То, как Министерство здравоохранения России на практике начало реализовывать поручения президента России Владимира Путина по выплатам медицинским работникам, задействованным в лечении больных с COVID-19, начав высчитывать часы и минуты, требует самого пристального контроля за действиями всего правительства. Если можно было так цинично отнестись к людям, рискующим жизнью, то совершенно точно можно ожидать подобного и при исполнении других поручений.

Квентин Массейс. Менялы и ростовщики(фрагмент)

К примеру, на совещании 19 мая глава государства призывал уже сейчас думать о том, как страна будет не только восстанавливаться, но и развиваться после эпидемии. Чиновникам было поручено подготовить общий национальный план развития экономики и приступить к корректировке национальных проектов. Это ещё раз подтверждает, что решения о мерах поддержки приняты не за счёт сокращения других программ или отказа от обязательств, а за счёт накопленных ресурсов — подушки безопасности.

И это потребует ещё более жёсткого контроля и надзора, поскольку с высокой степенью вероятности можно предположить, что негативный сценарий может быть повторён. Об этом в эксклюзивном интервью ИА REGNUM сообщила президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина.

Kantiana.ru Оксана Гаман-Голутвина

ИА REGNUM: Оксана Викторовна, как, по-вашему, почему с самых первых дней введения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, российский президент ставит задачу не о выживании, а о развитии?

Оксана Гаман-Голутвина: Полагаю, что сейчас самое время активно обсуждать перспективы посткризисного развития, именно развития, а не выживания. Очевидно, что пандемия коронавируса, повлекшая за собой резкое и масштабное ограничение экономической активности, чревата серьезными негативными последствиями для экономики. К сожалению, большинство управленцев погружены в тему кризиса до такой степени, что в повестке практически не просматривается тематика посткризисного развития. И потому выдвижение этой тематики в ядро повестки, произведенное на днях президентом, является более чем актуальным.

Я бы подчеркнула, что речь правомерно идёт не о выживании, а о развитии. Крайне важно, что президент поставил перед правительством задачу разработки эффективного, технологичного плана преодоления негативных последствий кризиса, потребовав от правительства решать задачи посткризисного развития без ущемления каких-либо отраслей.

На первый взгляд это кажется нереальным ввиду серьезности кризиса. Однако именно здесь самое время вспомнить о так называемой подушке безопасности. Мы много лет слышали о формировании этой «подушки». И практически на протяжении всего периода её формирования как механизма страхования — я бы так его обозначила — мы слышали также и критику этой технологии.

Сейчас есть хорошая возможность ответить критикам накопления ресурсов эффективным использованием накопленных в тучные годы ресурсов для снижения негативного эффекта свёртывания экономической активности.

От того, как будет использована пресловутая подушка безопасности, во многом зависит не только преодоление последствий кризиса, но и дальнейшее развитие экономики. Если окажется, что накопленные ресурсы использованы неэффективно и они не решают проблему преодоления последствий кризиса, это будет означать, что в будущем нет необходимости и логичной обоснованности такого рода накоплений.

Если же эти ресурсы в настоящее время будут использованы рационально и эффективно, это станет лучшим ответом критикам, которые полагали, что избыток ресурсов лучше инвестировать в развитие конкретных отраслей.

Одним словом, и перспективы преодоления негативных последствий кризиса, и возможности посткризисного развития во многом зависят от эффективности/неэффективности действий правительства по рациональному и эффективному использованию накопленных в тучные годы ресурсов.

Kokb40.ru Медицинские работники

ИА REGNUM: Недавний пример с президентскими доплатами медикам, работающим с больными COVID-19, показал, что существуют некоторые опасения того, насколько эффективно правительство справится с новой задачей…

Оксана Гаман-Голутвина: То, что произошло с выплатами медикам, позволяет сделать вывод о радикальном расхождении установок тех медиков, которые самоотверженно работают, подвергая риску свою жизнь и жизнь своих близких, и тех, кто, к большому сожалению, спекулирует на этом и злоупотребляет этой самоотверженностью.

Это дает основание ставить вопрос об эффективности действий федерального Министерства здравоохранения. Напрямую никакая иная структура не несёт большую ответственность за то, как были распределены очень значительные средства.

Произошедшее компрометирует и саму идею, и бросает тень на тех, кто призван ее реализовать. Реально работающие на местах люди верят не заявлениям с экранов телевизоров, а чувствуют отношение к себе государства на своих судьбах.

Произошедшая по вине чиновников дискредитация побуждает ставить вопрос о необходимости контроля и надзора, в том числе — со стороны президента, за использованием средств. Произошедшее показало, что без контроля и без внятного надзора негативный опыт может быть повторён.

ИА REGNUM: Подушка безопасности — экзамен для президента?

Оксана Гаман-Голутвина: Необходимость разработки стратегии развития и возможности использования накопленных резервов актуализирует жёсткий контроль и жёсткий надзор, поскольку с высокой степенью вероятности можно предположить, что негативный сценарий может быть повторён. Если можно было так цинично отнестись к медикам, рискующим жизнью, то совершенно точно можно ожидать подобного и в отношении ресурсов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике.

«Подушка безопасности — это примерно $563 млрд — международные резервы Банка России. Кроме того, $124 млрд — у Фонда национального благосостояния. Так что ни о каких обвалах речь точно не идет. Другое дело, что турбулентность на энергорынках — серьезное испытание для всей мировой экономики», — об этом глава государства говорил на совещании в начале марта 2020 г.

15 мая Путин отчитал чиновников, из-за нерасторопности которых не все медики получили положенные апрельские выплаты за борьбу с COVID-19.

«Послушайте меня, послушайте внимательно: мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие‑то часы, минуты и так далее», — заявил глава государства.

В ходе совещания 19 мая российский президент ещё раз подчеркнул, что правительство не должно забывать о текущей работе, в том числе — по нацпроектам. Средства тех из них, которые по понятным причинам не могут быть реализованы сейчас, должны целевым образом направляться туда, где они сегодня нужнее всего.