Ватикан возобновил служение месс с участием мирян, передает Vatican News (Ватикан). Первой мессой с народом после карантина, вызванного пандемией, стало богослужение в честь столетия со дня рождения папы Иоанна Павла II. Сообщая об этом, папа Римский Франциск сказал: «18 мая исполняется 100 лет со дня рождения Иоанна Павла II в Вадовицах, в Польше. Мы вспоминаем его с большой любовью и благодарностью. Я совершу святую мессу, которая будет транслироваться по всему миру, у алтаря, где покоятся его останки. Да продолжит он ходатайствовать с небес о народе Божьем и о мире во всем мире». Затем понтифик обратил свое внимание на ситуацию в Церкви после объявления пандемии: «В некоторых странах возобновились богослужения с участием верующих, в других эта возможность рассматривается. В Италии можно будет совершать святую мессу с народом с 18 мая. Я разделяю радость общин, которые наконец смогут собраться вместе для богослужения. Это знак надежды и дар для всего народа Божия». Епископ Рима призвал всех соблюдать санитарные нормы, чтобы поберечь здоровье друг друга.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент США Дональд Трамп призвал Церкви открыться «прямо сейчас», сообщает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Об этом он заявил в пятницу, 22 мая, на брифинге в Белом доме. Трамп рассказал, что дал указания Центру по контролю за заболеваниями (CDC) «издать новые указания для храмов, чтобы они вновь открылись», назвав «молитвенные дома «важнейшим местом по предоставлению основных услуг». Администрация президента и CDC уже несколько недель, насколько известно, находятся в процессе разработки и обнародования новых «руководящих принципов для возобновления работы церквей». Они будут содержать «набор рекомендаций, а не инструкций», подразумевая, что «действия, предпринимаемые властями штатов и местным самоуправлением, выходящие за рамки федеральных установок, неуместны». Региональным чиновникам сообщат, что религиозные собрания — это нечто уникальное и отличное от других собраний, они защищены Первой поправкой. Поэтому к верующим не должны относиться более строго, чем к другим. «Сидеть дома и смотреть что-то на ноутбуке, конечно, замечательно, — подчеркивает Трамп, — но это никогда не может быть тем же самым, что быть в церкви и быть с друзьями».

Французскому правительству придется отменить запрет на проведение собраний в местах отправления культа, пишет La Croix (Париж, Франция). Эта мера представляет собой «серьезное и явно незаконное нападение» на свободу вероисповедания и является «непропорциональной по отношению к преследуемой цели сохранения общественного здоровья», постановил Государственный совет Франции, высшая судебная инстанция по административным делам. 28 апреля правительство объявило о продлении запрета на проведение религиозных собраний до 2 июня. Католические епископы выразили «разочарования», но «приняли к сведению» это решение. 18 мая Государственный совет призвал правительство уважать свободу вероисповедания. И снова Католическая церковь во Франции «приняла к сведению», заявив, что «мы всегда были в прямом контакте с правительством». Однако неожиданное постановление Государственного совета вызвало как энтузиазм одних, так и смущение других. Некоторые не скрывают своего страха: возможно, что вторая волна эпидемии пойдет через церкви, синагоги и мечети. Это может отчасти объяснить реакцию на решение Государственного совета со стороны мусульманских, еврейских и протестантских лидеров, которые никогда не требовали быстрого возвращения общественных служб, в отличие от католиков.

Онлайн месса

Станет ли собор Святой Софии снова мечетью, задается вопросом Polonia Christiana (Краков, Польша). Об этом Кристоф Лафонтен из папского фонда «Помощь Церкви в нужде» разговаривал с французским историком Этьеном Копо. Как сказал ученый, исламисты начали громко требовать повторного преобразования бывшего христианского храма в мечеть в 1953 году, когда отмечалось 500-летие взятия Константинополя османами. Копо напоминает, что в середине 1990-х годов эту идею выдвигал и премьер-министр Турции Неджметтин Эрбакан, политический наставник нынешнего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2016 году в соборе Святой Софии муэдзин призвал мусульман к молитве, что транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению. Два года спустя аяты Корана были прочитаны там самим Эрдоганом. Наконец, в 2019 году президент объявил, что восстановление мечети есть его желание. По словам Копо, будущее собора Святой Софии может зависеть, в частности, от состояния турецко-российских отношений. Если сегодня храм будет превращен в мечеть, можно было бы ожидать реакции русского православия, особенно в контексте турецко-российской напряженности из-за конфликта в Сирии.

В Израиле приведено к присяге правительство Биньямина Нетаньяху — Бенни Ганца, информирует Terrasanta.net (Милан, Италия). Оно является результатом очень сложной политической договоренности, которая положила конец длившейся более года тупиковой ситуации. Нетаньяху смог хорошо разыграть свои карты во время пандемии коронавируса, которая привела к объявлению чрезвычайной ситуации и дала ему отсрочку от преследований за коррупцию, мошенничество и злоупотребление служебным положением. Среди обязательств нового правительства — аннексия Иорданской долины в июле (в настоящее время является палестинским владением на Западном берегу). Следует помнить, что это решение уже включено в концепцию урегулирования конфликта на Святой земле, обнародованную 28 января Трампом. Европейский союз и ООН высказались против 23 апреля. Их позиция будет зафиксирована в протоколе, но, вероятно, останется без каких-либо практических последствий. Главы Церквей на Святой земли в заявлении, опубликованном 7 мая, отмечают, что рассматривают «односторонние планы аннексии с большой озабоченностью». Они просят Израиль отказаться от такого одностороннего шага, который разрушил бы «любую остающуюся надежду на успех в мирном процессе».

