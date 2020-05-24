



Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что по инициативе палестинской стороны состоялись телефонные переговоры с членом ЦК палестинского движения ФАТХ Хусейном аш-Шейхом. Правда, сообщение Смоленской площади по этому поводу составлено таким образом, что ставит больше вопросов, нежели ответов.

Особенно в той части, в которой Богданов «вдруг» заявил о «готовности российского руководства организовать личную встречу президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве без предварительных условий». Сразу отметим, что такие предложения не рождаются на пустом месте и, похоже, что аш-Шейх сообщил нашему спецпредставителю нечто такое, что побуждает к конкретным действиям. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что российскую сторону информировали о последних решениях палестинского руководства по проблематике отношений с Израилем. В таком контексте «попутные» заявления Богданова о том, что Москва подтвердила неизменную позицию «в поддержку законных прав палестинского народа на самоопределение, включая создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и добрососедстве с Израилем», а также готовность к продолжению усилий, в том числе в рамках ближневосточного «квартета» международных посредников, по оказанию содействия налаживанию конструктивного палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой основе ближневосточного урегулирования (БВУ), выглядит как политический камуфляж. Тем более что ранее представитель США в ООН Келли Крафт заявила, что «палестино-израильский конфликт не может быть разрешен в Совете безопасности ООН, и призвала стороны начать прямые переговоры».

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Напомним, что 17 мая Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США и призвал другие страны к введению санкций против Израиля, «если Нетаньяху перейдет к аннексии», которая приведет к распаду Палестинской автономии. Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — ключевые союзники США на Ближнем Востоке — выразили Белому дому и госдепартаменту «обеспокоенность в связи с планами аннексии», но не более того, демонстрируя искусство привычной многолетней политической риторики. Поэтому интригующе выглядит предложение Богданова организовать личную встречу Аббаса и Нетаньяху в Москве. Хотя бы потому, что эти два политика пока воздерживаются от окончательных оценок, взвешивая все «за» и «против». А главное — то, что стоит за российской инициативой, ведь с такими предложениями могли выступить, как ранее, например, французы или немцы. Так, эксперты полагают, что Нетаньяху, опираясь на США, сможет с июля начать запуск процесса аннексии израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Он будет спешить, опасаясь, что такие планы могут быть нарушены в случае поражения на выборах Трампа и победы Джо Байдена, который не поддерживает аннексию.

En.kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Госсекретарь США Майк Помпео, посещая недавно с визитом Израиль, призвал палестинское руководство согласиться на план мирного урегулирования, предложенный Трампом. Как известно, есть план по урегулированию палестино-израильского конфликта, разработанный зятем президента США Джаредом Кушнером, который предусматривает признание суверенитета Израиля над частью территорий Западного берега и создание палестинского государства на 70% оставшихся территорий Западного берега, а также в секторе Газа, со столицей на окраине Восточного Иерусалима. Ранее и сама палестинская сторона сотрудничала с израильскими силами безопасности на Западном берегу реки Иордан, а также с американским Центральным разведывательным управлением. Такое к чему-то обязывает. И, как бы ни оценивать политику США в ближневосточном урегулировании, она динамична, что бросается в глаза на фоне многолетних «забронзовевших позиций» других участников «ближневосточного квартета». Вот почему еще не понятны условия и не очевидны возможности готовящейся встречи в Москве Аббаса и Нетаньяху, если, конечно, за словами Богданова последуют какие-нибудь дела. Ясно, что должен быть задействован механизм согласования деталей встречи, ее даты, выявление собственного политического потенциала для конфликтующих сторон, способного принимать взаимоприемлемые решения.

Gage Skidmore Майк Помпео

Напомним, что раньше уже велись переговоры о подобном саммите в Москве, потом Аббас выражал готовность возобновить процесс ближневосточного урегулирования под эгидой Вашингтона. Но все так и осталось на уровне только заявлений, хотя, к примеру, Германия призывала стороны конфликта реализовать план «двух государств». Пока же, представляя в парламенте 35-е правительство еврейского государства, Нетаньяху говорил об аннексии палестинских земель на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. По его словам, «эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался», и «пришло время распространить на них израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма». Как вписывается и вписывается ли вообще такая схема в позицию Москвы, заявляющей «о поддержке законных прав палестинского народа на самоопределение и создание собственного независимого государства», никто не знает. Да и есть ли, вообще, у России стратегия в новых условиях? В случае срыва или провала встречи Нетаньяху и Аббаса российская дипломатия утеряет свой престиж на этом направлении. С определенной долей осторожности можно предполагать, что в данном случае стороны о многом не сообщают публично, что дает некоторые основания для выстраивания предположений о заранее согласованном между президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху и Аббасом некоем политическом маневре.

Но никто не знает, направлен ли он на срыв или блокирование американских инициатив, может быть, Москва готовится рискнуть, согласившись на переговоры с арабами не под патронажем США. Что-то нам подсказывает, что Аббас согласится участвовать в московском саммите. А Нетаньяху, для которого комбинация российской дипломатии напоминает длинную ложку в английском ужине?