членов комиссии была против, была драка, мат, десять сотрудников министерства арестованы, 15 уволились, здание оцеплено ФСО, но тем не менее готовится массовое убийство людей». Причём в сообщении написано, что комиссия заседала на Тверской улице, но там уже год как нет министерства. В Минкомсвязи нет должности инженера, тем не менее этот вброс разошелся.

Третий похожий случай, идёт сообщение, якобы из Италии: «Окончательно найдено лекарство от коронавируса». И далее написана полная ахинея: «Итальянские врачи не подчинились всемирному закону здоровья ВОЗ». Что за закон такой всемирный? Всемирная организация здравоохранения не издает законов. Далее пишут: «Несмотря на запрет вскрытия умерших, врачи стали вскрывать, оказалось, что это не вирус, это — бактерия». В итоге все рекламируют аспирин и антикоагулянты.

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Поэтому, если мы не сделаем соответствующих выводов, не начнём в том числе менять школьную программу, следующую атаку можем и не отбить. Я как отец детей-школьников совершенно откровенно могу сказать, что ряд предметов им совершенно не нужны для нашей жизни в нашем цифровом обществе. Не на то уходят силы.

Напомним, ранее в интервьюИА REGNUM Александр Малькевич отмечал, что за коронавирусными страшилками, массово расползающимися по интернету и социальным сетям, стоят несколько групп, а цель данных фейков одна — обозлить и разобщить людские сообщества.