Биньямин Нетаньяху и Майк Помпео в Иерусалиме. 13.05.2020

Концепция «двух государств — Израиля и Палестины» терпит неудачу, и поэтому пора подумать о новых решениях. Об этом в интервью L'AgenziaServizioInformazioneReligiosa (Рим, Италия) заявил основатель Израильско-палестинского центра исследований и информации (IPCRI) Гершон Баскин. В случае аннексии Иорданской долины это станет сигналом о формальном прекращении решения «двух народов, двух государств», а также поставит под угрозу мирный договор между Израилем и Иорданией. По словам Баскина, пора задуматься над концепцией «одного государства». Он отмечает, что «у нас два народа, более или менее равных по размеру, оба связанные с одним и тем же географическим районом, на владение которым они претендуют, отрицая как права, так и существование другого». Это огромная проблема. Поэтому следует разработать правила совместного проживания в одном государстве, опираясь на опыт «перехода от жизни в условиях этнических, религиозных и расовых конфликтов к мирному сосуществованию». Как замечает Баскин, он имеет в виду «Южную Африку, Северную Ирландию, Руанду, Боснию — все это может послужить нам уроком» сквозь «призму нашего конфликта».

Положение Сербской православной церкви в Черногории «более сложное, чем когда-либо в истории». Как рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия), об этом сербский патриарх Ириней заявил после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. Оба лидера обсуждали конфликт между Сербской церковью и черногорским правительством. Патриарх сказал, что даже османские правители и коммунисты больше уважали Сербскую церковь, чем чиновники режима Мило Джукановича. Очевидно, что Джуканович реализует план создания искусственной черногорской нации или изгнания Сербской церкви из Черногории. Это напоминает о том, как действовал хорватский фашистский режим усташей с 1941 по 1945 год. Патриарх буквально сказал следующее: «Мы уважаем Черногорию как государство, к сожалению, существование сербского народа в этой стране не признано, с душевной болью я прошу Джукановича подумать о его действиях». Ириней обратился к президенту Сербии с просьбой защитить сербский народ в Черногории, «который живет там с тех пор, как существует Черногория», но, прежде всего, сохранить храмы и святыни Сербской церкви. Вучич со своей стороны подчеркнул, что он понимает позицию Сербской церкви, но нужно быть «осторожными». Ни при каких обстоятельствах Белград не хочет вести себя по отношению к Черногории так, как Черногория уже ведет себя по отношению к Сербии. Черногорские политики говорили о вмешательстве сербов во внутренние черногорские дела, но забыли, что Подгорица активно вмешивалась в сербские дела путем признания Косово. Кроме того, это «интересный случай», когда черногорские политики вмешиваются в церковные вопросы и даже пытаются основать новую Церковь. В любом случае Белград сделает все возможное, чтобы дать понять международному сообществу, что «Церковь», спонсируемая Подгорицей, является искусственной структурой, не пользующейся поддержкой народа.

(сс) predsednik.rs Сербский патриарх Ириней и президент Сербии Александр Вучич

Монахиня-бенедиктинка Джоан Читтистер рассуждает на страницах NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США) о том, как различать новости и пропаганду. Она вспоминает, как по линии народной дипломатии посещала Россию и европейские страны. Западные представители говорили, пишет Читтистер, что русские являются «марионеткой государственных и правительственных СМИ», а «свободное государство никогда не допустит такого угнетения». Но потом она побывала в Великобритании с ее ВВС, Германии с ее ZDF, Италию с ее RAI, Ирландии с ее RTE, Франции с ее RFI. Как и в России, там тоже было государственное телевидение и радио. «Наши союзники, — отмечает монахиня. — Так кто же был свободен, кто нет? Что было правильно, что нет?» Все перечисленные страны до сих пор имеют государственные телеканалы и радиостанции, которые представляют официальную позицию правительства, а независимые вещатели дают свой анализ и критику позиции власти. Если говорить о США, то «у нас есть свобода, но есть ли у нас новости?» Нет американских официальных государственных СМИ, на фоне которых все остальные изучают, оценивают и сравнивают. Зато есть неограниченное число корпоративных телевизионных каналов и больше предвзятости, чем когда-либо видел мир. Проблема в том, что когда вы разбиваете что-либо на мельчайшие части, например, политическую новостную повестку, то с этим разбивается и гражданская культура. В результате нет «универсального понимания идей, целей, идентичности, концепции того, что значит быть «американцем». Так каков же ответ? Возможно, говорит сестра Джоан, он в том, что «нам пора поддержать создание государственной новостной программы, где правительство обязано сообщать и разъяснять, а частные вещатели могут свободно это анализировать».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телеканал «Россия»

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».