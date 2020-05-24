Вполне возможно, что большинство людей, которые изначально нашли обвинения Трампа в сговоре с Россией убедительными, искренне считали, что широкомасштабное расследование против главы Белого дома оправдано. Тем не менее следствие прошло, так и не доказав сговор Трампа с Россией. Иными словами, у его хулителей больше нет оснований упорствовать в своих обвинениях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Едва ли можно считать, что обвинения президента США Дональда Трампа и его предвыборного штаба в сговоре с Россией в 2016 году прошли проверку временем, еще менее милосердным время было по отношению к тому нарративу, согласно которому Трамп, будучи избранным на пост главы Белого дома, станет сервильной марионеткой российского лидера Владимира Путина. Хулителям Трампа пора поставить точку в этом экскурсе в неомаккартизм, пока уставшая публика не перенаправила свои раздражение и разочарование против них, пишет Тед Гален Карпентер в статье, опубликованной 23 мая в The National Interest.

Сокрушительный удар по фундаменту всего российского расследования нанес в 2019 году доклад специального прокурора США Роберта Мюллера, который занимался поиском доказательств сговора Трампа с Москвой. Но по-настоящему добило весь этот процесс обнародование в апреле стенограмм свидетельских показаний в Комитете по разведке палаты представителей США.

Fbi.gov Роберт Мюллер

Из них стало очевидно, что Мюллер не только не нашел доказательств, которые бы оправдывали уголовное преследование Трампа, его помощников или любого другого гражданина США. Так, в нем указывается, что в ходе расследования не удалось установить сговор кого-либо из членов предвыборного штаба Трампа с правительством РФ с целью оказания влияния на выборы. По словам обозревателя издания The Intercept Глена Гринуолда, на теориях заговора о сговоре Трампа и Кремля, на котором основывалось большинство «сенсаций» СМИ, была поставлена жирная точка.

Любители теорий заговора в Конгрессе и СМИ тем не менее не отказались от попыток доказать предательский характер Трампа. Напротив, когда в палате представителей демократы добивались импичмента Трампу, они неоднократно повторяли всё те же изначальные обвинения. Иными словами, хотя основной причиной импичмента были якобы не соответствующие президенту шаги в отношениях с Украиной, на фоне этого разбирательства всегда маячил намек на то, что действия Трампа служат интересам Москвы.

Карпентер неоднократно писал о том, что, вопреки убеждениям хулителей Трампа, существует огромное число свидетельств того, что администрация Трампа никогда не проводила пророссийской политики. На фоне продажи оружия Украине, новых раундов расширения НАТО, выхода США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и все более активной травли российских союзников и клиентов позиция Вашингтона при Трампе отличается большей жесткостью, чем при его предшественнике Бараке Обаме.

Стенограммы из Комитета по разведке палаты представителей в еще большей степени подчеркивают безосновательность обвинений Трампа в сговоре с Москвой.

«Я никогда не видел прямых эмпирических доказательств того, чтобы предвыборный штаб Трампа или кто-то из его членов пошел на сговор с русскими для оказания влияния на выборы», — заявил бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер.

Другие официальные лица администрации Обамы, в том числе советник по национальной безопасности Сьюзан Райс, были вынуждены сделать схожие признания в ответ на прямые вопросы членов комитета. С учетом их ответов закономерен вопрос, а были причины вообще начинать уголовное следствие против предвыборного штаба оппозиционной демократам партии.

White House Сьюзан Райс

Еще более шокирующие открытия можно сделать, если обратиться к стенограммам слушаний комитета. Так, представители занимающейся обеспечением кибербезопасности компании CrowdStrike, которая подтвердила заявление Национального комитета Демократической партии (НКДП) о том, что Россия взломала переписку демократов, были вынуждены признать на слушаниях в Конгрессе отсутствие каких-либо конкретных доказательств того, что российские хакеры выкрали какую-либо переписку с серверов НКДП. Такое признание не пустяк, поскольку именно сделанное фирмой заявление было на протяжении долгого времени главной движущей силой начатого в отношении президента США расследования.

«Признание президента компании CrowdStrike Шона Генри, сделанное под присягой, заставляет задуматься о том, не ввели ли специальный прокурор Роберт Мюллер, сотрудники разведывательных структур и демократы общественность в заблуждение», — задался вопросом Аарон Мейт, занимающийся журналистскими расследованиями.

По его словам, признание Генри не доказывает, что Россия «не взламывала НКДП», оно лишь свидетельствует о том, что члены администрации Обамы, НКДП и другие ввели общественность в заблуждение с помощью информации, которая, как было известно, не была точной.

«То, что Демократическая партия наняла две частные компании, которые и выдавали на-гора основные обвинения, легшие в основу Рашагейта — согласно которому Россия взломала переписку демократов, а Трамп пошел на сговор с Москвой — говорит о том, что федеральное расследование было скомпрометировано с самого начала», — добавил журналист.

Как отмечает бывший сотрудник спецслужб Рэй МакГаверн, на сомнительность позиции ФБР и комиссии Мюллера указывает сам факт того, что они полагалась в своих решениях на информацию и выводы CrowdStrike, чья репутация была испорчена и до этого.

«Она [компания] утверждала, что русские взломали приложение украинских артиллеристов, в результате чего Киев в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами понес большие потери в гаубицах», — указал МакГаверн.

Карпентер указывает, что компания была вынуждена отказаться от этого заявления после проведенного «Голосом Америки» собственного расследования.

Уже давно пришло время сторонникам теории сговора России и Трампа остановиться. Ни один объективный наблюдатель не может относиться к этим обвинениям серьезно. Упорство в этих утверждениях отражает лишь стремление насолить политическим врагам.

Продвижение этих обвинений без нужды обострило враждебность общественности по отношению к России, а также напряженность между Вашингтоном и Москвой, которые обладают крупнейшими арсеналами ядерного оружия. Безусловно, американские граждане, разозленные на Китай, возможно, не воспринимают сегодня Россию как угрозу номер один для США, тем не менее враждебность к ней по-прежнему находится на высоком уровне.