Черногория 21 мая отметила 14-летие независимости в неспокойной обстановке. С начала года в балканской стране не утихает спор по поводу нового «Закона о свободе вероисповедания», который угрожает интересам Сербской православной церкви. Почти через полгода после принятия документа парламентом в этом напрямую признался президент страны. Мило Джуканович заявил о том, что Сербской православной церкви придется «вернуть то, что было изъято и украдено у Черногории», а затем, на фундаменте этих якобы «сворованных» сербской церковью православных святынь, из которых многие древнее первого черногорского государства, власти страны создадут церковь «этнических черногорцев». Джуканович не намерен останавливаться на этом и планирует добиваться автокефалии будущей черногорской православной церкви.

UNCTAD Мило Джуканович

О планах черногорского президента по поводу создания церкви «этнических черногорцев», а также о стратегии оппозиционных партий в отношении предстоящих этой осенью парламентских выборов ИА REGNUM рассказал лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич.

Президент Черногории Мило Джуканович 18 мая заявил о намерении добиваться автокефалии для новой черногорской православной церкви, которая будет церковью «этнических черногорцев». К этому его якобы подталкивает нежелание Сербской православной церкви занимать то место в обществе, которое ей предназначено. Как Вы восприняли это заявление президента?

В своем недавнем заявлении Мило Джуканович ушел на один шаг вперед и раскрыл свои истинные намерения по поводу создания автокефальной черногорской церкви. Он рассказал о том, что его цель — создать церковь этнических черногорцев. Этим самым он впервые предельно открыто представил свой истинный план и разъяснил смысл принятия антиконституционного «Закона о свободе вероисповедания». Судя по его словам, если сербы не желают стать частью этого его антиправославного и антицерковного плана, он оформит отдельную церковь и построит для нее храмы.

Что касается нас, то Джуканович может построить сотни церквей и монастырей, но мы не позволим, чтобы он и пальцем тронул наши церкви. Это позиция большинства православных верующих в Черногории.

Predsjednik.me Выступление Мило Джукановича 18 мая 2020 года

Пойдет ли президент Черногории в осуществлении своих намерений еще дальше и вызовет ли это новое обострение ситуации в стране?

В своем выступлении, которое мы только что упомянули, Мило Джуканович представил план, который ведет к полному хаосу и дестабилизации в Черногории, а значит, и на всех Балканах. Как марионетка НАТО, которая насильственным путем втянула государство в Североатлантический альянс, Джуканович играет определенную роль не только в собственной стране, но и шире, во всём балканском регионе. Мы должны понимать, в чём состоит эта его роль — он должен разрушить фундамент Сербской православной церкви, которая является одним из ключевых цивилизационных, исторических, культурологических и даже стабилизационных факторов на всем пространстве, на котором проживает сербский народ, а это большая часть Балкан.

Поэтому всё то, что в Черногории происходит вокруг Сербской православной церкви, сложно оценивать исключительно во внутриполитическом контексте. События надо рассматривать шире, в региональном, а отчасти и в геополитическом измерении.

Североатлантический альянс всего через несколько лет после того, как он втянул Черногорию в собственные ряды практически насильственным путем, стал сводить счеты со своим сильнейшим противником в балканском регионе — с Сербской православной церковью. НАТО в Черногории действует против тех структур общества, которые выступают за лучшие из возможных отношения с Сербией и Россией. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы внутри страны объединились, стараясь максимально развивать отношения с Белградом и Москвой.

Джуканович постоянно твердит, что вопрос статуса православной церкви в Черногории — сугубо внутренний. Но это не так. Это вопрос выживания всей Сербской православной церкви, а в более широком контексте и всего православия. Я здесь имею в виду не вмешательство в выборы или в деятельность исполнительной власти. Я говорю о проблемах, которые имеют чрезвычайную важность для сохранения культурной идентичности.

Predsjednik.me Мило Джуканович 18 мая 2020 года

Очередные парламентские выборы должны пройти в Черногории этой осенью. Планирует ли ваша партия принять в них участие? Рассматриваете ли Вы возможность создания предвыборной коалиции с другими оппозиционными партиями?

«Настоящая Черногория» еще не обсуждала вопрос о форме участия в будущих парламентских выборах. На мой взгляд, миссия нашей партии состоит в том, чтобы в Черногории появились новые политические ценности. Поэтому вокруг «Настоящей Черногории» собираются в основном те люди, у которых нет многолетнего компрометирующего политического прошлого и которые являются новыми для политики. Мы должны выстроить и сохранить эти наши ценности, так как нам предстоит длительная политическая борьба.

Конечно, мы стараемся наладить и сохранить лучшие из возможных отношений с другими оппозиционными партиями. Но когда речь идет об участии в следующих парламентских выборах, главный вопрос, который нам надо обсудить всем вместе, касается того, нужно ли вообще выходить на выборы, и на каких условиях. Это чрезвычайно важный вопрос, потому что мы живем в стране, которая проходит один из самых нестабильных периодов за всю свою историю.

Недостаточно сказать, что в стране установлена диктатура — это, скорее, террор, на улицах избивают даже детей, а все институты, которые должны заниматься проведением выборов, находятся в статусе «исполняющих обязанности». В такой обстановке оппозиционные партии должны встретиться и выработать общую позицию по поводу того, нужно ли участвовать в предстоящих выборах.

Скриншот страницы социальной сети Facebook @markomilacic1985 Марко Милачич и Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий

Вы имеете в виду бойкот?

Не только. Если мы выберем вариант неучастия в выборном процессе, тогда мы должны выработать формы сильного внеинституционального сопротивления. Это не бойкот. То, что за последние четыре года некоторые политические партии провозглашали бойкотом, на самом деле не соответствовало этому понятию. Бойкот — это серьезное дело, которое требует творческого подхода, а не только отсутствия на заседаниях парламента.

То, что сегодня происходит в Черногории, требует серьезного ответа. Власти попирают наши элементарные права. Даже не буду отдельно подчеркивать, что они отнимают у нас традицию, историю, цивилизационный код и даже наших традиционных внешнеполитических партнеров.

Если оппозиция решит, что в выборах нужно участвовать, тогда все партии должны проявить максимальную солидарность. Мы можем и не быть в одном списке и при этом добиться хороших результатов. Но необходимо, чтобы мы не нападали друг друга. Поэтому представители всех оппозиционных партий должны как можно скорее встретиться и обсудить главные вопросы. И я призываю своих коллег из черногорской оппозиции как можно скорее организовать такую встречу.