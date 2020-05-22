Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сегодня вновь сделал публичное заявление о неизменной позиции Токио по принадлежности южных Курил его стране. Это явилось и как бы ответом на вчерашнее высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о принадлежности этих островов России, которое даже не было упомянуто. «В отношении вопроса северных территорий и в отношении продолжения переговоров по мирному договору никаких изменений в нашей позиции нет», — сказал министр.

Курилы и Синдзо Абэ

Как сообщалось, законодательно принятая в 2009 году позиция о «суверенитете Японии» над южно-курильскими островами закреплена документально в имеющей доктринальный характер «Синей книге по дипломатии» японского внешнеполитического ведомства. Естественно, текст этого документа согласовывается и утверждается кабинетом министров и лично премьер-министром Японии.

Отсюда следует, что все попытки президента РФ Владимира Путина найти некий компромисс, «хикивакэ» — ничью при разделе Курил, отвергнуты, и Токио возвращается на жесткую позицию — «все или ничего». По существу, это означает и капитуляцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пытавшегося «решить» вопрос поэтапно, получить острова в рассрочку — сначала Малую Курильскую гряду (Шикотан и Хабомаи), а затем и главные и наиболее освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп, территория которых составляет около половины всего Курильского архипелага. Капитуляцию перед правыми силами Японии и сформированным десятилетиями антисоветской, а затем антироссийской пропагандой общественным мнением, выступающим в своем большинстве против попыток Абэ искать на переговорах с президентом Путиным «компромиссный вариант».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Опасаясь, что занятая жесткая бескомпромиссная позиция может серьезно осложнить дальнейший торг по поводу принадлежности Курильских островов, Мотэги не преминул высказаться за продолжение переговоров с Москвой. «Япония придерживается базовой позиции, согласно которой мы намерены продолжать упорные переговоры для решения территориального вопроса и подписания мирного договора. Мы несколько раз уже проводили обсуждение по этому вопросу с российским министром Лавровым. Конечно, у нас имеются и различия в подходах, однако мы вместе исходим из договоренности между нашими лидерами о необходимости вести переговоры на основе Совместной декларации 1956 года», — отметил японский министр.

Логику сыскать в этом заявлении трудно, ибо в Совместной декларации 1956 года, обсуждать положения которой соглашается президент Путин, речь шла о возможности передачи Японии в качестве жеста доброй воли лишь островов Малой Курильской гряды при непременном условии, что это может произойти только после подписания и ратификации советско-японского мирного договора. А в «Синей книге» МИД Японии, согласно информации ТАСС, заявлено, что «мирный договор (с Россией) может быть заключен после решения вопроса о принадлежности четырех островов» южной части Курил.

Екатерина Васягина Остров Шикотан. Мыс «Край света»

И все же японские журналисты поинтересовались: какова реакция российской стороны по поводу внесенной в «Синюю книгу» формулировки. Ответ министра Мотэги был оригинален, но едва ли удовлетворил предпочитающих четкость и ясность в ответах политиков представителей СМИ. Он сказал, что его целью является предоставление возможности ознакомиться с дипломатическим курсом Японии в целом, а содержание учитывает изменения международной обстановки. «Если мы возьмем статую Давида работы Микеланджело, то я думаю, что у него большая голова, а левое колено выглядит маленьким. Однако главный вопрос не в том, маленькое ли у статуи колено и большая ли голова, а в том, что целиком работа гения Микеланджело выглядит очень реалистичной», — сказал министр, указав на то, что доклад следует рассматривать как единый документ о принципах внешней политики страны.

Из этого следует, что требование от России всех южно-курильских островов возводится в степень одного из принципов внешнеполитического курса Японии, а значит, будет положено в основу политических и дипломатических переговоров Токио с Москвой. Если так, то, видимо, привычных слов Марии Захаровой, выступающей комментатором внешнеполитических событий, не достаточно, и требуется принципиальная оценка избранного Токио курса со стороны дипломатического лица гораздо более высокого ранга.