Пандемия и карантинные меры крайне негативно влияют на бизнес, особенно сегмент малого и среднего предпринимательства, сферу услуг, развлечений и гостеприимства. Поэтому сейчас актуальным для любого бизнеса является вопрос, какие меры поддержки предусмотрены государством и как ими воспользоваться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика России

В первую очередь это антикризисные меры поддержки, разработанные правительством РФ.

Налоговые льготы

Первое. Для компаний, входящих в перечень системообразующих организаций, а также для малого и среднего бизнеса — отсрочка по уплате налогов и взносов, срок перечисления в бюджет которых приходится на период до 1 мая (налог на прибыль, налоги по спецрежимам УСН и ЕСХН, авансовые платежи по налогам (кроме НДС) за 1-й квартал 2020 г. — сроком на 6 месяцев, авансовые платежи за 2-й квартал и первое полугодие 2020 года — на 4 месяца).

Второе. Для малого и среднего бизнеса — отсрочка по уплате страховых взносов, в том числе по страхованию от несчастных случаев.

Третье. Для остальных налогоплательщиков — отсрочка по подаче налоговых деклараций (сроки по уплате налогов не продлеваются).

Четвёртое. Упрощенный порядок получения отсрочки для системообразующих организаций экономики РФ, которые не относятся к малому и среднему бизнесу. Такие компании могут не предоставлять документы залога, поручительства или банковской гарантии, если отсрочка меньше 6 месяцев.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Налоговая служба

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) — это организации и ИП с годовой выручкой (без НДС) и численностью сотрудников, не превышающими:

120 млн руб./ 15 чел — микробизнес;

800 млн руб./ 100 чел — малый бизнес;

2 млрд руб./ 250 чел — средний бизнес.

Сведения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства заносятся налоговым органом автоматически, представлять документы не нужно. Проверить, включена ли ваша компания в реестр, можно на сайте nalog.ru.

Как получить

Отсрочка по уплате налогов для малого и среднего бизнеса особо пострадавших отраслей экономики предоставляется без заявления. Для получения отсрочки по страховым взносам необходимо представить заявление в налоговый орган. Форма этого заявления утверждена Приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7−8/683@. Упрощенный порядок получения отсрочки применяется также по заявлению налогоплательщика.

Отсрочка по уплате арендных платежей

Для компаний наиболее пострадавших отраслей экономики (перечень содержится в постановлении правительства РФ от 03.04.2020 № 434, опубликованном на официальном сайте правительства) предусмотрена отсрочка за период с 01.04.2020 до 01.10.2020 по уплате арендных платежей за нежилые помещения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. К таким отраслям относятся авиаперевозки, культура, организация досуга и развлечений, гостиничный бизнес, общественное питание и т. д.

Как получить

Для получения отсрочки надо составить дополнительное соглашение с арендатором со следующими условиями:

задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 года;

отсрочка предоставляется в размере ежемесячной арендной платы на срок действия режима повышенной готовности и в объеме 50% арендной платы за соответствующий период со дня прекращения режима повышенной готовности (чрезвычайной ситуации) до 01.10 2020 года;

штрафы за нарушение оплаты арендных платежей не применяются. [[[picture3]]]

Приостановление выездных налоговых проверок

Предприняты и меры в части снижения административного давления на бизнес. Так, в срок до 01.06.2020 приостанавливаются выездные проверки, в том числе все действия по оформлению результатов проверок (вынесение акта, решения по результатам проверки). Также до 01.06.2020 исключено проведение вне рамок выездных налоговых проверок мероприятий налогового контроля, связанных с непосредственным контактом с налогоплательщиками (их сотрудниками, представителями), свидетелями, иными лицами (допросы, осмотры, вызовы в налоговый орган и т. п.). В связи с таким приостановлением при получении требований из налоговой необходимо учитывать продление сроков для представления документации.

Мораторий на банкротство

Мораторий распространяется на системообразующие организации и стратегические предприятия, среди которых крупнейшие публичные и непубличные компании в России, и действует в течение 6 месяцев. Список организаций, подпадающих под мораторий, публикуется ФНС России.

Что делать должнику

Главное, что дает мораторий, — время на стабилизацию финансового положения. Соответственно, надо провести финансово-правовой анализ для выявления признаков несостоятельности, затем разработать стратегию и график погашения кредиторской задолженности, заключения мировых соглашений и принятия иных мер, направленных на сохранение отношений с контрагентами.

Кроме того, следует детально документировать все действия и решения по заключению сделок, которые осуществляла организация в указанный период. Это поможет избежать привлечения должностными лицами должника к субсидиарной ответственности.

Мария Лапухина ИА Красная Весна Должник

Что делать кредитору

Проанализировать дебиторскую задолженность и просудить просроченную задолженность, так как это обязательный этап для подачи заявления о введении процедуры банкротства. Кроме того, необходимо мониторить «Федресурс», чтобы не пропустить дело о банкротстве, возбужденное по инициативе должника.

Беспроцентные кредиты для бизнеса

Правительством РФ регламентирована выдача беспроцентных займов для наиболее пострадавших от снижения потребительского спроса отраслей экономики, но на практике кредитные учреждения не спешат с выдачей займов. Согласно установленной политике ПАО «Сбербанк» и ВТБ, размер выплат будет определяться исходя из МРОТ в соответствии с зарплатными реестрами. Отказывая в предоставлении займов, банки ссылаются на отсутствие оформленных зарплатных проектов, которые могли бы обеспечить контроль за фактическим поступлением денег на счета сотрудников компаний. Многие до сих пор не смогли получить льготное кредитование, поскольку затягивается процесс оформления зарплатных проектов по заявлению компаний.