



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

США и Россия достигли договоренности в Израиле

Как сообщает новостной портал Mezopotamya Ajansı, в последние дни в Сирии проводится ряд дипломатических встреч, которые больше всего влияют на положение сирийских курдов. Представитель Автономной администрации Северной и Восточной Сирии Бедран Чия Курд выступил с заявлением о том, что США и Россия достигли важных договоренностей в Сирии, часть из которых даже будут реализованы. Также Бедран Чия Курд упомянул о «втором этапе диалога» и призвал курдов к «национальному единству». По его словам, идет речь о формировании новых обстоятельств для Сирии и Автономной администрации Северной и Восточной Сирии касательно разрешения курдского вопроса, что повлияет и на урегулирование положения сирийских курдов. Помимо этого, Курд отметил, что турецкая правящая Партия справедливости и развития и созданный ею альянс находятся в тупике, указывая на актуальность разговоров о смене имеющегося политического режима в Турции. Далее Бедран Чия Курд упомянул, что в ближайшие дни в Сирии ожидается новый виток развития событий и договоренностей и добавил: «Фундамент был заложен еще год назад в Израиле. 25 июня 2019 года США и Россия провели встречу в Тель-Авиве и пришли к определённой договоренности по данному вопросу. Мы считаем, что тогда были приняты стратегические решения, которые сейчас реализуются. То, что Россия и США договорились между собой, подтверждается и словами спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри. Таким образом, речь идет о том, что все силы, кроме российских, покинут территорию Сирии. Это играет на руку России. Однако неизвестно, взамен на что было принято такое решение. Ясно, что обе стороны пошли на уступки в некоторых моментах во имя интересов друг друга».

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

Турция и Израиль сближаются

Как сообщает новостной портал sol.org.tr со ссылкой на израильскую англоязычную газету The Jerusalem Post, совпадение политических планов Турции и Израиля относительно Сирии привело к «сближению» отношений между данными странами спустя десятилетний разрыв. JP опубликовала статью под заголовком «Между Израилем и Турцией развиваются романтические отношения из-за «Хезболлы?» В ней говорится о том, что впервые за время десятилетнего разрыва вследствие конфликта у берегов Газы в мае 2010 года с участием «Флотилии свободы» и турецкого пассажирского корабля «Мави Мармара», когда было убито 10 человек, «старые союзники» снова объединяются во имя взаимных интересов. Далее в статье напоминается о том, что на Среднем Востоке «ничего не остается неизменным надолго», а также приводится следующая цитата израильского уполномоченного представителя из интервью для лондонского новостного интернет-издания Middle East Eye: «Известный как «Хезболла» иранский представитель бросает вызов турецким военным в Идлибе, и этот же человек угрожает и нашим военным в Южной Сирии. Это и является еще одной точкой совпадения интересов».

«Мы не позволим создать террористический коридор»

Согласно сообщению новостного веб-портала Ahval News, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу резко высказался относительно переговоров между Курдским национальным советом и партией Демократический союз на северо-востоке Сирии и добавил следующее: «Наша позиция предельно ясна. Мы не позволим создать здесь террористический коридор и легализовать террористов». По мнению Чавушоглу, и Россия, и США прилагают усилия для интеграции ОНС (Отряды народной самообороны сирийских курдов) в политический процесс Сирийских демократических сил или так называемых «сирийских курдов». Также глава МИД Турции добавил: «На самом деле до того, как ОНС стали полностью подконтрольны США, Россия прилагала усилия в этом вопросе. Мы тоже постоянно упоминали, что они ничем не отличаются от РПК (Рабочая партия Курдистана). Да, мы не против курдов. В прошлом, когда наш президент еще занимал пост премьер-министра, он выдвигал Асаду требования о признании прав и выдаче удостоверений личности курдам в Сирии. США также продолжают предпринимать попытки по интеграции в политический процесс, пока на этих землях не будет создано квазигосударство. Также здесь предпринимаются попытки интегрировать КНС (Курдский национальный совет) и ОНС».

