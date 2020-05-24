Пока президент СШАДональд Трамп и его союзники в Конгрессе стремятся ограничить доступ граждан к продовольственным талонам, они демонстрируют сострадание лишь в отношении одной группы — непомерно богатых: предложенный главой Белого дома со товарищи пакет финансовой помощи в размере $135 млрд предназначен для таких же, как Трамп — богатых и крупных бизнесменов, пишетНиколас Кристоф в статье, опубликованной 23 мая в The New York Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По информации издания, сам Трамп вместе со своим зятем Джаредом Кушнером, возможно, значительно обогатятся благодаря этому пакету помощи. Так, в мартовский законопроект о предоставлении экономической помощи были мистическим образом включены — мелким шрифтом — положения, предоставляющие налоговые послабления на сроки, начинающиеся задолго до начала пандемии. Это положение, официально названное «Модификация ограничений убытков налогоплательщиков, не относящихся к коронавирусу», автор призывает называть его «Раздачей особо богатым».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По информации Совместного комитета по налогообложению Конгресса, теперь в рамках этих «раздач» около 82% выделяемых средств пойдет тем, кто зарабатывает больше $1 млн в год. В среднем те, кто зарабатывают больше $1 млн в год, получат $1,6 млн.

Иными словами, матери-одиночке, которая крутится на двух работах и получит максимум $1,2 тыс. помощи, придется заплатить налоги, чтобы воротила недвижимости смог получить свои $1,6 млн. Получается, что простой рабочий живет при безжалостном капитализме, тогда как для богатых в США — социализм. Многие граждане США понимают, что Трамп показал себя крайне некомпетентным в ответе на вызов коронавируса, не остались они равнодушными и к тому, как Трамп и Конгресс хотят осуществить оказание экономической помощи, или к тому, как власти исподтишка сделали так, что больше всего от нее выиграют те, кто меньше всего в ней нуждаются.

Если в США власти просто смирились с тем, что в результате пандемии огромное число людей лишатся работы, предоставив им пособия по безработице, то в других странах — в частности во Франции, ФРГ, Великобритании и Дании — правительства пошли на более продуманный шаг, решив выделить финансирование компаниям, чтобы те не увольняли сотрудников. В США такие же попытки были, но они не шли ни в какое сравнение с решениями других государств. Тем не менее в некоторых случаях Вашингтон выделял намного большую часть своего ВВП на помощь компаниям, чем это имело место в ЕС.

Поэтому безработица в ФРГ и Дании, по последним оценкам, сохранится на уровне лишь 5%, тогда как в США этот показатель может достигнуть 20%. И несправедливо было бы винить в кризисе безработицы лишь пандемию, напротив, он мотивирован тем выбором, который сделала страна. В то же самое время все очевиднее то, что деньги, предназначенные для оказания помощи малому бизнесу, часто направлялись не тем, кому они больше всего нужны, а тем, у кого самые бесстыдные юристы.

U.S. Departament of Defense Джаред Кушнер

В соответствии с одним из положений пакета предоставления помощи, налоговые послабления могут получать только те компании, ежегодная прибыль которых составляет $25 млн. Одной из таких компаний стало AutoNation, входящие в список 500 самых прибыльных, по версии журнала Fortune. Она получила $77 млн в рамках поддержки малого бизнеса, но вернула их после публикации в The Washington Post. Частные колледжи, которые скорее эксплуатируют студентов, нежели дают им образование, получили в общей сложности $1,1 млрд.

Исследование Брукинского института установило, что каждый шестой ребенок в США недоедает из-за нынешнего кризиса, тяжелее которого не было со времен Великой депрессии. А американские власти спешат на помощь магнатам. Как установил, в свою очередь, фонд Kaiser Family Foundation, на 2 мая 27 млн граждан США могли потерять медицинскую страховку, оплачиваемую работодателем. Можно было бы подумать, что это заставит администрацию изменить свое отношение к общедоступной медицине, но нет, напротив, Трамп по-прежнему стремится отменить Закон о доступном медицинском обслуживании, в результате чего еще больше людей лишатся возможности получить медицинскую помощь.

Во время Великой депрессии президент Франклин Рузвельт пошел на смелые меры для борьбы с экономической депрессией, создавая рабочие места, продвигая меры социального обеспечения и электрификации сельских районов страны. Во время нынешнего кризиса Трамп стремится ограничить доступ людей к продовольственным талонам и медицинской страховке, одновременно отдавая деньги магнатам сферы недвижимости, в том числе, возможно, себе самому.

Фрэнк Солсбери. Официальный портрет Франклина Рузвельта. 1947

Безусловно, США по-прежнему являются страной возможностей — для тех, у кого есть средства. Так, по некоторым оценкам, с 18 марта, когда по большей части и начался нынешний кризис, богатство американских миллиардеров выросло в целом на 15%. Кроме того, к их числу добавилось еще 16 граждан США за это время. Как же замечательно видеть, отмечает автор, что некоторые выходят в люди!

Члены палаты представителей пытаются отменить «Раздачи особо богатым», но Трамп и его союзники в Конгрессе сопротивляются. При этом Трамп не видит нужды помогать штатам и отдельным регионам, в которых людей, лишившихся работы, было больше, чем в Великую депрессию. Трампу удалось победить на выборах отчасти благодаря гневу избирателей по поводу нечестности системы, но при нем же манипуляции экономикой дошли до такого уровня, что теперь в США голодают дети, а простые люди лишаются и работы, и жизни.