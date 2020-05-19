Упоминание в опубликованной МИД Японии «Синей книге по дипломатии» Курильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи) как территорий, на которые «распространяется суверенитет Японии», я бы даже приветствовал. Нет, конечно, приветствовал бы не необоснованные притязания на наши земли, а четкое объявление о прекращении вводящих в заблуждение российский и японский народы политических и дипломатических манипуляций, призванных якобы найти некий компромисс, «ничью» в давно решенном вопросе о территориальном размежевании двух стран. Ибо как можно продолжать какие-либо переговоры, если партнер, не выдвигая разумных юридических и иных доводов, просто повторяет, как мантру, одно и то же: «Отдайте исконные японские территории!»

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

При этом японское правительство не желает рассматривать доводы другой стороны о том, что Курилы — это никакие не «исконные японские территории». Что после отторжения от России Южного Сахалина Япония потеряла право владеть островами Тисима (Курильскими). Что Советский Союз не «захватывал» Курилы, а включил их в состав своего государства по согласованию с союзными державами. И что японское правительство признало исключение из состава своего государства всех Курильских островов при подписании Акта о капитуляции, в Сан-Францисском мирном договоре, а также при согласии с Уставом ООН при вступлении в эту международную организацию. То есть Москва имеет твердую юридическую базу для законного владения всеми Курильскими островами, а Токио лишь ничем не подтвержденные выдумки МИД Японии о том, что-де, подписывая эти документы, японские правительства якобы исходили из того, что в понятие Курильские острова южная их часть не входит. А для того, чтобы обойти закрепленный в Сан-Францисском договоре отказ Японии от островов Тисима, японский МИД, будучи не вправе использовать понятие «южные Тисима», придумал несуразный термин «северные территории». И вопреки логике, истории, географии, административным документам и фотографиям довоенных и военных времен ничтоже сумняшеся утверждает, что южные Тисима-Курилы это, оказывается, вовсе и не Тисима, от которых японцы отказались, а… «продолжение Хоккайдо». С таким же «успехом» можно утверждать, например, что Аляска — это продолжение Чукотки.

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор с Японией

И на «основании» подобных «доводов» японское правительство смогло навязать Москве бесконечную тяжбу по поводу принадлежности Курил. При этом Токио в последнее время пытается апеллировать к волюнтаристскому обещанию Никиты Хрущева о «передаче» в качестве жеста доброй воли Малой Курильской гряды — Шикотан и Плоские-Хабомаи — в наивном расчете на вечные «мир и дружбу» с Японией. Удивительно, что эти расчеты «дипломат Хрущев» делал в разгар холодной войны, когда Япония уже всеми узами была пристегнута к американской военной машине и рассматривалась в Вашингтоне и Пентагоне как «непотопляемый авианосец», нацеленный на СССР и КНР.

Удивительно и то, что президент РФ Владимир Путин долгое время соглашался «решать вопрос» о Курилах именно на основе «хрущевского компромисса», не обращая внимания на то, что обещание взбалмошного и недальновидного советского лидера было им самим в январе 1960 года фактически дезавуировано как ответ на новое соглашение Японии с США о военном союзе против СССР. Ибо допустить мысль о том, что президент просто не знал об этом важном демарше советского правительства, не могу.

Итак, точки над «i» вновь расставлены. Вот что пишет не без удовлетворения влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун»: «Касательно проблемы северных территорий, включающей в себя японско-российские переговоры по заключению мирного договора, в документе («Синей книге по дипломатии» — А.К.) сказано, что «мирный договор может быть подписан после разрешения вопроса о принадлежности четырех северных островов. Таким образом, в докладе зафиксирована базовая позиция на то, что объектом переговоров должны стать все четыре острова. В прошлогодней версии «Синей книги» (2019 год) такое положение отсутствовало.

Кроме того, в том, что касается японской правовой позиции о принадлежности северных территорий, в нынешней «Синей книге» было отмечено, что «на острова распространяется суверенитет нашей страны».

СтаниславС Остров Шикотан

Лично я плохо представляю, как после обнародования на весь мир этих несуразных «требований» суверенная РФ может продолжать вести переговоры о Курилах с японскими премьером и министром иностранных дел. Да еще переговоры закулисные, проходящие, по сути, втайне от народа, который, видя территориальные уступки последних лет, потребовал внести соответствующий запрет даже на обсуждение притязаний иностранных государств на российские земли в Основной закон — Конституцию Российской Федерации.

И еще. Представители российской высшей власти подчас дают понять, что вынужденно ведут тяжбу по Курильским островам в заботе о народном благе, в расчете на немалую экономическую помощь, которую «благодарная Япония» якобы готова оказать нашей стране, получив желанные острова и омывающие их богатейшие воды. Такие наивные расчеты существовали и у Горбачева и Ельцина, склонявшихся выставить на торги Курильские острова и населяющих их людей. Подчас ситуация была критическая. Разоблачая пробравшихся в руководство МИД России уже подготовивших подписание Ельциным соглашения с японским правительством о сдаче Курил в обмен на экономическую помощь «дипломатов-демократов», видные российские ученые в Открытом письме разъясняли первому президенту России накануне его официального визита в Японию в сентябре 1992 года:

«Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны японской пропагандой, является мысль, будто территориальные уступки или же обещания уступок в будущем (вроде «пятиэтажного плана решения территориального вопроса» или признания «потенциального суверенитета Японии» над спорными островами) приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди»: японские банки и предпринимательские фирмы не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции. Зато в политическом мире Японии в случае уступок японским территориальным домогательствам наверняка активизируются реваншистские силы, выступающие не только с притязаниями на четыре южных острова, но и на все Курильские острова и даже на Южный Сахалин. Вот почему путь каких бы то ни было уступок необоснованным и незаконным японским территориальным требованиям — это недальновидный путь».

Тогда призыв к благоразумию был услышан — Ельцин скоропалительно, за три дня до вылета, отменил свой визит в Японию, где уже с нетерпением ждали вожделенные «северные территории».

Хотелось бы верить, что и в нынешних российских властных кругах, наконец-то, осознают бесперспективность и опасность продолжения похожих на сговор за спиной народа закулисных переговоров о Курильских островах и встанут на путь защиты территориальной целостности и суверенитета России не на словах, а на деле. Поддержка народа в этом вопросе у властей полная.