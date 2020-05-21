«За Збручем» (Тернополь) публикует анализ: сколько людей на Тернопольщине оштрафовали за нарушение карантина. По состоянию на 13 мая в области вынесли 69 постановлений о нарушении правил карантина. 25 из них вернули на доработку, поскольку составленные работниками полиции протоколы не соответствуют требованиям статьи 256 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 21 постановление закрыли за отсутствием состава правонарушения, в 11 случаях суд ограничился устным замечанием. Еще 11 гражданам присудили штраф в размере 17 тысяч гривен. При закрытии дела суды руководствуются основанием статьи 62 Конституции Украины, которая определяет презумпцию невиновности. Принимая за основу этот правовой принцип, обвинение не может основываться на предположениях, все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу обвиняемого. То есть действия нарушителя нужно подкреплять доказательствами, показаниями свидетелей, а при составлении протоколов это часто не учитывают. Так, за пребывание на улице без маски вынесли два постановления. И в двух случаях суд постановил закрыть дело. Как указано в решении: «Правительством Украины введен режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней до 24 апреля 2020 года, однако такой режим не является режимом чрезвычайного положения, не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия для преодоления угрозы».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Полтавский суд оправдал полтавчанина, которого обвинили в распространении фейковых изображений с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Полтавщина» (Полтава). Из материалов дела известно, что полтавчанин Константин Захарченко разместил 22 марта в Facebook картинку с изображением Зеленского и текстом «Кто наживаются на горе. Маска 1,60 грн. за шт. Тел. 0800−501−482, Служба безопасности Украины». В протоколе его действия квалифицировали как нарушение ст. 173−1 КУоАП (распространение ложных слухов). В ходе судебного заседания Захарченко своей вины вины не признал и пояснил, что занимается общественной деятельностью. О том, что эта информация не соответствует действительности, он не знал и не считает, что она может каким-либо образом привести к панике или нарушениям общественного порядка. По мнению следователя, ложность информации в данном случае заключается в том, что цена на маски является официально утвержденной. Суд счел, что данная картинка не могла вызвать паники и нарушения общественного порядка, поскольку стоимость медицинских масок является общеизвестным фактом, а в протоколе не было указано, как именно публикация этого поста могла привести к панике или нарушению общественного порядка, откуда лицо, которое ее выложило, знало о его ложности (распространяла слухи). Наконец, согласно ч.2, ч.3 ст. 62 Конституции Украины, никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления и обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

President.gov.ua Зеленский в маске

В Виннице суд оправдал учительницу, которая писала о коронавирусе, сообщает «Реал» (Винница). Винницкий апелляционный суд закрыл производство по делу о распространении слухов о коронавирусе. Рассмотрев все детали производства, судьи установили, что состава правонарушения в действиях учительницы из Хмельника нет. Это, пожалуй, был первый случай на Винничине, когда женщина могла поплатиться «за длинный язык». Горожанка признала, что в разных группах писала, что в райцентре появился коронавирус. Сделала она это якобы для того, чтобы обезопасить учеников гимназии, их родителей и коллег. Перед этим, как уверяет учительница, она прочитала новость на сайте районной государственной администрации. Суд первой инстанции установил, что хмельничанка распространила ложные слухи, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка. Впрочем, от административной ответственности ее освободили из-за малозначительности деяния. Суд ограничился устным замечанием. В то же время производство по делу было закрыто. С таким решением в ВАС не согласились. Поэтому апелляционная жалоба педагога была удовлетворена. То есть апелляционная инстанция подтвердила, что заявления учительницы не были лживыми, а распространила она правдивую информацию.

Митрополит Иоасаф (Православная церковь Украины) благословил с 19 мая открыть храмы Ивано-Франковской и Галицкой епархии, информирует «Курс» (Ивано-Франковск). «Ко мне обращается много наших прихожан с вопросом, когда же в наших храмах возобновятся полноценные богослужения. Народ Божий имеет большую потребность в евхаристической молитве, а также нуждается в духовной поддержке. К тому же православный народ Божий не понимает, почему все магазины, бары, рестораны работают, а храмы Божьи глухие», — отметил митрополит. Исходя из того, что с 11 мая решением кабинета министров Украины состоялось ослабление карантинных мероприятий, а также учитывая многочисленные просьбы прихожан, владыка Иоасаф благословил всем отцам-настоятелям, следуя рекомендациям министерства здравоохранения, открыть храмы епархии для прихожан и полноценного свершения всех богослужений.

