



Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

Главы МИД Ирана и Венесуэлы Мохаммад Джавад Зариф и Хорхе Арреаз почти одновременно выступили с заявлениями относительно возможностей американских ВМС перехватить направляющиеся из Ирана в Венесуэлу иранские танкеры. По данным навигационных порталов, часть из них уже вышла в Атлантический океан. Это первый в новейшей истории случай такой большой поставки иранцами топлива южноамериканскому государству.

Зариф написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором предупредил, что, «если США, подобно пиратам, намерены создать небезопасную обстановку на международных морских маршрутах, они сильно рискуют» и это «не останется без последствий». В свою очередь Арреаз заявил, что «правительство США преследует торговые суда, которые доставляют в страну бензин и перевозят венесуэльскую нефть», и Каракас готов представить в Международный уголовный суд свидетельства того, как «в разгар пандемии Вашингтон преследует суда, которые перевозят нашу нефть, и те, что доставляют нам бензин». Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Ирану с просьбой помочь в восстановлении бензоочистных станций, иранцы направили необходимые для этого компоненты. Напомним, что односторонние санкции США запрещают американцам и всему миру продавать бензин в Венесуэлу. Эта ситуация привела к серьезному дефициту этого топлива в стране, где даже машины скорой помощи и полицейские патрули вынуждены ожидать очереди по 3−4 дня, чтобы заправиться. Венесуэле приходится импортировать 200 тыс. баррелей в сутки бензина для удовлетворения внутреннего спроса. Действующие НПЗ загружены лишь на 10%, многие АЗС в стране закрыты.

Так что Иран оказывает Венесуэле важную помощь. Но, как полагает глава Южного командования США Крейг Фаллер, на самом деле Тегеран якобы пытается заполучить «определенные позиционные преимущества» в непосредственном соседстве США, подобно тому, как сами США действуют в Персидском заливе ради противодействия интересам Ирана. Однако у Вашингтона фактически не осталось инструментов, чтобы помешать сотрудничеству Тегерана и Каракаса в области энергетики, почти все иранские и венесуэльские нефтяные компании и так включены в американский санкционный список. США сейчас только угрожают грузоотправителям и портовым властям, через которые следуют в Венесуэлу иранские танкеры. Что дальше и рискнут ли США предпринять меры и остановить продвижение иранских танкеров в Венесуэлу? Учитывая нахождение на пути следования танкеров большого количества американских боевых кораблей, в Вашингтоне вполне могут пойти на такой шаг и попытаться силой захватить иранские суда. Но как в таком случае поведут себя Иран, Россия, Турция или Китай, которые активно помогают Венесуэле?

Эсминцы УРО типа «Арли Берк»

Некоторые эксперты полагают, что Иран может нанести ответный удар по ВМС США в Персидском заливе, а в ближайшие дни ситуация будет лишь обостряться. Потому что «прорыв» иранских танкеров в Венесуэлу будет означать признак расширения сотрудничества между двумя странами, нефтяная промышленность которых подвергается санкциям США. Помимо того, пишет аргентинское издание Infobae, возможна «сиризация» Венесуэлы с участием России, возможно, Турции, Китая и Ирана», а «Мадуро, как Асад, загнанный в угол и не имеющий возможности дать достойный ответ в сложившихся обстоятельствах, будет сражаться до конца. В итоге Латинская Америка начнет повторять ключевые геополитические схемы Ближнего Востока». Интересно, что некоторые латиноамериканские эксперты не исключают и появления в Венесуэле иностранных войск, как это произошло в Сирии. Так что США есть над чем серьезно размышлять: анонимный источник в американской администрации лишь заявил, что «ответ Тегерану находится в процессе обсуждения». Также пока отказывается комментировать возможные действия Пентагон.

Вашингтон опасается, что возможный конфликт с Ираном по венесуэльской проблематике может привести к непредсказуемым последствиям и осложнит положение Трампа за пять месяцев до выборов. Не на это ли рассчитывают в Тегеране? Как считает французское издание Mediapart, «в широком контексте, когда США создали в Венесуэле марионетку по имени Хуан Гуайдо, который объявил себя «ответственным президентом, стало ясно, что Сирия «переезжает» в Латинскую Америку». Теперь остается только наблюдать, как станет действовать президент США Дональд Трамп в отношении Ирана в ситуации, когда затронута Латинская Америка, появится ли реальный фактор силового противостояния двух стран. Тегеран бросает вызов Вашингтону, но и Вашингтон попробует проверить Тегеран, и не только его, на прочность позиций. В Иране считают, что сейчас политические позиции Трампа слабеют, тогда как сам президент, похоже, уверен, что Иран сейчас слабее, чем он был год или два назад. Хотя по большому счету Трампу на Ближнем Востоке похвастаться особо нечем.