Европейский союз недоволен решением США выйти из Договора об открытом небе (ДОН) с Россией. Это соглашение было заключено 24 марта 1992 года в Хельсинки и разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. В заявлении МИД России шаг Вашингтона квалифицируется как «весьма прискорбный с точки зрения европейской безопасности — ДОН, кстати, заключенный по инициативе США, является ее важнейшим звеном». Вместе с тем «Россия будет выстраивать свою дальнейшую линию в отношении ДОН, исходя сугубо из интересов национальной безопасности, в тесном взаимодействии со своими союзниками и партнерами».

Иван Шилов ИА REGNUM

Американцы представляют свои действия в качестве реакции на «нарушения» Москвы. Однако европейцы, похоже, в этот раз не на стороне своего атлантического союзника. Фактически риторику США активно поддержали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Польша. Правда, польская адвокатура своеобразна. Правительственный Центр восточных исследований (OSW) заявляет, что «объявленное Соединенными Штатами решение покинуть ДОН… выгодно для Москвы… Россия, вероятно, надеется, что желание подавляющего большинства других участников сохранить договор в силе и, прежде всего, сохранить в нем Россию, побудит их быть более открытыми в восприятии российских позиций по вопросам, которые интересуют Москву. Речь может идти о заключении новых соглашений с Россией о контроле над вооружениями в Европе в обход США, а также о новых инициативах сотрудничества с Москвой». В свою очередь Международное французское радио отмечает, что облеты были «особенно ценны для стран Прибалтики, которые таким образом отслеживали возможные передвижения войск на своих границах». То есть получается, что Вашингтон сам рубит сук «трансатлантической солидарности» и подталкивает европейцев кооперироваться с русскими. Стоит ли в таком случае Польше оставаться стойким оловянным солдатиком, сведя свою внешнюю политику к исключительной ставке на американцев?

Nato.int Йенс Столтенберг

Озабоченность действиями США выражают как коалиции европейских стран, так и отдельные министерства иностранных дел. «Мы сожалеем о том, что американская администрация объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу, даже несмотря на то, что мы разделяем ее озабоченность в связи с выполнением Российской Федерацией положений этого договора», — сказано в совместном заявлении Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Финляндии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии и Швеции. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса (СДПГ), с которым солидарна министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС), «мы видим, что в прошедшие годы у России были сложности с выполнением договора. Однако, с нашей точки зрения, это не оправдывает решения о выходе из него». Некоторые немецкие и французские эксперты считают, что Вашингтон идет на расторжение ДОН по экономическим причинам. В рамках Договора об открытом небе американцы используют самолеты OC-135B. Они уже устарели и не используют цифровое оборудование. С учетом совершенствования космического наблюдения модернизация приборов наблюдения OC-135B оказывается избыточной. Однако, помимо финансовой стороны вопроса, есть еще и политическая. Иногда бывает выгоднее потратиться на что-то ненужное с военной точки зрения, чтобы получить преимущество в другом.

Поэтому демарш Вашингтона, хотя его и ждали, все-таки «вызывает шок среди подписавших стран». Европейцы ставят его в ряд таких действий администрации США Дональда Трампа, как выход из ядерной сделки с Ираном и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с трудом отказываясь от представлений, что с американцами может быть все по-старому. По словам немецкого политолога Джулии Бергофер, «Германия вместе со своими европейскими партнерами и Канадой должны приложить все усилия для сохранения Договора об открытом небе, даже если российский выход из него представляется весьма вероятным в ответ на американский. Есть несколько предложений о том, как это сделать. В этом контексте существует также вопрос об отдельной политике европейской безопасности с Россией, чего Германия до сих пор избегала. В то же время партнеры по НАТО не должны заключать с Соединенными Штатами каких-либо двусторонних соглашений, которые позволили бы обмениваться изображениями в рамках ДОН через «обходные каналы». Это может привести к дальнейшей быстрой эрозии договора».

Разведывательный самолет Boeing RC-135W

Интерес здесь представляет тезис об «отдельной политике европейской безопасности с Россией». В последний раз с этим мы сталкивались 9 мая 1945 года. После в Европе, скорее, боролись друг с другом американский и советский взгляды на оборону. Если европейцы сейчас окончательно решат разработать свою собственную военную концепцию, Москва должна принять в этом самое активное участие. Вопросов тут много, включая политически важные, как России воспринимать проблему создания буфера безопасности на постсоветском пространстве — в качестве вторичной в рамках отношений с ЕС и США или первичной, где и каким будет место Восточной Европы. Время пришло.