Из-за карантина в Запорожье снизилась заболеваемость ветрянкой, сифилисом и педикулезом, пишет «Новый день» (Запорожье). Такие данные публикует областная СЭС в отчете по уровню заболеваемости инфекционными заболеваниями за апрель 2020 года по Запорожской области. Из таблицы, в которой указаны данные по заболеваемости в апреле 2020 года в сравнении с апрелем 2019 года, видно, что количество зафиксированных случаев во время карантина снизилось по многим показателям. Например, жители области стали реже болеть скарлатиной (426 случаев вместо 578), ветряной оспой (2954 вместо 4093), туберкулезом (228 против 335), сифилисом (25 против 66), педикулезом (223 против 331). Но вместе с тем запорожцы стали чаще болеть гриппом и ОРВИ. Очевидно, что снижение заболеваемости многими инфекционными болезнями стало возможным благодаря карантину. Тому, что люди стали реже контактировать друг с другом, а также тому, что многие больницы закрыты для приема больных, и заболевания не фиксируются.

Parentingupstream В больничной палате

Председатель Ассоциации практикующих психологов Львовщины Игорь Корниенко рассказал Zaxid.net (Львов), почему некоторые люди не верят в опасность коронавируса. «Информация, которую давали правительство и пресса, ввела людей в травматический стресс, — заявил психолог. — Сегодня наблюдаем третью фазу травматического стресса: истощение. Человек не может долго жить в страхе. Ее адаптационные ресурсы истощены, и организм, чтобы полностью не разрушиться, вынужден включать дополнительные защитные механизмы. И один из механизмов — отрицание. Отрицание всего, что связано с коронавирусом: его нет, это всё выдумки». Корниенко говорит, что информация, которую власти сообщали людям, была нелогичной, противоречивой и часто не соответствовала действительности. Украинские вирусологи советовали чаще проветривать помещения, потому что в чистом воздухе вирус погибает, а правительство запретило прогулки в парках и скверах. Люди не знали, где правда, кому верить, как спастись, и впадали в психоз. «У меня такое впечатление, что чиновники хотят, чтобы люди думали и говорили только о коронавирусе, а не о другом. Например, о событиях на востоке страны или экономической ситуации в стране», — подчеркивает психолог. По его словам, представители власти, которые предоставляли неправдивую информацию, нарушали правила карантина, должны быть привлечены к ответственности. Среди них и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который заявил, что парки и скверы на Украине закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей. Такое заявление, по мнению психолога, можно расценить как психологическое насилие над украинцами.

«Нужнo былo уcтpoить иcтepию — уcтpoили. Нужeн был cтpax — зaпуcтили. Лoгики нoль? Нeт, вce 100%! — пишет колумнист портала «Херсонцы» (Херсон). — Зaчeм вcё этo нужнo? Oтвeт нe тaкoй уж cильнo и ceкpeтный: пpoвepкa мeтoдик, oтpaбoткa пpaктик упpaвлeния мaccaми путeм зaпpeтoв. Teopeтичecкиe выклaдки пpoвepяют нa пpaктикe. Укpaинa oтличнo пpoдeмoнcтpиpoвaлa, чтo в гocудapcтвe, гдe cлaбo paзвитa или фopмaльнa дeмoкpaтия, мoжнo иcпoльзoвaть ocoбыe cxeмы. Нaпpимep, мoжнo вcё гocудapcтвo «пocaдить» нa «кapaнтин», oгpaничить пpaвa, oтпpaвить в нeбытиe Koнcтитуцию — и вcё этo вceгo лишь peшeниeм кapмaннoгo пpaвитeльcтвa. Укpaинcкий нapoд этo «cъeл». Мapкepный вapиaнт тaкoй cxeмы пытaлиcь «пpoтянуть» в нecкoлькиx гocудapcтвax: тaм нe пpoшлo — нapoд взбунтoвaлcя. У нac зaпpeтили вcё, пo cути, oбpeкли нapoд нa гoлoдную cмepть. Минимaльную пoддepжку пoлучaют лишь пeнcиoнepы. Зa cчeт кaкиx cpeдcтв выживaть дpугим? Пoдaвляющee бoльшинcтвo гpaждaн нe имeют «cтpaxoвoчнoгo пoяca» в видe экoнoмичecкиx зaпacoв xoтя бы нa 3−4 мecяцa «aвтoнoмнoгo плaвaния». Ужe втopoй мecяц «кapaнтинa» пoкaзaл — нapoд нe выдepживaeт: «зубы» пoкaзывaют вcё чaщe. Taк нeдoлгo и «peвoлюциoнную cитуaцию» caмим пpoтив ceбя «нaигpaть».

