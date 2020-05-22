Для сохранения и укрепления своих позиций президенту США Дональду Трампу необходимо, чтобы у него всегда были противники из числа тех, кто вызывает отторжение его сторонников. И очень часто в эту ловушку попадают многие видные представители Демократической партии, начинающие играть роль массовки в его шоу, пишет Джон Харрис в опубликованной 21 мая статье для Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Бывший президент Барак Обама с момента ухода с поста редко вступает в дебаты о своем преемнике, но действия президента Дональда Трампа во время пандемии заставили его вмешаться. Хотя по меркам бывшего президента США речь Обамы была резка, но в сравнении с риторикой Трампа ее едва ли можно считать таковой. В своей видеоконференции с бывшими сотрудниками, запись которой стала достоянием общественности, Обама возложил на действующего главу Белого дома ответственность за «вопиющую по своей хаотичности катастрофу». В другом видеообращении он не стал называть Трампа по имени, подчеркнув лишь, что дела так плохи из-за эгоизма и недальновидности. Трамп же ответил обычным образом, сославшись на темный заговор «Обамагейта» и говоря, что его предшественник был «крайне некомпетентен».

Выдвигая на первый план то, что он считает очевидными неудачами Трампа, Обама также пролил свет на менее очевидный успех Трампа: действующий президент сумел сделать так, чтобы первым аспектом американской жизни, вернувшимся к какому-то подобию нормы, стала политика. Студенческие городки по-прежнему закрыты. И не откроются, возможно, еще в течение нескольких месяцев. Большинство людей все еще не считают безопасным посещение своих пожилых родственников, тогда как бейсбольные матчи возобновятся еще нескоро.

Барак Обама

Тем не менее политическая культура вернулась к чему-то близкому к тому состоянию, которое наблюдалось до пандемии коронавируса. Люди вновь полны негодования и злобы по отношению к согражданам. Они самодовольно и зачастую лицемерно осуждают своих оппонентов за самодовольство и лицемерие. Прежде всего, многие влиятельные комментаторы, какие бы политические взгляды они ни исповедовали, едины в своем убеждении, что самым важным — постоянным и всепоглощающим — предметом дискуссий и анализа является Трамп.

В этом и состоит суть ловушки Трампа. Если его критики не будет решительным образом выступать против его провокаций, может получиться так, что их заподозрят в его поддержке или трусости. Тем не менее если против таких провокаций выступать, они становятся центральными темами обсуждений, на что и рассчитывает Трамп. Это старый феномен. Новая в нынешней ситуации лишь пандемия, на фоне которой какое-то время казалось, что такой тип политики уйдет в прошлое. Вместо этого коронавирусная инфекция доказала живучесть и устойчивость трампизма. А его непосредственный предшественник, как и большое число других демократов и СМИ, лишь подчеркнули это достижение.

Возвращение Обамы — это хорошая возможность проанализировать недооцененную динамику времени правления Трампа. На первый взгляд, речь идет о двух влиятельных политических лидерах, обладающих широкой поддержкой, которые открыто выражают неприязнь друг другу более или менее на равных. Тем не менее Обаму любят и уважают его сторонники по совершенно иным причинам, нежели любят и уважают Трампа его последователи. И эта разница носит критически важный характер для ответа на главый политический вопрос 2020 года: может ли Трамп пережить пандемию и катастрофический удар по экономике и обычной жизни США?

Большинство из тех, кто восхищается Обамой, делают это очевидным образом в абсолютных понятиях. Для этих людей его личность и стиль представляют добродетели, которые они бы хотели видеть у каждого президента. Он прогрессивен, хотя и не настолько, как хотели бы его последователи. Он высоко ценит рациональность и умеренность, опять же немного больше, чем хотелось бы многим. Иными словами, он фигура элегантная и вдохновляющая в нынешнее неэлегантное и циничное время. Эти добродетели не зависят от контекста или того, кто его оппонент или с какими внешними обстоятельствами он сталкивается.

