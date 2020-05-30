Скандал с президентскими выплатами медикам за работу с коронавирусом и объявленная главой государства поддержка семей с детьми весьма схожи. В обеих ситуациях очень достойный, человечный посыл Владимира Путина искажается в процессе реализации этой поддержки.

Пабло Пикассо. Мать и сын (фрагмент)

Почему чиновники, слушая слова главы государства, которые буквально пропитаны заботой о семье, необходимостью решения демографических проблем, палец о палец не ударили, чтобы хотя бы найти время посетить роддом и лично поздравить мать, родившую семь-восемь детей? Почему такую необходимую и очень своевременную президентскую выплату семьям с детьми невозможно получить из-за постоянно зависающего портала госуслуг? Какого рода поддержка ещё необходима? Об этом и многом другом ИА REGNUM поговорил с отцом восьмерых детей, членом Общественной палаты РФ Павлом Пожигайло.

ИА REGNUM: Павел Анатольевич, хотелось бы услышать ваше мнение об объявленной российским президентом поддержке семей с детьми, вы удовлетворены?

Павел Пожигайло: У нас восемь родных детей. Но у нас, как и многих других, честно вам скажу, никогда никто не поздравлял и не награждал, вот это плохо! Это очень важный момент. Рожает женщина в роддоме — вручите медаль! Узнать о пополнении в многодетном семействе очень просто, это становится известно сразу же, как женщина становится на учёт по беременности. К чествованию многодетной матери можно было бы подготовиться заранее, прийти к ней на второй день после родов и поздравить. Причём это вопрос не денег, а в чистом виде человеческого отношения. Понимаете?

Павел Пожигайло В кругу семьи

Женщина родила восемь граждан Российской Федерации! Наверное, она заслужила, чтобы ей хотя бы кто-то «спасибо» сказал. К сожалению, этого нет. Что касается помощи и поддержки, то у меня складывается впечатление, что происходит ровно так, как и в случае с врачами. Президент понимает, он правильные решения проводит!

Вот, смотрите, поправки к Конституции: они все были пропитаны именно заботой о семье, о рождении детей, о том, чтобы наша страна действительно прирастала — сбережение народа, приумножение народа. Но, как и в случае с врачами, где-то на серединном бюрократическом уровне многие вещи заматываются. Просто безразличие!

Есть такой момент. Я к Владимиру Владимировичу отношусь немножко особенно, потому что встречался с ним много раз в своей жизни, имел возможность его как человека — слышать, видеть, понимать его эмоции и так далее. Он — небезразличный человек — на 100%! И все эти решения, которые глава государства озвучивал в январе в своем послании Федеральному собранию, в поправках к Конституции и сейчас, когда он дал указание выплачивать семьям с детьми от трёх до 15 лет по 10 тыс. руб., они беспрецедентны.

ИА REGNUM: Давайте напомним читателям, о чём конкретно идёт речь?

Павел Пожигайло:На каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка от трёх до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов.

Павел Пожигайло В горном походе

Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3 лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей (с 1 июня — разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее — ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь).

Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка. Президент всегда уделял особое внимание поддержке семей с детьми: в национальных проектах, в послании Федеральному собранию, расширяя возможности и суммы материнского капитала, вводя новые выплаты на первенцев и так далее. Поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой президентом. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас — на стадии выхода из режима самоизоляции.

Найдите ещё государство, где власть поступала бы также? В Германии платят бизнесу, но это — бизнес, таким образом лишь стимулируют предпринимательскую активность. Про человека там ничего не сказано, так же как в Америке. А здесь идёт очень точная, направленная помощь и поддержка семей с детьми.

ИА REGNUM: Лично вашей семье хватит этих денег?

Павел Пожигайло: Я вам скажу так, на 10 человек в месяц примерно, покупая продукты в «Пятёрочке», в «Ленте» и других бюджетных магазинах, у нас уходит 70−80 тысяч руб.: молоко, творог, мясо — никаких особых деликатесов мы не покупаем. В нашей семье шестеро детей в возрасте от трёх до 15 лет. Это означает, что мы практически полностью перекрываем потребность в питании всей семьи этой президентской выплатой. Это ощутимая адресная материальная поддержка.

Другой вопрос, что это очень правильная эмоциональная, этическая, человеческая органика президента и народа — она не вызывает вопросов. Вызывает вопрос, опять-таки, промежуточное звено. Если президент заявил: «Приоритет — семейная политика, вопросы демографии», почему чиновники не могут ударить палец об палец и прийти в роддом, поздравить женщину, которая семь-восемь детей родила? Просто прийти и сказать «Спасибо!», таких не так много! Этого, к сожалению, нет. На среднем уровне часто встречается безразличие.

