Как корабль назовешь, так он и поплывет. Даже самые нейтральные имена несут скрытые смыслы. После 1953 года назвать сына Лаврентием значило создать ему проблемы. А Ежовых (без обид) достают с «ежовыми рукавицами». Шутники посмеиваются, но из подсознания маячит образ «кровавого карлика» Ежова, и хорошего отношения это обстоятельство не добавляет.

Икона Архангела Михаила, с видом Архангельска. Середина XVIII века. Хранится в Ильинском соборе Архангельска

Рабочие группы по объединению Архангельской области и НАО собирают предложения по названию нового региона. Безграничность поиска уже много говорит о консультантах объединителей. Они готовы снять имя Архангела с названия региона. Не 100 лет существования Архангельской области, не 300 лет Архангельской губернии, не 425 лет Архангельского города, а более 600 лет — со времени основания Михайло-Архангельского монастыря — как над нами крыло ангела. Северянам грех жаловаться на покровителя — здесь не было чумы, за парой исключений не доходили сюда завоеватели. Россия была крепостной, а северяне — «вольными черносошными». Даже жестокие петровские реформы сделали северян создателями и жителями Петербурга, кораблестроителями на его верфях, матросами на флоте. Славные дела делались под ангельским покровительством — прорубалось окно в Европу, построились 160 линкоров и фрегатов, защитивших на Балтике Петербург, создан атомный подводный флот — ядерный щит России. Были тяжелые испытания — гражданская война Новгорода с Москвой в XV веке, нашествие поляков в 1613—1619 годах, гражданская война 1918−1920 гг., голодный трудовой подвиг в 1941—1945 годах. Наблюдательные люди говорили, что испытаниям предшествовало отступничество от небесного покровительства. Но в сравнении с тем, что вынесла остальная Россия, северянам грех жаловаться.

Даже архангельские коммунисты в кровавом 1937 году просили Сталина вернуть имя Архангела переименованной Северной области. И в феврале 1938 года ЦИК принял предложение, и область снова стала Архангельской. В 1937 году это был подвиг!

Судя по публикациям в СМИ, поменять Ангела предлагается в нескольких вариантах.

Архангельско-ненецкий край — механическое равноправие двух субъектов. Вроде все есть — архангельские крылья, ненецкие лыжи, московский двигатель — но конструкция не летит.

Поморский край. Самое популярное название после Архангела. Архангельское информационное агентство «Эхо Севера» даже вывесило для прокачки эмблему и флаг Поморского края.

Поморы были передовым отрядом русских в освоении Арктики. Они ассоциируются с вольным духом, несгибаемостью перед обстоятельствами и начальством. Но поморы — люди живущие на побережье морским промыслом. Какое отношение имеют к поморам жители Шенкурска, Вельска, Каргополя, Котласа, Карпогор, южных и центральных районов области — непонятно. Последние лет 30 за поморство идет борьба. То идеолог губернатора А. Ефремова под «бери суверенитета сколько унесешь» прорабатывает Поморскую республику. То норвеги проникаются к поморам необъяснимой любовью и финансируют их лидера, считающего что поморы не русские, а особый этнос, имеющий и норвежские корни. В итоге норвежского покровительства лидер поморов попадает под экстремистскую статью УК РФ.

Поморов — как символ прав России на Арктику — надо ценить и держать поблизости, поддерживать. Может, переименовать Приморский район Архангельской области, где жило большинство поморов, в Поморский район. Но что удача будет сопутствовать Поморскому краю, сомнительно. Как бы скандалы не перекочевали на всю нашу землю. Да и сами поморы, набожные по пословице «в шторм атеистов не бывает», узнав что ради них отказываются от Архангела, перекрестятся и скажут: «Прости нас, Господи!»

Северный край. Самое печальное образование на месте Архангельской губернии. В конце 1920-х Сталин, получив единоличную власть, начал перестраивать страну из крестьянской в индустриальную. Без чего войну с враждебным окружением было невозможно выиграть. К индустриализации и успехам СССР — с уважением. Но перед ними были безжалостные раскулачивание и коллективизация, принудительный труд, создание эффективных карательных органов, централизация всех ресурсов. Ради этого создали в 1929 году по всей стране огромные края — том числе Северный край (с 1936 года по февраль 1938 года — Северная область), куда вошли нынешние территории Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. Для неблагодарной работы создали, и вожди, как показали события 1938 года, это понимали.

Самые тяжелые события 1920−1930-х годов на Севере связаны с Северным краем. Раскулачивание 1929−1930 годов, высылка сюда 70 тысяч семей спецпереселенцев, многие из которых умерли в первый год, создание в 1937 году Каргополь ЛАГа, Кулой ЛАГа, ЯгринЛАГа.

Все руководители края закончили плохо. Бергавинов Сергей Адамович, первый секретарь краевого комитета ВКП (б) покончил самоубийством в тюрьме 12 декабря 1937 года. Иванов Владимир Иванович, первый секретарь крайкома ВКП (б) — расстрелян 15 марта 1938 года. Конторин Дмитрий Алексеевич, первый секретарь крайкома, расстрелян 10 февраля 1938 года.

Когда ежовские репрессии зашли настолько далеко, что стали угрожать И. Сталину и ВКП (б), с Ежовым покончили, списав на «кровавого карлика» Ежова все провалы. Отказались и от названий, напоминавших о темном периоде. Потому архангельские коммунисты, просившие вернуть Архангельскую область, не были репрессированы, а их просьбу удовлетворили. С Архангелом даже у коммунистов возникали положительные эмоции. Были отбиты попытки переименовать Архангельск в Лесопильск и Сталинопорт. В том же 1938 году прошли первые амнистии и реабилитации, развернулось строительство будущих Архангельского и Соломбальского ЦБК, Молотовска-Северодвинска.

И вот в 2020 году призрак Северного края замаячил снова — как якобы компромисс с нежелающими объединяться ненцами. Спросите ненцев — важно ли им новое название. Ненецкий народ 300 лет хорошо жил в Архангельской губернии — области. Под крылом Архангела он сохранил культуру, территорию и образ жизни, получил письменность, самоуправление, льготы — большие, чем у других народов. Если говорить об объединении, то привлекательным его надо делать экономическими выкладками — как избежать падения уровня жизни, угроз климата, катаклизмов мировой экономики, иностранной ползучей агрессии. И за объединениями не терять лицо Русского Севера, идентичность и небесного покровителя, заботящегося о нас более 600 лет.