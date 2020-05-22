ИА REGNUMпредставляет интервью с ректором Школы Здравого Смысла им. А. Н. Назаревского Александром Ибрагимовым

Скриншот видео YouTube канала «Школа Здравого Смысла» Александр Ибрагимов

ИА REGNUM:Александр Гарунович, добрый день. У Вас и у многих экспертов на Вашей интеллектуальной площадке, названной претенциозно «Школа Здравого Смысла», сложился довольно-таки оптимистический взгляд на то, что сейчас происходит. Вы действительно не верите в то, что на наших глазах создается «электронный концлагерь»?

— От имени Школы я приветствую читателей ИА REGNUM. Отличие нашей Школы от всех других, как Вы выразились, индивидуальных площадок, заключается в том, что мы действительно пытаемся здраво рассуждать о том, что происходит. И при таком подходе явно видны не столько отрицательные, сколько положительные стороны того, что мы наблюдаем.

ИА REGNUM:А что же такого положительного мы наблюдаем?

— Это же очевидно. Огромная масса людей научилась, наконец-таки, использовать современные средства связи и цифровых технологий. Разве это плохо? Отказываться от этого сегодня, это равно тому, как наши предки отказывались бы от чтения книг на бумажных носителях и предпочитали бы каменные плиты с вырубленными на них текстами.

Или вместо почтовой службы использовали бы почтовых голубей. Цифра — это всего лишь инструмент. Топор можно использовать для того, чтобы срубить себе избу. А можно и для того, чтобы… Ну Вы сами знаете эту историю со старухой-процентщицей.

ИА REGNUM:Да, но тотальный контроль? Коды? И прочая?

— А разве в прежние времена этого не было? Клеймили рабов, клеймили узников концлагерей. И результат? Всегда находилась та сила, которая сметала и то и другое. На смену рабовладению приходили иные социальные отношения, а организаторы чудовищной практики концлагерей получили по заслугам. И та практика была осуждена.

Так что, если кто и планирует электронное рабство, то должен абсолютно четко представлять себе последствия этого. Найдутся и силы, и средства, и «вожаки из буйных», кто все это сметет. Поэтому я бы на месте тех сил, кто это все, возможно, планирует, поостерегся бы с подобными намерениями.

Скриншот видео YouTube канала «Школа Здравого Смысла» Александр Ибрагимов

ИА REGNUM:Ну, хорошо, здесь Ваш оптимизм понятен. Но вот лично Вам или Вашей Школе как эта ситуация помогла, если так можно выразиться?

— Да очень просто. До этого Школа работала только в очном режиме, а связь со слушателями поддерживала через видеообщение, записываемое в условиях стационарной студии. Карантин подвиг нас практически сразу же создать виртуальную студию, что мы хотели сделать и раньше. Но все руки не доходили. А тут — жизнь заставила. И только за месяц работы в новых условиях мы провели десятки встреч с нашими друзьями!

Это и Анатолий Клёсов, ученный-биолог с мировым именем, прославившийся своими открытиями в области ДНК-генеалогии; это и известный путешественник, этнограф, писатель и специалист номер один по колыбельным цивилизациям Виталий Сундаков; это и главный геополитик нашей страны генерал-полковник Леонид Ивашов.

Да Вы зайдите сейчас на наш сайт и увидите целую плеяду экспертов самого высокого уровня, которые Вам все расскажут о том, что происходит и что со всем этим можно сделать на пользу себе и людям.

ИА REGNUM:Ну нас громкими именами не удивишь. В сети сейчас таких площадок достаточно много.

— Да, их много. Но на этих площадках не появляются простые люди. Те, кто пашет, сеет, производит, трудится в различных областях. Это те самые простые люди, та самая «соль земли», на которых все и держится. И таких в нашем сообществе — тысячи! И они не сложили руки, не впали в уныние, а продолжают созидать. Жить продолжают в самом широком смысле этого слова.

ИА REGNUM:И что? Все они были у Вас в студии?

— Ну всех бы мы просто не вместили. Потому как их действительно десятки тысяч. Но со многими мы встречались! Причем только новые возможности, вызванные сегодняшним кризисом, позволили связаться с нашими слушателями в Приморье и в Калининграде, на Урале и на Северном Кавказе, в Болгарии и Нидерландах, в Самарской области и в братской нам Украине и Белоруссии.

И все эти люди своим оптимизмом, уверенностью в том, что на смену закату всегда приходит рассвет, дарили нашей аудитории радость и предощущение того светлого будущего, которое нас всех ожидает. Еще раз настоятельно советую зайти на сайт Школы. Все увидите своими глазами.

Shzs.info Алексей Назаревский

ИА REGNUM:А откуда у Вас такая уверенность в «светлом завтра»?

— Школа создавалась выпускниками легендарного Военного института иностранных языков Красной Армии, бывшими разведчиками, которые знали и знают толк в прогнозировании сроков и моделировании возможных сценариев развития ситуации.

Так вот, «отцы-основатели» еще в далеком 2005 на основе расчета циклов цивилизационного развития России фактически исчислили, если так можно сказать, конкретный срок начала преображения нашей страны. И это был 2021 год. Не верите? Посмотрите график развития событий, представленный в изданной в 2007 году книге «Образ Белого Царя».

Там именно этот срок и обозначен. Мы это знали. А «знающие сроки — не суетятся». Это один из наших главных постулатов, сформулированный тогда же, в 2005 году, основателем Школы Алексеем Назаревским. Так что, все будет хорошо.

И особенно хорошо все будет у нас, в России, на нашей с Вами Родине, которой мы всегда служили и продолжаем служить. А для нас «служение выше владения». Так же, как и «духовное выше материального». И «общественное выше личного».

Ruslania.com Александр Радов. Каким будет новый правитель России. Образ Белого Царя: психологический портрет будущего правителя России. 2007

ИА REGNUM: И какова же цель Вашего «служения»?

— Признаюсь, что это было самым сложным: сформулировать цель. Но мы это сделали. И теперь она звучит следующим образом: «Историческая вечность России как уникальной цивилизации в единстве и процветании ее народов, незыблемости ее территории и государственности».

Радует то, что сформулированная нами несколько лет тому назад цель была озвучена Президентом Путиным Владимиром Владимировичем в интервью ВГТРК за прошлый год и показанном на днях: «Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация». Вот целям процветания этой «отдельной», «уникальной цивилизации» мы и служим. Кстати, канал Школы здравого смысла в ютуб находится здесь.

ИА REGNUM:Ну что ж, теперь все понятно. Спасибо Вам за этот откровенный разговор.