Carey Akin Буровая установка

ЕС потребовал от Турции

Как сообщает турецкая редакция Sputnik, главы внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС повторно заявили о том, что порицают буровые работы по добыче природного газа Турцией на месторождениях на территории Кипра. В заявлении также было выдвинуто требование, «чтобы Турция проявляла уважение к независимости Кипра». Данное заявление было сделано после проведения совещания министров иностранных дел стран — членов ЕС в режиме телеконференции в связи с пандемией коронавируса нового типа. Министры также подчеркнули, что «крайне расстроены тем, что Турция до сих пор не ответила на бесчисленные призывы остановить буровые работы в Восточном Средиземноморье». Турцию в очередной раз призвали прекратить буровые работы в данном регионе, а в адрес официальной Анкары было направлено требование о «проявлении уважения к независимости Кипра в рамках международного права».

Анкара срочно ищет деньги

Как сообщается в газете Dünya Ekonomi, ходят разговоры о том, что Турция обратилась к своим иностранных союзникам с вопросом о срочном поиске денежных средств. Председатель Центрального банка Турции Мурат Уйсал отметил во время видеоконференции с представителями банковского сектора, что продолжаются переговоры по поводу обеспечения своп-линии по обмену валют для Турции. По словам представителей банковского сектора, Мурат Уйсал имел в виду не американскую ФРС, а центральные банки Японии, России, Китая и Катара. Заместитель председателя отдела по внешнеполитическим связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Джевдет Йылмаз также упомянул, что ведутся переговоры об обеспечении для Турции своповой линии по обмену доллара и турецкой лиры.

Флаг Турции — 02

Демократическую партию народов «добивают»

Согласно сообщению новостного веб-портала TR724, правительство Турции продолжает операцию по назначению доверительных управляющих в муниципалитеты, во главе которых ранее находились представители от левой Демократической партии народов. За время борьбы с пандемией коронавируса правительство назначило еще четверых доверительных управляющих в муниципальные администрации от ДПН. По итогам выборов в турецкие муниципалитеты представители ДПН получили места в 65 администрациях, три из которых — в крупных городах. На сегодняшний день в 44 из перечисленных выше муниципалитетов назначены доверительные управляющие от правительства. Руководителям шести муниципалитетов не были выделены мандаты со ссылкой на постановление, имеющее силу закона. Сейчас доверительные управляющие назначены в муниципалитеты в турецких провинциях и районах, таких как: Ыгдыр, Сиирт, Курталан и Байкан. Вслед за этим представительство ДПН от округа провинции Анкара выступило с заявлением касательно назначения доверительных управляющих. В результате последовало вмешательство полиции и арест восьми членов ДПН.

Турецкие адвокаты подали иск против Китая

Как сообщает турецкая редакция CNN, Ассоциация адвокатов Анкары подала иск против правительства КНР в связи с пандемией коронавируса. Иск подан относительно «лишения прибыли» в крупных размерах торговых предприятий, закрывшихся на карантин из-за эпидемии коронавируса. Турецкие адвокаты отметили, что руководство Китая действовало преднамеренно для распространения вируса. По их мнению, в течение года пострадавшие от сложившейся ситуации учреждения и лица могут подать иски с требованиями о компенсации.

Состоялось совещание Совета безопасности Турции

Согласно сообщению турецкой редакции Sputnik, состоялось совещание Совета безопасности Турции под председательством турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время совещания, продлившегося около трех часов, были обсуждены вопросы касательно ситуации, в первую очередь, в Сирии, Ираке и Ливии, а также во всем регионе, что непосредственно влияет на безопасность Турции. Состоявшееся впервые после долгого перерыва совещание Совбеза было проведено в летней президентской резиденции Хубер в Стамбуле.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание Совета безопасности Турции, 20 мая 2020 года

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Шесть членов палаты представителей США из числа демократов направили письмо государственному секретарю США Майку Помпео с требованием оказать влияние на правительство Турции касательно включения политических заключенных в список амнистированных в рамках реформы в системе исполнения наказаний в связи с пандемией коронавируса в Турции.

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