U.S. Air Force Дональд Трамп и Барак Обама

Напротив, восхищение Трампом носит относительный характер. Здесь контекст имеет решающее значение. Его сторонники соглашаются, что он груб и агрессивен, часто возмутителен и не способен удержать внимание на чем-либо в течение длительного времени. Не считают они, что так должен вести себя идеальный президент. Но времена нынче неидеальные — двойные стандарты и цинизм стали обычным делом, благодаря чему Трамп может считаться наиболее подходящим лидером для этой специфической эпохи. Он обрушивается с критикой на те или иные институты — политические партии, Конгресс и СМИ, которым его сторонники не верят, которые они не уважают и на которые не могут повлиять. Он с готовностью может оскорбить либеральное благочестие. Он нескучен и ничего не боится.

Часто говорят, что в рамках своей специфической политики Трамп должен находить себе врагов, поскольку люди хотят видеть, кто против него. Тем не менее многие не понимают, что этот же специфический курс требует того, чтобы другие выступали в качестве его врага. И тут недостатка в добровольцах нет никогда, и самым престижным из них является бывший президент-демократ, пользующийся широким уважением его партии. Демократам приятно слушать от Обамы слова осуждения, но еще приятнее они Трампу. Никто в действительности не сомневается в том, что нападки Трампа против Обамы носят вторичный характер по отношению к его истинной цели: разобщить людей и создать хаос, который в прошлом уже сыграл ему на руку.

Нормальной реакцией на такие действия Трампа должно стать возражение: кому не всё равно? Неужели во время пандемии важно, чем недоволен Трамп и о каких теориях заговора он говорит, ведь основной вопрос, который сейчас имеет значение, делает ли Трамп всё правильно в борьбе с нынешним кризисом? Тем не менее и здесь возникает вопрос, правильно с чьей точки зрения. Трамп понимает, что вероятность высокой оценки принимаемых им мер по борьбе с пандемией со стороны определенных людей возрастает по мере того, как конкретные люди будут клеймить его как ужасного человека, вопиющим образом не справляющегося со своими обязанностями.

Демократы уверены, что пандемия и несвоевременные и хаотичные меры Трампа против нее поставят крест на правлении нынешнего главы Белого дома. Такие надежды подкрепляются и опросами общественного мнения, согласно которым бывший вице-президент США Джо Байден опережает Трампа на 11%. Тем не менее опыт не на стороне этих надежд. В прошлом ни скандальные аудиозаписи Трампа, ни отношения с Украиной, ни многое другое так и не оттолкнули его сторонников. Напротив, есть все основания полагать, что обвинения Трампа в некомпетентности лишь заставляют некоторых граждан считать, что он хороший президент.

Kelly Kline Джо Байден

Несмотря на это, в некоторых уголках американской политики по-прежнему считают, что нынешний курс можно кардинальным образом изменить, если найти лишь правильного человека, который сможет обличить Трампа. Бывший глава Белого дома очевидным образом понимает, в чем состоит ловушка Трампа, но он понимает также, что если не скажет то, что думает, то рискует потерять моральный авторитет. Понимает ловушку Трампа и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая часто тем не менее не может устоять перед ней. Байден, хотя в целом и не старается превзойти своего оппонента в театральности, недавно назвал его «твиттерным президентом». Тем не менее большинство сторонников Демократической партии не обладают такой же сдержанностью, ставясь массовкой в шоу Трампа.

В последнее время Трамп сделал ряд нападок на своих оппонентов, в том числе заявив, что у Байдена старческий маразм, обрушившись с критикой на губернаторов штатов за то, что они не снимают жесткие меры против пандемии достаточно быстро, а также намекнув на причастность ведущего телеканала MSNBC Джо Скарборо к гибели женщины 20 лет назад. Такая волна обвинений несвойственна президенту, который уверен в своих политических позициях. Тем не менее она необязательно отражает потерю контроля президентом, который понятия не имеет о том, что он делает. Напротив, он пытается вернуть американскую политику в нормальную колею, как он это понимает. По меньшей мере в каком-то смысле он знает, что ему это удается.