В ответ на многочисленные запросы граждан и других участников рынка недвижимости, а также на основе анализа и обобщения правоприменительной практики, правительство России одобрило изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и законодательные акты Российской Федерации в сфере кадастрового учёта и регистрации прав. Это произошло 21 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Недвижимость

Совсем скоро вступит в силу ряд изменений, направленных на ликвидацию пробелов в учетно-регистрационной системе недвижимости. Будет увеличено число регистрационных действий, осуществляемых Росреестром в упрощенном порядке. Также россияне смогут еще больше услуг получить в электронном формате. Это свидетельствует о том, что наша страна большими шагами двигается в сторону «цифровизации» и облегчения оказания услуг населению. Статистика показывает, что большинство граждан предпочитает решать свои вопросы удаленно, не прибегая к личному посещению госорганов. Планируемое время внесения поправок намечено на второй квартал 2020 года.

(сс) Rakoon Росреестр

Какие наиболее важные перемены ожидают участников рынка недвижимости после принятия нового законопроекта?

С нововведениями ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, инвалиды I и II групп смогут получить услугу Росреестра с выездом на дом совершенно бесплатно.

Законопроект сократит сроки регистрации договоров долевого участия в строительстве в многоквартирных домах и иных объектах недвижимости с десяти до семи дней при первой регистрации договора. Последующие регистрации будут проходить за пять дней. При подаче документов в электронном виде услугу можно будет ускорить и получить всего за три дня.

Уменьшится время для снятия приостановления регистрационных действий и регистрации права по решению суда. Установлен конкретный срок для регистратора — три дня с момента получения документов.

Будет расширен перечень услуг, для получения которых можно будет направить заявление в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг без усиленной квалифицированной электронной подписи. В частности, это касается заявлений, не связанных с переходом и ограничением прав.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилья

Также без усиленной электронной подписи можно будет зарегистрировать сделки с государственными и муниципальными органами власти. К таким сделкам могут относиться, например, приватизация жилья и аренда или купля-продажа государственных и муниципальных земельных участков. В этих случаях орган публичной власти сможет самостоятельно подготовить скан-образ документа, подписанного гражданином, удостоверить и в электронном виде направить заявление о регистрации в Росреестр.

Разрешат через личный кабинет и без электронной подписи уточнять границы земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов. Это касается ранее учтенных объектов недвижимости при отсутствии смены собственника.

Обещает расшириться перечень заявителей, которые смогут обратиться за оказанием услуг. При этом особо отмечают наследников, которые получат право снесенные садовые дома сразу снимать с регистрационного учета без проведения регистрации права собственности.

Граждане смогут поручить кадастровым инженерам подачу документов в Росреестр без нотариальной доверенности. Так, по мнению правительства, россияне получат возможность сэкономить свое время и расходы.

Машино-места теперь могут стать шире. Раньше были установлены как минимальный, так и максимальный размер. После нововведений застройщики смогут сами устанавливать размер машино-места, при этом соблюдая минимум в 5,3*2,5 м.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Кроме всего прочего, будет установлен запрет на перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Ожидается, что реализация нового законопроекта в сфере обращения с недвижимостью окажет исключительно положительное действие на весь рынок недвижимости в стране.

Однако в связи с расширением перечня электронных услуг необходимо вспомнить о том, что в ноябре 2019 года Федеральная кадастровая палата Росреестра рекомендовала собственникам недвижимости вносить актуальные контактные данные в Единый государственный реестр недвижимости. Так, орган регистрации прав направит собственнику уведомление в случае, если в ЕГРН поступят электронные документы. Это позволит снизить риск мошенничества с недвижимостью со стороны недобросовестных граждан.