Пандемия и самоизоляция, когда отложены развлечения, путешествия и живые встречи, напоминают не только о том, что люди «внезапно смертны», но и заставляют переосмыслить отношение к духовной жизни. И в условиях вынужденного социального дистанцирования, к чему призывают власти, новым центром притяжения становятся святые места и обители.

ИА REGNUM Возле источника

Недалеко от столицы Чувашии одним из известных мест паломничества является Абашевская пустынь, где духовное возрождение методом ниме началось более 13 лет назад и продолжается по сей день, привлекая всё больше и больше паломников. Сегодня на карте святых мест России оно занимает не менее достойное место, чем древние храмы в Чебоксарах. Вместе с обителью развивается и село, куда стекаются городские жители, строятся новые дома.

ИА REGNUM Весеннее цветение

Само село Абашево имеет не менее интересную историю. В археологии село получило мировую известность благодаря раскопкам, открывшим Абашевскую культуру. Также село знаменито тем, что в начале прошлого века было центром одного из крупнейших выступлений крестьян в Чувашии, отразившись на росте крестьянского движения.

Село Абашево

Село Абашево (по-чувашски Апаш) является административным центром Абашевского сельского поселения (площадь 3774 га, численность населения — более 2 тыс. человек) Чебоксарского района и расположено в 25 км от города Чебоксары. Историческое название села — Никольское, в честь престольного праздника Николье. По данным из открытых источников, в 1846—1930 годы здесь действовал храм Божией Матери Казанской, Святого Николая Чудотворца. В 1872 году была открыта земская одноклассная школа, в 1884 году — церковноприходская школа, в начале XX века действовала водяная мельница. В 1927 году Абашево вошло в состав Чебоксарского района, до этого находилось сначала в составе Кувшинской волости, затем — Тогашевской волости Чебоксарского уезда.

ИА REGNUM Фрагмент колокола

Жители села — чуваши. Занимались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, добычей торфа, извозом, отхожими промыслами.

Мировая слава села Абашево

На территории поселения находится памятный знак, посвященный раскопкам 1925 года, открывшим всему миру Абашевскую культуру. Это культура бронзового века Подонья, Среднего Поволжья и Южного Урала во втором и третьем четвертях второго тысячелетия до нашей эры. Название получила именно по селу Абашево Чебоксарского района. В честь этого события сегодня проводятся «Абашевские чтения».

Отметим, что курганы были раскопаны у села в 1925 году Виктором Смолиным. По данным из открытых источников, в ходе работ были вскрыты три курганные насыпи с остатками 11 погребений. Примечательно, что людей хоронили с подогнутыми в коленях ногами. В погребения ставились глиняные сосуды, сохранились останки домашнего скота. Были найдены украшения и принадлежности костюма — в частности, бронзовые браслеты, перстни, головные уборы.

ИА REGNUM Радуга над строящимся храмом

В «Чувашской энциклопедии» автор статьи Е. Михайловпишет, что население Абашевской культурно-исторической общности занималось преимущественно скотоводством, охотой и рыболовством, в меньшей степени — земледелием. При этом скот использовался также в транспортных и военных целях.

«Существует мнение, что именно в среде Абашевской культурно-исторической общности появились едва ли не древнейшие в евразийской степи и лесостепи колесницы. Этим, а также высокой организацией, наличием воинского сословия, передовым вооружением и средствами ведения боя объясняется успешное продвижение абашевских племён. Орудия труда изготовлялись из камня, меди, дерева, костей домашних и диких животных», — говорится в публикации.

Также отмечается, что у носителей данной общности была развитая духовная культура (культ огня, культ животных, солярно-астральные представления и другие).

К концу 1990-х годов в Среднем Поволжье раскопано более чем 30 могильников, около 200 курганов, изучено более 300 погребений.

Абашевское восстание

Село также известно одним из крупнейших выступлений крестьян в Чувашии в годы первой русской революции, что сказалось на дальнейшем росте крестьянского движения. 1−6 января 1906 года в селе Абашево бунтовали крестьяне с подачи рабочих из Чебоксар и деревни Заовражное. Они призывали крестьян не платить подати, использовать владельческие земли, бесплатно рубить лес, не повиноваться властям и чинам полиции, что послужило толчком к восстанию.

ИА REGNUM Белена

Вот как это описывается в «Чувашской энциклопедии» (автор С. Кодыбайкин):

«1 января крестьяне отказались платить священнику за требы (под предлогом того, что он получает жалованье) и потребовали от него освободить церковный дом. 2 января у дьякона отобрали библиотеку Общества трезвости. 3 января крестьяне с. Абашево и д. Завражное избили стражника и волостного судью (последнего — за доносы) — первого обезоружили, у второго ограбили лавку. 5 января на митинге, где присутствовало около 500 человек, было решено вместе с крестьянами деревень Завражное, Чиршкасы и других идти на Чебоксары для захвата почты и цейхгауза. Стражника и прибывших с ним крестьян избили, обезоружили, их сани изрубили… К ночи число восставших возросло. 6 января, когда организаторы восстания были в Чебоксарах, чтобы подготовить выступление рабочих, чебоксарский исправник Н. В. Яснитский с командой из 70 стражников разогнал крестьян. Позже подошли отряды стражников из Козьмодемьянска, Цивильска и Чебоксар — около 75 человек. Арестовано 19 крестьян. Впоследствии 10 человек из организаторов восстания и агитаторы из Чебоксар осуждены Казанским окружным судом».

Абашевская пустынь — место паломничества

Старинный православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери села Абашево построен в 1846 году и закрыт большевиками в 1930 году, храм не сохранился. На территории было несколько святых источников.

ИА REGNUM Возле купальни

ИА REGNUM

ИА REGNUM Жизнь продолжается

8 декабря 2006 года был зарегистрирован приход, в 2007 году начато строительство купели и часовни в честь Святого целителя Пантелеймона, появился храм-часовня Божией Матери «Неупиваемая чаша» и вторая купель. На территории пустыни воздвигнут медный памятник Иоанну Крестителю, а внизу находятся целебный источник — считается, что таким образом святой благословляет людей на купание. Большой вклад в возрождение духовной обители внёс бывший глава Чебоксарского района Анатолий Пантелеймонович Князев (ныне вице-премьер — министр сельского хозяйства Коми).

Отмечалось, что икона святого великомученика Пантелеймона мироточила, а рабочие не раз слышали церковные песнопения, что превратило пустынь в место паломничества. Есть мнение, что это святое место избавляет не только от болезней, но и пагубных пристрастий.