«Думская» (Одесса) сообщает об одном из творцов «карантина» — главном государственном санитарном враче Украины Викторе Ляшко. Издание называет его «человеком, который признался, что введенные по его инициативе «карантинные меры» не имеют отношения к эпидемиологии. Человеком, который без стеснения рассказывает, что закрывал парки, организовывал «дезинфекции» и вводил запреты только для того, чтобы напугать украинских граждан». Похоже, он гордится этим. Пугать людей можно разными методами. Можно распустить слухи о том, что в парках гулять очень опасно, что нельзя выходить из дома без маски или респиратора FFP3. Люди испугаются и будут сидеть дома. Лучше всего делать это от имени государства, используя авторитет и полномочия должностного лица. Например, главного государственного санитарного врача Украины. Вдогонку можно ввести абсолютно идиотский штраф: не испугался вируса — испугайся 17 тысяч гривен. Судьи, конечно, будут потешаться и заворачивать протоколы пачками, но это будет потом. А пока — страх, страх, больше страха. Страх и паника похожи на вирусы и бактерии: они тоже передаются от человека к человеку и широко распространяются. А еще их можно распространять умышленно. Например, можно сказать, что «умрут все пенсионеры», и они испугаются — некоторые до сердечных приступов. Можно обмануть и напугать мэра, он прикажет вырыть 600 могил и напугает миллионный город. Можно обмануть и напугать начальника патрульной полиции и его заместителя, и они станут «суперраспространителями»: пойдут пугать предпринимателей, закрывать безобидные ларьки с кофе и печеньками и совершать прочие глупости, о которых потом будут жалеть. Но это будет потом. А пока можно, например, заставить всю страну проводить «дезинфекцию» хлоркой. Никакого смысла в борьбе с вирусами от них не будет (и Ляшко это прекрасно знает), но зато люди испугаются и будут сидеть дома. А государственных денег на эти бессмысленные телодвижения в масштабах страны потратили так много, что никто их считать уже не будет. Равно как и потери украинской экономики от беспощадного «карантина», когда украинцы не работают, а сидят дома, — и непонятно, когда это все закончится. Благодаря коронавирусной панике кабинет министров оказался в ситуации, которая не снилась даже Партии Регионов с их «диктаторскими законами» 16 января 2014 года. Януковича и его власть после этого снесли, но многое из того, о чём они только мечтали, уже стало реальностью. Янукович нервно курит в своей ростовской сторонке. Возможности, которые сейчас появились у украинской власти, объявившей «карантин» в обход чрезвычайного положения, регионалам даже не снились. Принципиальная разница пока лишь в одном: при Януковиче хотели ввести наказание для тех, кто ходит в масках, а при Зеленском ввели для тех, кто ходит без масок.

Олег Мосьондз Олег Ляшко

Заложниками равнодушия украинской власти стали 14 украинцев, которые находятся в Ливии, пишет «Новий день» (Херсон). Моряки из Херсонской, Николаевской и Одесской областей объявили голодовку. Дело в том, что уже более трех лет экипаж танкера «Рута» находится в тюрьме Триполи. Тогда моряков задержали, обвинив в контрабанде горючего. Хотя приговора еще нет. Парадокс, но матросы с турецкого судна, которые проходили по делу как пособники украинских моряков, уже дома. Своих граждан вывезла Анкара, поскольку из-за карантина Ливия объявила амнистию всем заключенным, кроме опасных преступников. По логике, украинцев, оказавшихся в тюрьме, как можно быстрее должна забрать и Украина. Но в главных государственных учреждениях с таким решением почему-то не спешат. Поэтому члены экипажа «Руты» и пошли на отчаянный шаг. Пока собираются голодать 5 дней. Если же реакции украинской власти не будет, моряки обещают продолжить акцию протеста.

София возмутилась планами Украины поделить Болградский район, информирует «Таймер» (Одесса). 20 мая Народное собрание Республики Болгария приняло заявление, в котором выступило против административной реформы на Украине, а именно в Болградском районе на юге Одесской области. За соответствующий проект проголосовали 109 депутатов (еще 19 воздержались, а против не был никто). Таким образом, парламент страны призвал свое правительство принять все меры для сохранения целостности в Бессарабии этнической болгарской общины, которую собираются разделить на пять частей, из-за чего она перестанет быть большинством. Речь идет примерно о 250−300 тыс. человек, и они теперь могут утратить свои права на получение образования на родном языке. «Парламент Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен быть решен в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностям», — сказано в принятом заявлении, которое затем было передано украинскому посольству. Напомним, что 23 января нынешнего года Болградский районный совет Одесской области провел внеочередную сессию и поддержал идею создания объединенной громады с центром в Болграде.