Пропаганда умерла. Да здравствует пропаганда!
Занимательная переводная книжка вышла на русском языке. Переводная! Хотя папа автора когда-то уехал из СССР. Стал работать на самых-самых честных радиостанциях мира. Сын зачем-то вернулся, чтобы прожить 10 лет. Научился говорить почти без акцента. Разочаровался. Уехал обратно. К своим старшим товарищам и коллегам. Написал книгу. Интересную. Про КГБ. Про фабрики ботов. Про жизнь. Написана, разумеется, с англосаксонских позиций. Места для Ассанжа там особо не нашлось. Почему-то…
Вообще, нужно ли читать книги своих врагов? Мемуары фашистов, например? Руководителей разведок государств-противников? Или друзей, у которых может быть совсем иная точка зрения? Где эти грани проходят? Кто их проводит? Двойные агенты суперпрофессионалы профессии или предатели? Вы скажите, что эти вопросы — пустая схоластика?
Проведите маленький эксперимент. Возьмите любую тему, которая на слуху буквально у всех. Например, COVID. И попробуйте обсудить её с друзьями из разных кругов. С разной степенью осведомленности. Или хотя бы зайдите в википедию на страничку «теории заговора и COVID». Какая картина нам откроется? Удивительная. Воистину. Бесконечная «война правок». Взаимоисключающих версий. Информация и дезинформация, заблуждения и мифы, правда (разбавленная ложью), ложь (разбавленная правдой)… Анализировать «реальность» оказывается всё сложнее. Хотя бы потому, что «сама реальность» стала «пузырём», который сплетается из «СМИ». Картина мира, в которой мы живём, оказалась внезапно тщательно нарисованной. Иногда, как в палимпсесте, под одним слоем проступает другой. Доскрестись до конца пока никому не удавалось.
Вернёмся к книжке. Её интересная особенность в том, что это смесь разных жанров: «мемуаров», трактата о пропаганде, дневника, научных статей. Её непосредственной темой является информационная война. Современные формы пропаганды. Книжка написана якобы демократическим стилем. Интересно, что это перевод на русский, который сохраняет англицизмы и вообще «зарубежный» образ мысли. Темы могут быть самыми разными. «Боинг», Чернобыль, Украина, выборы, политические «элиты», горячие точки и прочее. О чём вы можете прочитать в каждой газете, собственно говоря.
Общий пафос книжки довольно предсказуем. Это очередные песни «демократизации». Хотя то, к чему приводит экспорт «американской демократии», неплохо видно. Далеко не всегда жизнь становится настолько же прекрасна, как кому-то хотелось. Книга написана как бы путешествующим по миру интеллектуалом. Свободным. Как птица. На чьи деньги, благоразумно умалчивается. Написана нарочито драматизированно. Интригующе. Почти таблоидно. Позволим себе пару цитат.
Посмотрим на Филиппины. В 1977 году, в то самое время, когда мои родители испытывали сомнительное удовольствие от общения с КГБ, Филиппинами управлял полковник Фердинанд Маркос, военный диктатор, поддерживаемый США. В годы его правления, как показывает быстрый поиск по сайту Amnesty International, было убито 3257 политзаключенных, 35 000 подверглись пыткам, а 70 000 — тюремному заключению. Маркос открыто демонстрировал свое видение того, какую роль могут играть пытки в усмирении общества. 77% убитых не просто «исчезли» — их трупы можно было увидеть на обочинах дорог, где они лежали в назидание остальным. Иногда у жертв вытаскивали мозги и заполняли место в пустых черепах их же нижним бельем. Некоторые тела разрубали на части и разбрасывали по улицам на всеобщее обозрение.
Или.
Последними двумя сообщениями были фотографии: на одной она смотрит прямо в камеру, а на второй видно ее лежащее на полу тело с разнесенным выстрелами лицом. Бандиты вели прямую трансляцию ее убийства. После этого они заменили прежний аватар фотографией обезображенной головы Марии дель Росарио.
Чуть прямее о России.
Россия казалась страной, неспособной примириться с самой собой после проигрыша в Холодной войне, да и после других травм XX века. Я думал, что это страна вечного цирка, курьез, замаринованный в соку собственной агонии.
Или даже. Чуть ближе к людям, которые знают чуть больше, чем остальные.
Задумавшись обо всем этом, я снова обратился к России, к корням системы, которые видел своими глазами, живя в Москве, и к девяностым, когда Лина снимала там свои фильмы. Я вновь связался с Глебом Павловским. Он согласился дать мне интервью по телефону. Я сидел в студии ВВС, а он объяснял свою тактику по созданию идеи «большинства», или «народа», в России 1990-х. Его слова звучали поразительно знакомо.
Ну и так далее… Разумеется, звучит отдаленное эхо «сына врага народа». Это здесь присутствует. Слишком двоякая история. Про то, что крупные политизированные западные «СМИ» настолько же курируются спецслужбами, как и восточные, в книжке не очень много. Как и про фонды и схемы финансирования ЦРУ. Беллетристика, короче говоря, сплошные встречи с интересными людьми: от резидентур до аристократии. Если они ещё не везде совпадают. В книге понимание пропаганды ограничивается «политическим». Реклама, религия, идеология и культура не рассматриваются подробно — как игроки на этом поле. Было бы интересно прочитать следующие книжки автора и про это тоже.