Павел Пожигайло Встреча

ИА REGNUM: Вам удалось получить президентские выплаты?

Павел Пожигайло: Увы, нет. Жена попыталась получить эти деньги, несколько дней она мучила компьютер, но ничего не получилось. Хотя, наверно, действительно, сейчас есть перегруз системы. При введении СНИЛС, выскакивает: «Вы ввели два раза СНИЛС», звоним оператору — нам говорят о технической проблеме. Не исключаю, что проблемы происходит из-за перегрузки портала, что надо просто подождать, но есть ведь те, кто ждать не могут.

В целом хочу подчеркнуть: мы (муж, жена и восемь детей), которые живут, как и у остальные 90% нашей страны, говорим о том, что этих 10 тысяч руб. на каждого ребёнка нам хватает, чтобы прокормить семью с восьмью детьми. Минимум этими деньгами перекрывается. Хорошо, что я в своей жизни подготовился к большой семье и есть возможность жить в своем доме. Но если люди малообеспеченные, то им тоже предусмотрена поддержка, по крайней мере — в основном — обеспечена защита того минимума, который позволяет человеку питаться, одеваться и так далее.

ИА REGNUM: Что ещё важного заметили?

Павел Пожигайло: Знаете, а ведь у нас фактически введён налог на бездетность! Я, сколько помню себя в политике (был и депутатом Госдумы, в правительстве работал, и в Общественной палате), всегда считал несправедливым, когда одни и те же налоги платит многодетная семья и человек, у которого нет детей. У меня есть товарищ, который всю жизнь гуляет — такие пьют, едят, крутят, но они находятся в таком же положении, как и я. Позвольте!

Павел Пожигайло С детьми

У меня восемь граждан Российской Федерации, которые пойдут служить в армию, которые будут трудиться на благо страны. Почему я имею такие же права, как тот человек, который по большому счёту ничего не дал стране, ничего не сделал для будущего поколения? Может, это звучит несколько грубовато, но тем не менее это — факт. И сейчас всё делают правильно, не надо налоги снижать, фактически этой поддержкой детей многодетные семьи ставятся в более привилегированное положение по отношению к тем, у кого этих детей нет.

В этом постановлении правительства и указе президента как раз чувствуется установление того налога на бездетность путём адресной поддержки семей с детьми. Я считаю, что это очень правильно, справедливо и абсолютно обоснованно. Дай Бог, чтобы эта система наладилась, и для людей это будет очень серьезным подспорьем. Тем более что мы не знаем, будет ли коронавирус или не будет, а если ещё раз будет? У нас в такой критической ситуации выработан механизм, который позволяет поддержать минимальным обеспечением семьи с детьми.

ИА REGNUM: Какими, по-вашему, ещё должны быть меры поддержки семей с детьми?

Павел Пожигайло: Здесь напрашивается необходимость дальнейшего расширения этих мер. Нужно подумать о расселении городов. Было бы здорово, если бы многодетная семья всё-таки жила на земле. Для этого нужны определённые инфраструктуры. Понятно, что государство, как во времена Столыпина, могло бы сформировать систему мер мотивации и поддержки таких семей. Жить на земле и с рождением детей начинать строить им дома — как это было раньше. Это — с одной стороны — защита от коронавируса. С другой стороны — это создает более гарантированные условия выживания в критических ситуациях.

Кроме адресной денежной поддержки, нужно подумать, каким образом не рыбку дать, а удочку. И тогда возможно, что в будущем многие бы согласились выехать на ПМЖ в приделах Центрального федерального округа, получив свой гектар, а государство помогло бы полностью построить дом, мотивировало хорошей дорогой, чтобы можно было приехать в Москву, провело интернет, чтобы какие-то специалисты могли работать на удалёнке, сохраняя почти московскую зарплату. Эти моменты очень важны, потому что рожать много детей можно только на земле, я не представляю, как это возможно в квартире.

Павел Пожигайло Мать и сын

Для государства очень важно вместе с решением этой кризисной задачи одновременно разработать такую стратегическую, позитивную задачу, где бы людям действительно раздали удочки. Полагаю, что сейчас было бы очень интересно смоделировать эту ситуацию. Потому что, если опять придёт коронавирус или какой-то другой вирус, мы должны быть к этому готовы. По большому счёту на такой огромной территории нам есть куда рассредоточиться. В целом огромное спасибо президенту за инициативу, я как отец восьмерых детей, просто кланяюсь в пояс: этих денег достаточно для того, чтобы прокормить нашу большую семью.

Ранее о том, что после истории с выплатой медикам, работающим с коронавирусными больными, когда чиновники стали высчитывать часы такой работы, появилась необходимость жёсткого надзора и контроля за работой всего правительства РФ, сообщила президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина.