Еще в марте, когда коронавирусная истерия только начиналась, Джо Байден стал безусловным фаворитом в президентских праймериз от демократов, Дональд Трамп заявил, что «украинский кейс» станет главной проблемой президентской кампании. А именно дела бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера на Украине: «Я буду поднимать это все время, потому что не вижу никакого выхода… Я не верю, что они смогут ответить на эти вопросы» (из интервью Трампа ведущему Fox News Шону Хэннитиву). Демократы насторожились и начали развивать тему российского вмешательства в этот «кейс»: «Я обеспокоен тем, что в Сенате, похоже, вновь проявился интерес к продвижению этих фальшивых русских нарративов путем использования их следственных полномочий» (Адам Шифф, председатель комитета по разведке палаты представителей).

President.gov.ua Флаги США и Украины

Пандемия несколько снизила темп республиканских действий, но до президентских выборов остается меньше полугода, так что их явно пора активировать. Что и произошло на украинском поле. Основной игрок остался там тот же — народный депутат Андрей Деркач.

Petro Zhuravel Андрей Деркач

13 мая он атаковал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), обвинив его директора Артема Сытника в работе на Соединенные Штаты, то есть в государственной измене, шпионаже, нарушении неприкосновенности частной жизни — всего по семи статьям Уголовного кодекса. Особо в письме отмечаются «противоправные действия по поддержке вице-президента Д. Байдена» и «дискредитация в то время кандидата в президенты США Д. Трампа». Причем направлено это письмо в адрес не только генерального прокурора Ирины Венедиктовой и ее заместителя, руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого (что соответствует правилам), но и в отдел внутренних расследований Управления внутреннего контроля НАБУ старшему детективу Руслану Сафроняку.

Цель такого письма ясна. Посольство США на Украине — это «ячейка демократов» в американской внешней политике, и Деркач пытается купировать доступ демократов к самой большой базе серьезного компромата на верхний слой украинской элиты. И купировать явно в интересах республиканцев.

Потому что спустя неделю, 19 мая, он провел в агентстве «Интерфакс» большую пресс-конференцию, где «обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко», и «о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне».

Первая тема записей касалась получения «$1 миллиарда в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции». Вторая — развала парламентской коалиции в 2016 году и, наконец, третья — влияния Байдена на формирование наблюдательных советов крупных государственных предприятий.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Темы продуманы очень тщательно и с расчетом на эмоциональную реакцию: грандиозные зарплаты членов набсоветов давно раздражают украинское общественное сознание, а доклад «от Порошенко к Байдену» о том, что «мы проголосовали за 100%-ные тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%» — тоже вызывает однозначную общественную реакцию.

На Украине «пленки Деркача» вызвали оживленную и гневную виртуальную реакцию, но в реале все течет как-то вяло. Генпрокурор Венедиктова, конечно, завела дело «о госизмене», но на Порошенко их висит уже два десятка: так что новое — это не более чем «экспонат в коллекции». А вот президент Зеленский входе многочасовой пресс-конференции 20 мая как-то отмахнулся от этой темы: «К правоохранителям, к правоохранителям…»

President.gov.ua Владимир Зеленский

Но вообще-то создается впечатление, что не на Украину все это и рассчитано. В преамбуле к «записям» Деркач делает ударение на том, что «первая тема — один миллиард долларов американских налогоплательщиков в обмен на сохранение схем «Бурисмы» и международной коррупции». То есть Андрей Деркач бьет по самому больному месту американского электората — по карману.

Кроме того, следует признать: американцы во имя своих интересов могут расшибить голову любому, но предпочитают делать это по правилам, в число которых не входит столь ненавидимая ими «коррупция». Даже если она маскируется словами «конфликт интересов».

President.gov.ua Ирина Венедиктова

И первая американская реакция уже имеет место. Не обильная, но на достаточно высоком уровне, включая The Washington Post. Правда, американские медиа, в своей массе склонные к демократам, преимущественно обсуждают вопрос: так откуда взялись записи и что они показывают?

Сам Деркач рассказал, что записи ему передали журналисты-расследователи, по словам которых, их делал лично Порошенко. Версий теперь может быть много: источник такого компромата может быть как «из-за поребрика», так и «из-за Большой Лужи». Демократическая пресса США склоняется, естественно, к «поребрику» — России. Но суть-то не в этом.

Gal777 Артём Сытник

А в том, что «часть большого коррупционного пазла, который мы вместе с коллегами и депутатами, экспертами, журналистами собираем на протяжении многих месяцев» (А. Деркач), официально и авторизировано вброшена в информационное пространство, и в том, как им воспользуется Трамп.

А у него эксцесс уже заметили. Сам президент молчит, но его друг, адвокат и главный специалист по «украинскому кейсу» Руди Джулиани уже прокомментировал: «Просто верхушка айсберга». Да и сын Трампа, Дональд-младший, отреагировал в своем Твиттере (5 миллионов читателей): Yikes!!! This is not a «perfect conversation» (Хлоп !!! Это не «идеальный разговор»). И разместил фрагмент «пленок»: именно тот, где Порошенко докладывает вице-президенту США о «перевыполнении плана по тарифам», 100% вместо 75.

И вопрос в том, как республиканцы используют этот материал. Четыре года назад Трамп умел это делать. Сумеет ли сейчас? И что за это будет Украине? …