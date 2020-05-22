Как украинский президент «своим» депутатам сигналит
Обычно, когда готовится пресс-конференция политически значимого лица, то накануне собирается его «команда», прикидывает диапазон ожидаемых вопросов (если, чего там греха таить, не формирует их) и определяет содержание ответов. И это правильно…
Но тогда многочасовая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, которую он провел 20 мая в киевском Мариинском парке, заставляет задаться вопросом об уровне президентской «команды» — профессиональном, интеллектуальном и просто общеобразовательном. А значит и уровне президента. Короче: какая нелёгкая подсказала президенту формат ответов на некоторые из вопросов. В том числе и вопросов государственно-определяющего характера, конституционных.
Инна Сотникова, корреспондент канала «1+1» засыпала Зеленского рядом вопросов, что тоже не совсем профессионально при организации «вопросно-ответного марафона» такого уровня. В их числе был один актуальный, рациональный и, главное, совершенно ожидаемый. Хотя бы потому, что в этот день, год назад, новоизбранный президент Владимир Зеленский досрочно распустил Верховную Раду VIII созыва.
Итак, вопрос Сотниковой: «Год назад вы распустили предыдущий парламент, не планируете ли распускать теперешний?».
И неимоверный ответ президента: «Что касается роспуска. Пока партия «Слуга народа» будет голосовать за все важные законопроекты для страны — и банковский закон был сейчас очень важный, и земельная реформа, и импичмент президента, и неприкосновенность (депутатов — М.С.) — все что было написано в нашей программе президента Украины, все что превратили из обещаний в реальные действия… Пока это будет — и концессии, и водный транспорт — важные законопроекты. Пока они будут голосовать, я буду поддерживать партию «Слуга народа». Не просто партию, а именно тот состав партии «Слуга народа», точнее сказать, монобольшинство, потому что они выполняют свою работу. Как только они не будут голосовать, не захотят или начнут лоббировать интересы, не дай Боже, той или иной коммерческой группы влияния на политикум Украины, в то же время, не думая даже ни о чем, я буду распускать парламент».
Из этого спича два вывода: во-первых, Зеленский уверен, что «проталкиваемые» им законопроекты есть «важные для страны». Хотя многие специалисты вполне обоснованно считают их «катастрофическими». И во-вторых, президент уверен, что имеет право в любой момент распустить парламент, «как только они не будут голосовать».
Да, президент имеет право распустить Раду, если имеет для этого основания. А их, согласно 90-й статье Конституции, всего-то только три. А именно, если:
- 1) в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции;
- 2) в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины;
- 3) в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.
И никакие роспуски парламента по причинам «не хотят голосовать» Основной закон страны не предусматривает. Да и вообще, следует вспомнить, что Украина считается «парламентско-президентской республикой, а не наоборот.
В прошлом году Зеленский имел возможность для роспуска Рады по первому основанию. В восьмом созыве парламента, с 2014 года, большинство составляла коалиция «Европейская Украина» в составе Блока Порошенко, «Народного Фронта» Яценюка, «Самопомощи» Садового, «Батькивщины» Тимошенко и радикалов Ляшко. Но потом, в 2015—2016 годах, ляшковцы, самопомощники и свита Юлии Тимошенко разбежались, и парламентское большинство осталось только в возбужденном сознании Андрея Парубия, в то время спикера Рады. Но предоставить списки «коалиции большинства» Парубий так и не смог.
Сегодня ситуация другая. Согласно сайту Верховной рады Украины, президент Зеленский контролирует монопартийное большинство в парламенте (фракция «Слуга народа», 248 человек) и в парламентской коалиции формально не нуждается.
Но только формально. На практике монолит «Слуг» все активнее покрывается трещинами. Началось все еще осенью прошлого года, когда появились основания говорить о существовании как минимум трех «групп влияния» внутри «служебного» моноблока: «коломойских», «соросят» и «квартальных». Первых связывают с защитой интересов олигарха Игоря Коломойского, вторых рассматривают как проводников интересов на Украине финансового магната и спекулянта Джорджа Сороса. Ну, а третьих — как ставленников самого президента Зеленского (и сил, стоящих за ним), пока дисциплинировано голосующих в точном соответствии с командами, исходящими из спикерского кресла.
В результате Зеленскому «его» депутаты голосов явно недодают. К примеру, два последних резонансных голосования, которые президент назвал «важными для страны» — о земле и о банках.
По первому закону «за» было подано 259 голосов. Но из них от «Слуг народа» — только 206. По «банковскому» вопросу депутаты отдали 270 голосов «за». Из них «Слуги» принесли 200. А это означает, что парламентского монобольшинства «в кармане» у президента уже нет. И «своих» голосов уже не хватает. Для проталкивания своих законопроектов он вынужден идти на ситуативные соглашения с теми, кого еще год назад обещал «сажать по весне», прежде всего — с «Европейской Солидарностью» экс-президента Петра Порошенко.
А там очень внимательно наблюдают за ситуацией: сопредседатель фракции «Солидарности» Ирина Геращенко совсем не церемонилась в метафорах: «Тузик сдох… Никакого монобольшинства нет. Потому что ни один закон, который был нужендля страны, на этой неделе голосами монобольшинства не был принят». А для Зеленского это означает, что услуги попутчиков для него будут становиться все дороже.
Поэтому совершенно непрофессиональный ответ Зеленского на пресс-конференции, если отбросить версию глупости свиты, может означат одно: сигнал народным депутатам от «Слуги народа». С намеком: «ваше кресло в Раде, со всеми его удовольствиями (конвертами, зарплатами и сопутствующими выплатами), может очень быстро выскользнуть из-под уже привыкших к комфорту седалищ. Как только голосовать не захотите». Сами догадайтесь, КАК голосовать.