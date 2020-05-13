Занимательная переводная книжка вышла на русском языке. Переводная! Хотя папа автора когда-то уехал из СССР. Стал работать на самых-самых честных радиостанциях мира. Сын зачем-то вернулся, чтобы прожить 10 лет. Научился говорить почти без акцента. Разочаровался. Уехал обратно. К своим старшим товарищам и коллегам. Написал книгу. Интересную. Про КГБ. Про фабрики ботов. Про жизнь. Написана, разумеется, с англосаксонских позиций. Места для Ассанжа там особо не нашлось. Почему-то…

Иван Шилов ИА REGNUM Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью / Питер Померанцев — Москва: Индивидуум, 2020

Вообще, нужно ли читать книги своих врагов? Мемуары фашистов, например? Руководителей разведок государств-противников? Или друзей, у которых может быть совсем иная точка зрения? Где эти грани проходят? Кто их проводит? Двойные агенты суперпрофессионалы профессии или предатели? Вы скажите, что эти вопросы — пустая схоластика?

Проведите маленький эксперимент. Возьмите любую тему, которая на слуху буквально у всех. Например, COVID. И попробуйте обсудить её с друзьями из разных кругов. С разной степенью осведомленности. Или хотя бы зайдите в википедию на страничку «теории заговора и COVID». Какая картина нам откроется? Удивительная. Воистину. Бесконечная «война правок». Взаимоисключающих версий. Информация и дезинформация, заблуждения и мифы, правда (разбавленная ложью), ложь (разбавленная правдой)… Анализировать «реальность» оказывается всё сложнее. Хотя бы потому, что «сама реальность» стала «пузырём», который сплетается из «СМИ». Картина мира, в которой мы живём, оказалась внезапно тщательно нарисованной. Иногда, как в палимпсесте, под одним слоем проступает другой. Доскрестись до конца пока никому не удавалось.

Кукрыниксы. Враг демократии таков: в неофашистском раже надеть наручники готов он на Венеру даже! 1974

Вернёмся к книжке. Её интересная особенность в том, что это смесь разных жанров: «мемуаров», трактата о пропаганде, дневника, научных статей. Её непосредственной темой является информационная война. Современные формы пропаганды. Книжка написана якобы демократическим стилем. Интересно, что это перевод на русский, который сохраняет англицизмы и вообще «зарубежный» образ мысли. Темы могут быть самыми разными. «Боинг», Чернобыль, Украина, выборы, политические «элиты», горячие точки и прочее. О чём вы можете прочитать в каждой газете, собственно говоря.

Общий пафос книжки довольно предсказуем. Это очередные песни «демократизации». Хотя то, к чему приводит экспорт «американской демократии», неплохо видно. Далеко не всегда жизнь становится настолько же прекрасна, как кому-то хотелось. Книга написана как бы путешествующим по миру интеллектуалом. Свободным. Как птица. На чьи деньги, благоразумно умалчивается. Написана нарочито драматизированно. Интригующе. Почти таблоидно. Позволим себе пару цитат.

Митинг против диктатуры Фердинанда Маркоса, в котором протестующие держат в руках изображения жертв резни в Эскаланте. 1986

Посмотрим на Филиппины. В 1977 году, в то самое время, когда мои родители испытывали сомнительное удовольствие от общения с КГБ, Филиппинами управлял полковник Фердинанд Маркос, военный диктатор, поддерживаемый США. В годы его правления, как показывает быстрый поиск по сайту Amnesty International, было убито 3257 политзаключенных, 35 000 подверглись пыткам, а 70 000 — тюремному заключению. Маркос открыто демонстрировал свое видение того, какую роль могут играть пытки в усмирении общества. 77% убитых не просто «исчезли» — их трупы можно было увидеть на обочинах дорог, где они лежали в назидание остальным. Иногда у жертв вытаскивали мозги и заполняли место в пустых черепах их же нижним бельем. Некоторые тела разрубали на части и разбрасывали по улицам на всеобщее обозрение.

Или.

Последними двумя сообщениями были фотографии: на одной она смотрит прямо в камеру, а на второй видно ее лежащее на полу тело с разнесенным выстрелами лицом. Бандиты вели прямую трансляцию ее убийства. После этого они заменили прежний аватар фотографией обезображенной головы Марии дель Росарио.

Чуть прямее о России.

Россия казалась страной, неспособной примириться с самой собой после проигрыша в Холодной войне, да и после других травм XX века. Я думал, что это страна вечного цирка, курьез, замаринованный в соку собственной агонии.

Или даже. Чуть ближе к людям, которые знают чуть больше, чем остальные.

Лужники, Москва,1990-е

Задумавшись обо всем этом, я снова обратился к России, к корням системы, которые видел своими глазами, живя в Москве, и к девяностым, когда Лина снимала там свои фильмы. Я вновь связался с Глебом Павловским. Он согласился дать мне интервью по телефону. Я сидел в студии ВВС, а он объяснял свою тактику по созданию идеи «большинства», или «народа», в России 1990-х. Его слова звучали поразительно знакомо.

Ну и так далее… Разумеется, звучит отдаленное эхо «сына врага народа». Это здесь присутствует. Слишком двоякая история. Про то, что крупные политизированные западные «СМИ» настолько же курируются спецслужбами, как и восточные, в книжке не очень много. Как и про фонды и схемы финансирования ЦРУ. Беллетристика, короче говоря, сплошные встречи с интересными людьми: от резидентур до аристократии. Если они ещё не везде совпадают. В книге понимание пропаганды ограничивается «политическим». Реклама, религия, идеология и культура не рассматриваются подробно — как игроки на этом поле. Было бы интересно прочитать следующие книжки автора и про это тоже.