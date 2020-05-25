Прошедшие выходные для Татарии начались с трагедии — в больнице Зеленодольска во время пожара погибли пациенты. Уголовное дело по факту ЧП возбудили по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», но расследование ещё продолжается, и о причинах говорить рано. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и выяснило, что за три месяца до трагедии в ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» сменилось руководство, а сам пожар совпал с прокурорской проверкой «в связи с поступившей информацией о летальном случае пациента». Также именно в мае 2020 года в больнице должны были проверить соблюдение ранее выданного предписания «об устранении нарушений требований пожарной безопасности».

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

О происшествии

На первом этаже ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» поздним вечером 22 мая 2020 года, в палате сосудистого отделения, где находились четверо мужчин, случилось возгорание. 90 человек из здания больницы были эвакуированы, но троих спасти не удалось. Пожилые пациенты погибли. Ещё двое получили ожоги лёгкой и средней степени тяжести.

Временных обитателей больницы распределили по другим отделениям ЦРБ, а часть отпустили домой. Минздрав Татарии, в чьём ведении находится медучреждение, сообщил, что «происшествие не связано с аппаратами ИВЛ, в загоревшейся палате их не было», также как и пациентов с COVID-19 в этом корпусе.

Пресс-служба МЧС Татарии Сосудистое отделение ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ»

Напомним, в мае в Москве и Санкт-Петербурге во время пожаров в больницах, где погибли пациенты, было зафиксировано возгорание аппаратов ИВЛ.

Уголовное дело по факту ЧП в Зеленодольске возбудили по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Сотрудники республиканской прокуратуры совместно с МЧС установят причины происшедшего, а также «соблюдение в больнице требований пожарной безопасности» и оценят действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС. Проверка — на особом контроле у прокурора Татарии.

Пресс-служба МЧС Татарии Спасатели у ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ»

О проверках

Больница, где случился пожар, как юрлицо была фигурантом проверок надзорных органов 41 раз. К примеру, с 22 по 26 мая 2020 года в ГАУЗ территориальный орган Росздравнадзора по РТ планировал провести проверку «в связи с поступившей информацией о летальном случае пациента». Проверке подлежало «соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами». На сегодня она числится в стадии — «ожидает завершения», и её подробности пока неизвестны.

Помимо этого, главное управление МЧС России по республике с 18 по 29 мая 2020 года проверяет больницу на выполнение «ранее выданного предписания №53/1/1 от 27.05.2019 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара».

Из материалов проверок следует, что в госучреждении и до трагедии выявлялись нарушения правил пожарной безопасности.

В частности, в октябре 2019 года ГУ МЧС по РТ проверило исполнение ранее выданного предписания и установило, что в подведомственном ГАУЗ здании в пгт Васильево «не оборудована система оповещения людей о пожаре 2-го типа» (был составлен протокол по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении и.о. главного врача ГАУЗ «ЗЦРБ» Шигапова Р.Ф. и направлен на рассмотрение в мировой суд), «стоматологическое отделение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации», «пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов», «стены и потолки тамбуров путей эвакуации приемного покоя отделаны горючими материалами», «автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется в неисправном состоянии», «стены, а также пол на путях эвакуации и эвакуационных выходов отделаны горючими материалами». Также в здании на улице К. Маркса, 37а в Зеленодольске — «пожарные шкафы не соответствуют НПБ 151−2000 (выполнены из горючих материалов)» и т.д.

Пресс-служба МЧС Татарии Спасатели и персонал ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ»

А в мае 2019 года МЧС провело плановую проверку госучреждения, под управлением которого находятся не только больница в Зеленодольске со зданиями по разным адресам и медучреждение в пгт Васильево, но и некоторые сельские медучреждения. Известно, что в ходе этого визита надзорного органа в Зеленодольске были выявлены нарушения, но реестр Генпрокуратуры РФ не содержит подробностей. Предписание руководство ГАУЗ должно было выполнить до 10 мая 2020 года.

О больнице

ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» было учреждено в мае 2002 года. Учредитель — минздрав Татарии. Больницу с 25 февраля 2020 года возглавляет Елена Тверскова, которая была назначена исполняющей обязанности главного врача. С 2008 по 2010 год она была руководителем «Зеленодольской детской городской больницы», но та была ликвидирована как отдельное юрлицо и присоединена к МБУЗ «Зеленодольская центральная районная больница».

Пресс-служба МЧС Татарии ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» в день трагедии

До Тверсковой должность и. о. главного врача занимал Рафаэль Шигапов. Сейчас на портале «Здравоохранение РТ» он указан как заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Зеленодольской ЦРБ.

ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» была поставщиком в 80 госконтрактах на сумму более 53,69 млн рублей и заказчиком в 2 тыс. контрактов на сумму 1,8 млрд рублей. В частности, больница имеет контракты с ГУФСИН по РТ. Например, в марте 2020 года подписан контракт на 550 тыс. рублей на оказание медуслуг, действующий до конца текущего года. Помимо этого, у медучреждения ранее были контракты с МВД Татарии на оказание медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел.