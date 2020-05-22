На общественное мнение в России можно наплевать, как и на мнение экспертного сообщества. Скорость принятия законопроекта № 759 897−7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», принятого Госдумой 21 мая в третьем чтении — яркое тому подтверждение. Депутаты еще раз продемонстрировали народу, что при явных существующих проблемах с бедностью населения, они готовы в первую очередь решать вопросы по усилению власти. Оно и понятно: зачем улучшать жизнь народа и страны, когда существуют современные цифровые инструменты, способные внести огромное количество неурядиц в нашу жизнь и тем самым заставить нас отвлечься от принимаемых в стране чиновничьих решений.

Duma.gov.ru Депутаты Государственной думы

Конечно, от современного мирового тренда цифровизации России не уйти. Но почему ключи практически от власти над страной должны храниться в налоговых органах? Почему за безопасность огромного массива данных будет отвечать не ФСБ, а ФНС? Более того, информация о самих сотрудниках спецслужб, отвечающих за нацбезопасность России, как о гражданах страны, судя по всему, тоже будет контролироваться ФНС. Видимо, и в этом смысле заинтересованные в тотальной цифровизации лица следуют тренду, разворачивающемуся в США, где отдельные политики поднимают вопрос реформирования тамошней службы безопасности, ФБР, путем разделения ее полномочий, чтобы исключить концентрацию власти в одном ведомстве.

Но выступающие в США политики, помимо прочих причин, говорящих о появлении у ФБР так сказать мании величия, признаков сходства, как они выражаются, «со сталинской тайной полицией», одной из подспудных причин также называют, в частности, осуществляемые службой попытки изобличить якобы имеющийся сговор Трампа с Россией.

Всем известно, что Трамп поднял «руку» практически на святыню — зависимость США от глобального финансового конгломерата, уделяя внимание национальным приоритетам в экономическом развитии страны. А отчего же и по какой причине в России происходит концентрация цифровой власти практически в руках ФНС, компрадорского Минфина РФ? Разве хранение ключей от информационных баз 12 ведомств страны — не одна из множества попыток, совершаемых в последнее время теми или иными органами финансового блока страны, в данном случае ФНС, чтобы перетянуть на себя одеяло, в том числе и с ФСБ?

Fsb.ru Здание ФСБ в Москве

Фактически ни одно из мнений ни одного из экспертов так и не было учтено при появлении законопроекта. Опасения общественности были полностью проигнорированы, а сам законопроект, видимо, неслучайно был принят именно в ходе режима самоизоляции, пока недовольные им обязаны сидеть дома.

Депутат Госдумы Сергей Боярский не сомневается, что ФНС способна наладить работу регистра таким образом, чтобы человек не бегал за справками, не доказывал, что ему, например, положены льготы. Однако сегодня некоторые люди бегают и доказывают, что у них один ИНН, а не два, по одному из которых чудным образом скопились долги, потому как человеку было и невдомек, что у него существует второй ИНН, на котором арестовываются банковские счета! А работу портала госуслуг и вовсе раскритиковал сам Президент РФ. Так о какой слаженности в работе в данном случае идет речь, если ФНС со своей-то работой иногда не справляется, а теперь еще будет хранить ключи от баз данных других ведомств?

Кстати, глава ФНС Даниил Егоров не считает, что регистр является инструментом слияния баз, запрещенным законом о персональных данных в случае отсутствия целей, совместимых между собой. По его словам, это не слияние баз: эта система будет собирать ключи, которые позволят в каждом ведомстве иметь актуальные достоверные данные. Можно подумать, что «ключи от всех дверей», собранные в одном месте — в ФНС, не позволяют им видеть общую картинку данных и исключают риски предоставления кем-либо этой общей картинки кому-либо.

Дарья Антонова ИА REGNUM В центре государственных услуг «Мои документы»

В народе обычно говорят, что те, кому нечего бояться, могут спать спокойно и не переживать за предоставленные персональные данные. Однако мы прекрасно знаем, что коррупция чиновников несет куда более опасные последствия в масштабах страны, чем допускаемые рядовыми гражданами нарушения. Когда в руках чиновников фискального органа, напрямую подчинённого компрадорскому Минфину, концентрируется власть, предоставляемая концентрацией огромных массивов данных, то не стоит исключать и роста коррупции, просто со смещением центра коррупции из одного ведомства в другое.

Конечно, у цифровизации есть много своих плюсов, которые пойдут на пользу экономике. Но когда коррупция в стране еще не побеждена, цифровые системы работают со сбоями, утечка информации — налицо в каждой оцифрованной сфере, депутаты и чиновники не готовы отказаться от своей зарубежной недвижимости, а помощь, даже назначенная лично президентом, доходит до адресатов кое-как, депутаты решили именно сейчас, на фоне пандемии, принимать закон, концентрирующий власть в финансовом блоке страны. С чего бы это?