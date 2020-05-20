«Битва за коронавирус» — это не опечатка. Пока в мире все воюют с коронавирусом, как-то начинает проясняться, что, оказывается, есть и такие, кто воюет за него. А точнее — при помощи него. Для кого он не чума XXI века, а новое мощное средство решения проблемы сохранения мирового господства при переходе на новый технологический уклад, то есть в эпоху, как говорили раньше, кризисов, войн и революций, а теперь, избегая классовой марксистской лексики, политкорректно говорят «турбулентностей».

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Панина

Как во всяком спектакле, кто-то видит игру актёров, а кто-то — «находки режиссёра». «Если есть шаг — должен быть след, если есть тьма — должен быть свет», — пел когда-то Виктор Цой. Именно следы и свет, пролитый на тьму, интересны в истории с коронавирусом больше всего.

Информационная война ускорила вялотекущие конфликты и процессы изменения правил в мире глобальных финансов. Так, 15−16 марта, под шумок баталий о коронавирусе, ФРС США отменила обязательные для всего прочего мира правила Базеля-3, которые МВФ под угрозой изгнания из цивилизованного мира требует соблюдать от всех центральных и коммерческих банков.

Dan Smith Здание ФРС США. Вашингтон

Речь идёт о непременном требовании создания резервов комбанков на депозитах ЦБ. Банки жалуются, что это — политика изъятия денег, так как уменьшает их кредитные ресурсы, требуя удорожания кредита и отсекая бизнес от доступа к финансированию, порождая дефицит денег, но МФВ непреклонен.

И хотя ЕС и США давно применяют эмиссию, нулевые и даже отрицательные ставки для поддержания банковского сектора, в России этому правилу следуют неукоснительно. Наши центробанковские ёжики плакали, кололись, но ели кактус МВФ, получая ненависть бизнеса и похвалы МВФ.

Так вот, для себя, родимых, ФРС под шум волны обнулила кредитные ставки и отменила нормы резервирования, то есть де-факто вышла из Базеля-3, создав прецедент невиданного масштаба. Теперь лимиты резервирования отменены, и ликвидность (то есть деньги) раздаётся свободно. Эмиссия уже произведена на сумму 0,7 трлн долларов, а всего планируется на 3−6 трлн долларов.

Эксперты мира финансов говорят, что нововведение подобно атомной бомбе. Финансовая, а, следовательно, и политическая система США на грани коллапса. Если учесть, что в ноябре там пройдут ещё и президентские выборы, а сейчас уже идёт ползучий государственный переворот против Трампа, то необходимость в коронавирусе становится до дрожи очевидной.

The White House Пресс-конференция Дональда Трампа о ситуации распростронения коронавируса в США

Вполне возможно, что нынешняя игра — это начало запланированного «ограбления века», аферы, в результате которой активы и накопления многих стран, компаний, частных лиц будут эффективно перераспределены в пользу нынешней финансовой олигархии, а конкретно примерно сотни составляющих ее семей. То есть эпидемия — это акция прикрытия утилизации лишней денежной массы, обнуления долгов и перераспределения собственности.

Но если это ограбление, то у него должны быть организаторы. В этом случае коронавирус вполне может иметь искусственное происхождение — как предлог для взятия под контроль еще большей части мировой финансово-экономической системы небольшим пулом промышленно-банковских ТНК.

И в поддержку этой версии мы имеем достаточно много аргументированных свидетельств. Например, когда российские военные медики работали в эпицентре схватки с пандемией в Италии, они отмечали, что COVID-19 постоянно мутирует, поэтому есть вероятность второй и третьей волн пандемии. Наши специалисты склонялись к мнению, что COVID-19 имеет искусственное происхождение.

Искусственное происхождение вируса означает наличие выгодополучателей от его применения. Глубинное государство толкает саудитов на обрушение нефтяного рынка, что лишает Трампа поддержки избирателей и нефтяного лобби, создаёт проблемы Путину и позволяет перехватить инициативу. Одновременно победа Байдена позволит отстранить в Китае Си Цзиньпина и привести к власти проамериканских ориентированных на демократов комсомольцев.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Это означает, что отношения России с Китаем станут натянутыми. Сворачивание сотрудничества превратит Дальний Восток в кризисную зону, порождающую головокружительные возможности по смене власти в России и по её территориальному разделу.

Уже только два этих аргумента делают версию искусственного происхождения и вброса коронавируса очень обоснованной.

Бенефициары от применения биологического оружия определялись на своего рода учениях. Ущерб американской политической системе, её экономике и гражданам — это тест отживающей системы на прочность и повод для ускоренных трансформаций. Исторический аналог — провоцирование удара Японии по Пёрл-Харбору с целью оправдать вступление США во Вторую мировую войну, цель которой — контроль над Европой и отъём колоний у Британской империи.

«После американского и британского вброса можно с еще большей уверенностью говорить о том, что коронавирус является биологическим оружием. А эпидемия коронавируса — командно-штабными учениями мирового глубинного государства с целью свалить Трампа и перейти к усилению контроля над населением планеты одновременно со снижением его численности. Ресурсы заканчиваются», — отмечают эксперты ТГ-канала «Русский Демиург».

По их мнению, это первые учения такого рода. Пока очень мягкие, поскольку непонятны были возникающие социально-экономические эффекты и общественно-политические последствия. Глобальная элита приняла решение больше не ждать и подготовила свой жесткий ответ на технологический и экономический вызов со стороны Китая.

Marsoc.marines.mil Армия США. Биологическая угроза

Но теперь, в принципе, командно-штабные учения можно считать состоявшимися. Все болевые точки выявлены, и можно прогнозировать более жесткий удар. Но к нему теперь те, кто его будет проводить, будут более подготовленными и заранее предпримут меры к тому, чтобы купировать для себя возможные негативные политические, социальные и экономические последствия.

Кроме того, напомню также о следующей последовательности событий.

5 августа 2019 года в New York Times выходит статья о закрытии военной биологической лаборатории в США из соображений безопасности.

11 сентября 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщает о 450 случаях заражения неизвестным заболеванием легких в 33 штатах. Симптомы включали в себя случаи пневмонии, одышку, кашель, температуру, судороги и проблемы с дыханием. Была громкая история в мировых СМИ, тогда все свалили на вейпы и курительные смеси.

18−27 октября 2019 года в китайском Ухане прошли военные игры World Military Games, в которых принимали участие 200 военных из США.

17 ноября 2019 года в Ухане был официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, который сейчас известен как COVID-19.

Gov.cn Премьер-министр КНР Ли Кэцян проверяет работу по борьбе с эпидемией в Ухане

Версию об искусственном происхождении коронавируса поддерживают и крупные российские ученые. Так, профессор, лауреат Госпремии по науке и технике и премии Д. И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко не согласился с заявлением главы Уханьского института вирусологии Юаня Чжимина о том, что человечество не может создать инфекцию с характеристиками, как у коронавируса:

«Сейчас настолько высокие, исключительно интересные и современные технологии молекулярно-генетических исследований, что практически нет невозможного. На основе этих технологий можно создать, например, аттенуированный штамм вируса, можно создать вакцины, химерные конструкции, очень много всего, даже синтезировать среднеспособные вирусные частицы. Теоретически этот вариант возможен».

Этой же версии придерживается и директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев:

«Мы берем вирус летучих мышей, берем клетки человека, наливаем вирус, проводим определенные манипуляции, и, в конце концов, мы получаем вирус летучих мышей, переадаптированный к человеку. Это совершенно возможно, это стандартный инструментарий в вирусологии».

Бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин также придерживается версии об искусственном характере коронавирусной эпидемии:

COVID-19 собран из трех частей: коронавируса летучей мыши, коронавируса змеи и компонента ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — гликопротеинового белка. В природе такая комбинация получиться не могла. «Распространение, особенно в Иране и Италии, наводит на мысль, что там уже другой штамм (вируса), потому что он гораздо более летальный. Я думаю, что это вброс».

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки сцепка S белка «короны» вируса и рецептора

Российские официальные лица, понимая, что происходит, осторожно готовят почву для более определённых высказываний по теме происхождения коронавируса, и эти высказывания будут иметь уже не научное, а политическое, даже военно-политическое значение.

Россия даёт понять, что у неё появляется переговорный козырь. Тот, кто первый разыграет коронавирусную карту, пойдёт ва-банк. Бросив такой упрёк в лицо сверхдержаве, обратного хода уже не будет, поэтому для таких заявлений будут тщательно выбирать время и готовить консолидированную общую позицию нескольких государств, претендующих на главенство в постпандемийной картине мира.

К этому следует добавить и следующий факт. На сегодня уже известно о трех штаммах вируса — тип А распространён на восточном побережье США, тип В — в Китае, тип С — в Европе. Тип С произошёл от В и отпочковался от него уже где-то за пределами КНР, попав в Европу, предположительно, из Сингапура. Остается тогда главный вопрос — откуда в США тип А и как он там появился до уханьского?

Никто из специалистов не отрицает, что США, Британия и Китай вели и ведут исследования в области разработки и применения боевых вирусов. Аналоги COVID-19 разрабатывались и ранее, и отрабатывались сценарии их применения и воздействия как на противника, так и на применяющую сторону. По умолчанию этот факт признаётся всеми. Однако все силы сверхдержав брошены на то, чтобы сконцентрироваться на обвинении или опровержении факта утечки вируса из своих лабораторий.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус в России

Информационная война между американо-британским альянсом и Китаем предусматривает три этапа:

1. Признание факта разработки противником штамма вируса COVID-19 и отказ от признания своего авторства.

2. После признания или создания убеждённости ключевой части мирового сообщества в том, что COVID-19 создан противником, убедить в факте его утечки из лаборатории. Утечка из возможной будет переквалифицирована в доказанную. Для проверки потребуют вскрыть всю систему разработки и охраны вирусных лабораторий обвиняемой стороны.

3. Утечка будет переквалифицирована из случайной в преднамеренную. Со всеми вытекающими геополитическими последствиями для обвиняемой стороны.

Руководимая глубинным государством часть национальной элиты США приступила к захвату инициативы в этом вопросе. Так как лучшая защита — это нападение, то мотивация инициатора может быть признана ещё одним косвенным доказательством выдвинутой гипотезы.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Соответственно, вполне можно предположить, что COVID-19 имеет искусственное англо-американское происхождение, а его утечка была организована в интересах глубинных элит Британии и США, ищущих выхода из отработанной модели сохранения мирового господства.

После имитации отравления Скрипалей в Солсбери распространение вируса в шестистах метрах от китайской лаборатории может считаться оперативно-технической задачей, имеющей много вариантов решения.

Елена Панина — директор«Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ», член Комитета по международным делам Госдумы РФ (фракция «Единая Россия»), доктор экономических наук, профессор