Пандемия коронавирусной инфекции пошатнула позиции президента СШАДональда Трампа среди его сторонников, которые обеспокоены не тем, какие меры по борьбе с патогеном принимает администрация США, а тем, что глава Белого дома недостаточно авторитарен, пишет бывший депутат Европейского парламента, член Консервативной партии ВеликобританииДэниел Хэннан в статье, опубликованной 25 мая в Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Принято считать, что президент США демонстрирует некомпетентность в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Если раньше — в более благоприятные времена — его эксцентричность была терпимой и даже забавной, то теперь избиратели не столь благосклонны к главе Белого дома. Если даже забыть о его манере вести дела, больше напоминающей поток сознания неокрепшего ума, еще остаются призывы Трампа использовать противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Трамп безрассудно настаивает на применении этого лекарства, несмотря на всё большее число свидетельств против того, что оно может помочь при заражении коронавирусом.

Определенный смысл в том, чтобы заставить косную медицинскую бюрократию думать нешаблонно, есть, но тон Трампа, когда он заявил, что по-прежнему принимает этот препарат, очень отдает инфантилизмом. При этом среди сторонников Республиканской партии все больше тех, кто недоволен выбранным в стране внутриполитическим курсом. Тому есть ряд причин, в том числе страх того, что Трамп не тот человек, который сможет справиться с нынешним кризисом.

Дональд Трамп с врачами в Белом доме

Тем не менее не в первый раз уже опросы общественного мнения показывают, что разного рода эксперты часто ошибаются. Так, в некоторых случаях уровень поддержки Трампа держится на прежних значениях, в других виден небольшой провал, тогда как в третьих, наоборот, — рост. И ни в одном из них рейтинг Трампа не демонстрирует коллапса. Связано это может быть с тем, что люди в условиях пандемии начинают с меньшей терпимостью относиться к несогласным с курсом властей, проявляют большую подозрительность в отношении чужаков и большие патриотизма и авторитаризма. Иными словами, они начинают вести себя больше по-трамповски.

После выборов 2016 года было проведено огромное количество исследований типов личностей тех, кто поддержал Трампа. К ним, как показал ряд работ, чаще всего относятся люди с более беспокойным типом характера. Они считают миграцию опасной, негативно относятся к иностранному импорту, стремятся к порядку, стабильности и иерархии. Такие избиратели плохо представлены в СМИ, но их в стране больше, чем тех, кто более благосклонно относятся к миграции и прочему.

Трамп это понял, возможно, благодаря помощи подкованного психолога-бихевиориста, консультирующего его, или в силу своей интуитивной связи с электоратом. То, что вызывало наибольшее возмущение у большинства комментаторов, в том числе консервативных, как проявление излишнего авторитаризма — запрет на въезд в страну для граждан ряда государств, превышение своих полномочий, угрозы членам федерального правительства, — особенно не волновало избирателей.

Коронавирус должен был укрепить мировоззрение основных сторонников Трампа, а также, что важнее, привлечь на его сторону сомневающихся. Сторонники Трампа более восприимчивы к инфекциям и иным болезням. Например, у них лучше развит «рвотный рефлекс», поэтому они активнее реагируют на шокирующие изображения. Только нынешняя пандемия вызвана не какой-то болезнью. Патоген пришел из Китая, который Трамп давно уже назвал источником угрозы. На фоне пандемии подтвердились опасения главы Белого дома не только относительно Пекина, но и глобальной бюрократии, которая обслуживает свои интересы. Распространение коронавируса также — вопреки рациональному мышлению — делает экономический национализм более убедительным.

Дональд Трамп на пресс-конференции

Более того, либералы в самом начале кризиса стали несознательно подыгрывать стереотипным представлениям сторонников Трампа, обвиняя людей, называющих коронавирус «китайским вирусом», сетуя на то, что расизм представляет большую угрозу, чем сам патоген, и осуществляя нападки на главу Белого дома за принятые им превентивные меры.

Если сложить все эти факторы вместе, получается идеальное для консерваторов стечение обстоятельств. В стране бушует прибывший из-за рубежа вирус, который распространился отчасти из-за коррумпированности бюрократов и самоуспокоенности либералов, а для борьбы с ним нужны более авторитарные меры. Наконец, он подтверждает правильность мировоззрения главы Белого дома. Есть только одно «но». На момент начала кризиса Трамп вел себе не так, как от него ожидали его сторонники. Напротив, он преуменьшил риск и призвал губернаторов штатов не вводить жесткие меры по борьбе с распространением болезни.

По сути, заключает автор, Трамп оказался прав, и отказ от излишне жестких мер никак не повлиял на общую ситуацию в стране. По иронии судьбы, он, сделав правильный выбор, лишился поддержки своих избирателей.