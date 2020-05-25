18 мая президент Черногории Мило Джуканович заявил, что против формирования автокефальной Черногорской Церкви выступают те, кто одновременно выступает против «независимого и суверенного черногорского государства». «Мы возобновили государство. Пришла пора возобновить и Церковь. Мы предложили решение, которое подразумевало бы существование Православной Церкви всех верующих. Если Сербская православная церковь отказывается от такого решения, она будет Церковью этнических сербов в Черногории. Но тогда мы создадим Церковь этнических черногорцев. Мы постараемся, чтобы такая церковь получила автокефалию и признание», — сообщил он.

Иван Шилов ИА REGNUM

Необходимо отметить, что господин Джуканович не отдает себе отчета в том, что государственная власть не вправе самостоятельно учредить автокефальную Церковь. Факторами, дающими основание для устроения новой автокефалии, могут быть политическая самостоятельность территории, на которой предполагается образовать автокефальную Церковь, ее географическая отдаленность, этническое отличие региона от основной территории кириархальной Церкви, но эти факторы сами по себе недостаточны для автокефализации. Совершенно необходимым условием учреждения автокефалии является стремление к ней церковного народа, духовенства и епископата соответствующей церковной области, причем значительного большинства на всех этих уровнях. Решение о даровании автокефалии принимается высшей властью кириархальной Церкви (в случае с Черногорией — Сербской православной церковью).

(сс) UNCTAD. Jean Marc Ferré Президент Черногории Мило Джуканович

Вокруг вопроса о праве на автокефалию возникали и возникают споры, которые часто ведут к нестроениям и даже разделениям, вплоть до разрыва канонического общения. Кроме решения Вселенского Собора (а он не собирался уже более 1200 лет) только воля кириархальной Церкви может быть законным фактором в учреждении новой автокефалии. Случалось, что автокефалия провозглашалась органом государственной власти или местным епископатом, самовольно вышедшим из подчинения соборному епископату автокефальной Церкви и ее первоиерарху. Незаконность подобных акций с канонической точки зрения очевидна, хотя в тех случаях, когда это было вызвано действительно назревшими потребностями церковной жизни, возникавшие вслед за самочинным актом разделения удавалось уврачевать позднейшим законным дарованием автокефалии со стороны Церкви-Матери.

Сегодня власти Черногории пытаются дискриминировать права самой многочисленной группы верующих своей страны — верных чад Сербской православной церкви. Парламентарии этой страны приняли законопроект «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которому объекты и земли религиозных общин возвращаются в собственность государства, если они не принадлежали этим общинам до 1 декабря 1918 года. Это означает, что подавляющая часть религиозных объектов, принадлежащих Сербской Церкви в Черногории, должна отойти государству. Цель данного закона — ослабить Сербскую православную церковь на территории Черногории и поддержать раскольническую структуру — «Черногорскую православную церковь». На сегодняшний день данная религиозная община крайне малочисленна, но при этом позиционирует себя единственной «церковью» черногорского народа.

(сс) Koroner Цетинский монастырь. Черногория

Действующие власти Черногории не скрывают того, что являются активными сторонниками евроинтеграции и обособленности от Сербии, а потому стремятся дискредитировать общее историческое духовное и культурное наследие сербского и черногорского народов. Именно поэтому они преследуют цель максимально ослабить влияние Сербской Церкви на территории Черногории и в дальнейшем, вероятно, получить признание своей «карманной» церковной структуры со стороны Константинопольского патриархата. Разворачивается информационная травля Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви, верующих которой обвиняют в «сербском шовинизме» и противлении независимости черногорского государства.

Все это очень напоминает тот сценарий, по которому бывший президент Украины Порошенко и его команда поддерживали и легитимировали украинских раскольников. При внешней политической поддержке прошлому руководству Украины удалось склонить на свою сторону Константинопольский патриархат, который признал объединение раскольнических структур в качестве «Православной церкви Украины» и тем самым внес смуту в мировое павославие. На самой же Украине начались настоящие гонения на верующих канонической Украинской православной Церкви посредством агрессивно настроенных националистов, сторонников и даже «священнослужителей» ПЦУ при равнодушии и невмешательстве местных властей. Тогда же была развернута и информационная кампания против нашей Церкви. Верующий народ Украины, несмотря на давления, угрозы и прямое насилие, остался верен каноническому православию. Такую же верность мы видим и в Черногории.

President.gov.ua Томос об автокефалии в Софии Киевской

Русская православная церковь оказывает всемерную поддержку своей сестре — Сербской Церкви. В Патриаршем и Синодальном послании, принятом в декабре 2019 года, звучит призыв к властям Черногории «опомниться и вместо мифических «великосербских шовинистов» увидеть в православных верующих своих дедов, отцов и матерей, братьев, сестер и детей. Невозможно и бессмысленно объявлять проводником чужого, враждебного влияния каноническую Церковь, объединяющую большинство граждан своей страны».

В феврале текущего года, в рамках встречи предстоятелей и делегаций Иерусалимской, Русской, Сербской, Румынской, Польской, Чешских земель и Словакии Церквей также был поднят вопрос положения православных верующих в Черногории. В своем коммюнике участники встречи отметили, что власти Черногории должны «уважать и отстаивать основополагающее право собственности на имущество, включая собственность Церкви».

12 мая после крестного хода на праздник святителя Василия Острожского епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий и семеро священников кафедрального собора города Никшич были задержаны черногорской полицией. Тысячи верующих со всех уголков Черногории вышли на акции протеста против поведения власти, в котором выразилось ее враждебное отношение к сербскому православию. 14 мая председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в комментарии для РИА Новости выразил озабоченность судьбой священнослужителей и призвал к их немедленному освобождению. В ночь на 16 мая задержанные были выпущены на свободу.

(сс) Saint-Petersburg Theological Academy Епископ Иоанникий

Сегодня совершенно очевидно, что вмешательство в жизнь Церкви светских властей, преследующих свои политические интересы, чревато непредсказуемыми последствиями, поскольку вносит разделения и порождает распри в обществе по такому чувствительному вопросу, как религиозный. Мы должны чётко понимать, что западные политтехнологи и действующие политики всерьёз взялись за религиозную тему, делая её инструментом достижения своих целей в Восточной Европе и на Балканах.

В середине ХХ века при содействии Русской православной церкви была преодолена многолетняя греко-болгарская церковная схизма. Уверен, что и нынешние расколы, инициированные недальновидными государственными деятелями и морально нечистоплотными иерархами и лжеиерархами, при содействии Божием рано или поздно будут упразднены. Сегодня все мы должны четко понимать, где проходит грань между правдой и ложью, молиться за наших братьев и сестер, которые страдают от грубейшего вмешательства светских властей, и пребывать верными духу церковных канонов и своей многовековой религиозно-исторической традиции.

Леонид,архиепископ Владикавказский и Аланский, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата