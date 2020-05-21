Любой, кто когда-либо проводил время в Вашингтоне, наверняка слышал, как модератор той или иной дискуссии спрашивал: «Если бы вы сидели рядом с президентом, какой была бы ваша политическая рекомендация?» Это сложный вопрос, особенно потому, что аналитики часто лучше разбираются в том, как критиковать главу Белого дома, чем в том, как сформулировать действительно новое политическое предложение, которое еще не обсуждалось в различных государственных учреждениях, пишет Стивен Кук в статье, опубликованной 20 мая в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. Стена

Едва ли можно сказать, что индустрия выработки идей не имеет значения. Есть множество примеров того, как она способствует изменению политики (как к добру, так и ко злу). Например, Центр стратегических и международных исследований заложил интеллектуальную основу для Закона Голдуотера-Николса 1986 года — важной реформы, которая изменила порядок проведения операций вооруженными силами. Но для аналитиков со стороны непросто прорваться со своими новаторскими идеями, особенно тогда, когда они — как и их коллеги из числа бюрократов — слишком увлекаются какой-то конкретной проблемой и не видят четкого пути вперед.

Ярчайшим примером этой проблемы является израильско-палестинский конфликт. К настоящему времени должно быть ясно, что США нужен новый подход к этому вопросу — такой, в рамках которого признавалось бы, что двухгосударственное или любое другое решение этого конфликта невозможно, а Израиль стал бы рассматриваться как обычное государство. Все споры о конфликте в Вашингтоне (и Европе) бессмысленны и только мешают смириться с реальностью.

Израильские военные. Газа

Непонятно, отмечает автор, почему чиновники, как бывшие, так и действующие, а также аналитики по-прежнему тратят так много времени на урегулирование израильско-палестинского конфликта. Даже если предположить, что обе стороны хотят мира, остается тот факт, что: 1) Израиль не может удовлетворить минимальные требования палестинцев о мире, 2) палестинцы не могут удовлетворить минимальные требования Израиля о мире и 3) у США нет ресурсов или политической воли для изменения интересов как палестинцев, так и Израиля. Многие аналитики и официальные лица, которые продолжают работать над двухгосударственным решением, как бы все ни восхищались их упорством, мало что могут сделать для выхода из этого фундаментального тупика.

Следующий вопрос заключается в том, имеет ли этот тупик большое значение для Соединенных Штатов. В течение последних семи десятилетий Вашингтон имел несколько основных интересов на Ближнем Востоке: обеспечение свободного потока энергоресурсов и безопасности Израиля, а также создание таких условий, в которых благодаря преобладанию США ни одно государство или их союз не смог бы угрожать двум другим интересам. Также были случаи борьбы с терроризмом и распространением ядерного оружия, хотя можно вполне сказать, что они — по крайней мере до терактов 11 сентября — носили производный от других интересов характер. Политики США долгое время считали, что двухгосударственное решение было лучшим способом обеспечить безопасность Израиля, и президенты США от Билла Клинтона до Барака Обамы и самого Дональда Трампа неоднократно преследовали эту цель. Тем не менее никто не хочет признавать наиболее очевидный факт о двухгосударственном тупике. Он заключается в том, что оно едва ли способствовало достижению Вашингтоном даже одной цели в регионе — обеспечить безопасность Израиля. Возможно, именно поэтому Вашингтон и не может найти в себе политическую волю выйти из этого тупика.

Не стоит сомневаться в искренности официальных лиц и аналитиков США, когда они утверждают, что считают, что израильская аннексия частей оккупированного Западного берега может нанести ущерб безопасности Израиля и оскорбить чувства многих в США. Но что должны сделать Соединенные Штаты? В любом случае будет хор людей, которые, с одной стороны, захотят наказать Израиль, а с другой, захотят вывернуть себе руки, но так или иначе защитить Израиль от позора и сделать вид, что ничего не произошло. Последнее кажется более вероятным, чем первое, но ни один из этих вариантов не может считаться подходящим на данный момент. Сочетание успеха Израиля и его аннексии дает возможность изменить условия двусторонних отношений таким образом, чтобы вывести Вашингтон из миротворческого процесса.

В любом случае Израиль является развитой страной с экономикой, которая хорошо интегрирована с остальным миром, особенно в сфере информационных технологий. ВВП на душу населения примерно такой же, как в Великобритании и Франции. Что касается безопасности, у Израиля есть более способные и изощренные вооруженные силы, чем у всех его соседей, стратегическое же положение страны никогда не было лучше. Ирак и Сирия разрушены, «Хезболла» погрязла в сирийском конфликте, в Ливане также складывается тяжелейшая обстановка, а Египет полагается на то, что Израиль поддерживает его операцию по обеспечению безопасности на Синайском полуострове. Иордания предупреждает о последствиях аннексии для двусторонних отношений, но даже в этом случае король Абдалла находится в трудном положении, учитывая, насколько важен Израиль для стабильности в Иордании.

Kremlin.ru Король Иордании Абдалла II

Безусловно, Иран по-прежнему является угрозой, но силы обороны Израиля (СОИ) продемонстрировали способность сдерживать иранских военных и их союзников в Сирии и Ираке. Стремление Ирана к ядерному оружию будет и впредь представлять собой серьезную проблему для безопасности Израиля, и Тель-Авиву необходимо будет продолжать проявлять бдительность в решении этой проблемы как самостоятельно, так и в партнерстве с другими странами, особенно с США.

На сегодняшний день Израиль поддерживает дипломатические отношения со всем миром, у Тель-Авива хорошие отношения с Россией, Китаем и Индией. На Ближнем Востоке, в дополнение к своим мирным договорам с Египтом и Иорданией, израильтяне установили связи (хотя и не нормальные дипломатические отношения) с Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, несмотря на то, что Израиль по-прежнему стремится уже не первый год усилить свой контроль над Западным берегом реки Иордан. Это настоящее достижение. Конечно, экономика может рухнуть, а обстановка в регионе может ухудшиться, но даже в этом случае трудно говорить о том, что Израиль окажется в изоляции и окружении врагов.

Учитывая реальность достижений Израиля и предстоящую аннексию территории Западного берега, официальные лица США должны дать понять, что пришло время изменить отношения между двумя странами. Безопасность Израиля обеспечена, страна процветает, что всегда было целью Вашингтона. И хотя те $142 млрд, которые в этот процесс вложил Вашингтон, пошли на пользу и Израилю, и США, убедительно выступать за продолжение выделения этой щедрой помощи уже нельзя. Как было в случае с экономической помощью США Израилю, пришло время согласовать процесс прекращения военной помощи. Это не наказание, а скорее признание того, что Соединенные Штаты добились успеха в достижении своей цели. Такая поддержка не является неотъемлемым правом Тель-Авива. Более того, в Белом доме не считают, что аннексия отвечает интересам Израиля, и, следовательно, не хотят с ней связываться.

Критики, несомненно, будут утверждать, что реальное наказание — в форме безвозвратного прекращения помощи — является наилучшим вариантом действий. Этот политический рецепт основан на идее, что Израилю по-прежнему нужна военная помощь США и что ее прекращение заставит израильские власти подчиниться воле Вашингтона. В действительности нет оснований полагать, что это так. Те, кто это предлагает, также упускают из виду тот факт, что такой подход не будет пользоваться поддержкой и станет лишь причиной уродливой политической борьбы. По крайней мере, соглашение о поэтапном отказе от помощи имеет хоть какой-то шанс сдвинуться с мертвой точки. Трагедия заключается в том, что при таком развитии событий палестинцы так и будут лишаться своих гражданских прав. Они будут возмущены тем, что Вашингтон умывает руки, обрекая их жить вечно под сапогом СОИ или стать изгоями. Их гнев был бы вполне оправдан. Они также неправильно истолковали основные интересы США на Ближнем Востоке, которые на самом деле не имеют отношения к палестинцам, которые, несмотря на все свидетельства, доверяют Вашингтону.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Нормализация отношений между США и Израилем является признанием как успеха, так и неудачи. Безопасность и существование Израиля обеспечены, но мир между израильтянами и палестинцами, который из-за аналитиков и чиновников стал ответственностью США, остается для них недостижимым — скорее всего, навсегда. По крайней мере, Соединенным Штатам больше не придется разрешать противоречия и нести бремя миротворчества. Из-за этого от Вашингтона ждут, что он спасет Израиль или окажет давление на палестинцев в достижении целей, которые не разделяет ни одна сторона. Это ненормально.