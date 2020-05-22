Скандал, связанный с деньгами дольщиков, вспыхнул в этот раз в Краснодаре. В центре его — депутат местного Заксобрания, который по совместительству является директором компании-застройщика, а также совладельцем охранных и сыскных агентств. ИА REGNUM выяснило некоторые детали громкого дела.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка

Об уголовном деле

21 мая 2020 года Первомайский суд Краснодара по ходатайству следователя отправил под стражу до 19 июня 2020 года депутата Заксобрания региона Андрея Сигидина. Последнего как директора ООО «Краснодар Сити» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а именно в хищении у дольщиков более 230 млн рублей.

Подробности уголовного дела СУ СК России по Краснодарскому краю сообщило 20 мая. В его основу легли материалы прокуратуры региона и краевого УФСБ России.

С 1 ноября 2013 года пост генерального директора ООО «Краснодар Сити» занимает Андрей Сигидин. Компания занимается строительством жилья с 2008 года и была застройщиком, в том числе жилого комплекса на шоссе Нефтяников в городе Краснодаре.

Цитата из видео на YouTube Андрей Сигидин

Следствие считает, что с осени 2017 года фигурант уголовного дела с группой лиц для обмана граждан и финансовой выгоды «заключил с подконтрольным юридическим лицом» договоры долевого участия, став владельцем 252 квартир, порядка 44 нежилых помещений и около 200 машино-мест. Оплата по сделке была проведена «векселями покупателя, которые ничем не обеспечены».

Следователи также отмечают, что в период с февраля 2018 года по август 2019 года участники группы привлекали деньги дольщиков, но фактически средства шли не по назначению. Расследование дела продолжается, и пока ущерб составляет более 230 млн рублей. Возможно, к концу следствия сумма вырастет.

На сегодня известно лишь об одном фигуранте — депутате Заксобрания.

О компании-застройщике

Фигурирующая в деле компания «Краснодар Сити», по данным ЕГРЮЛ, создана в Краснодаре в сентябре 2008 года для ведения деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал компании — 17,5 млн рублей. Владелец доли в 40% — Людмила Мурзина, ещё 40% за Константином Борисовичем Пуликовским и 20% — за Константином Рудаковым. Доли всех трёх собственников находятся в залоге у Сбербанка по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключённому в сентябре 2017 года.

По открытым данным, в ООО работают порядка 40 человек. В активе Пуликовского также доли в двух юрлицах — 100% в строительном ООО «Строители Юга», созданном в Краснодаре в 2003 году (у компании общий директор с заводом железобетонных изделий №2) и 50% в подмосковном ООО «Альфагрупп» (деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций). Последнее было учреждено в 2012 году, второй владелец — Елена Лисицына.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Примечательно: в думе Краснодара были депутаты с фамилиями Пуликовский (Сергей Константинович) и Лисицын — Евгений Станиславович (действующий депутат).

В августе 2019 года Сергей Пуликовский, в 2014 году занимавший пост замглавы правительства Пензенской области, был назначен заместителем главы Краснодара, а осенью того же года он стал руководителем департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. В марте 2020 года стало известно о назначении Сергея Пуликовского вице-губернатором по казачеству и военным вопросам. Тогда же сообщалось о том, что чиновник стал кандидатом в атаманы Кубанского казачьего войска.

Возвращаясь к ООО «Краснодар Сити». Третий совладелец — Константин Рудаков, помимо доли в этой компании, отметился в числе владельцев компании «Краснодар Сити Инвест», которая была создана в июле 2017 года и «прописана» на шоссе Нефтяников. Компания занимается управлением недвижимостью. Также Рудаков возглавляет ООО «Крымский специализированный застройщик», созданное в апреле 2018 года в городе Саки (Крым). Компания работает как застройщик и принадлежит Вячеславу Васину и Ольге Гладневой. Последняя — единственный владелец ООО «Краснодарский специализированный застройщик», которое было создано в июле 2018 года в Краснодаре. Возглавляет эту компанию всё тот же Андрей Сигидин.

Известно, что к ООО «Краснодар Сити» есть вопросы у департамента по надзору в строительной сфере Краснодара. Иск, подробности и детали которого пока неизвестны, был подан в арбитраж, но будет рассмотрен только 4 августа 2020 года. При этом в феврале 2019 года по иску того же департамента суд на три месяца приостанавливал деятельность по привлечению средств дольщиков в стройку на шоссе Нефтяников. В обосновании требований истец указывал, что «общество задержало выполнение обязанности по передаче объекта долевого строительства участникам долевого строительства на срок более чем на шесть месяцев».

Долгострой

Также в арбитраже Москве есть не до конца рассмотренный иск обанкроченного «Росэнергобанка» о взыскании с «Краснодар Сити» 1 870 156 203,35 рубля — долга по договору кредитования от 2016 года. Производство по делу пока приостановлено.

О депутате-фигуранте

Фигурант уголовного дела 47-летний Андрей Сигидин был избран депутатом Заксобрания Краснодарского края в сентябре 2017 года, и его полномочия истекают в сентябре 2022 года. В первый раз он избирался по списку партии «Единая Россия» в 2012 году. В нынешнем созыве Сигидин представляет Калининский одномандатный избирательный округ № 5, является членом комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности.

Сигидин окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко С. М. по специальности «командная тактическая специальной связи», а также Российский университет кооперации.

По данным ЕГРЮЛ, помимо уже перечисленных должностей, он — президент созданной в 2011 году общественной организации «Киокусинкай Кубани». Её соучредители — Андрей Видюлин (данные совпадают с данными депутата нескольких созывов Совета муниципального образования Отрадненского района Краснодарского края), Тагир Таиров (совладелец завода полистиролбетонных изделий в Адыгее, соучредитель ряда спортивных юрлиц), Александр Ким (соучредитель ряда юрлиц в сфере боевых искусств, директор и владелец центра боевых искусств в Анапе, директор муниципальной детско-юношеской спортшколы) и Сергей Плеханов (бизнесмен и учредитель благотворительного фонда «Талантливая молодёжь»).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Богиня правосудия

В активе самого Сигидина — 30% доли в ООО «Частное охранное предприятие «Зубр-Юг», созданном в 2005 году, которым он владеет совместно с Геннадием Ковалевым и Игорем Полежаевым. Директор данного ООО — Андрей Семенов. Также депутату принадлежит доля в 33% в «Агентстве сыска», созданном в 2007 году. Среди его владельцев — всё та же компания «Зубр-Юг», Геннадий Ковалев и директор фирмы Александр Дурыманов.

Также у Сигидина порядка 25,7% доли в ООО «Агентство сыска и возврата долгов», которым он владеет совместно с Ковалевым, Полежаевым и Алексеем Алешечкиным.