«Вы издеваетесь?» Саратовские депутаты взбунтовались против госзакупки
В Саратовской области в центре скандала, связанного с деньгами бюджета, оказался глава региона Валерий Радаев. Одно из госучреждений для нужд новоиспечённого ситуационного центра губернатора попыталось закупить оборудование на сумму почти 56 млн рублей. На фоне спада экономических показателей в свете пандемии коронавируса приобретение ЖК-панелей для видеостены, камер, микрофонов и иных технических гаджетов жителям региона, а также ряду депутатов показалось чрезмерным. ИА REGNUM выяснило подробности спорного тендера.
О ситуационном центре
О создании губернаторского ситуационного центра заговорили в марте 2020 года на заседании рабочей группы в областной думе, когда обсуждали поправки в бюджет региона на 2020 год. Тогда замуправляющего делами правительства Саратовской области Максим Федукин сообщил депутатам, что сначала планируется потратить 57 млн рублей на сам технический комплекс, а потом ещё 30 млн — на информационно-аналитические системы. На вопрос депутатов о том, чем конкретно будет заниматься центр, Федукин ответил, что в его задачи входит «мониторинг и анализ протекающих процессов, осуществление прогнозирования». На подобную размытую формулировку некоторые депутаты отреагировали достаточно бурно, сравнив ответ с издёвкой.
После заседания Бондаренко попросил Федукина передать губернатору, что депутаты не согласны выделять деньги на непонятный мониторинг и анализ.
Примечательно: на сайте областной думы опубликован отчёт губернатора от 2012 года, в котором говорится, что ещё тогда, восемь лет назад, «совместно с Саратовским государственным университетом им. Н. Г. Чернышевского был сформирован ситуационный центр правительства области, обеспечивающий оперативную видеосвязь со всеми районными администрациями». В тот год даже было проведено 35 видео-конференций. Вопрос в том, куда делся уже созданный центр и оборудование в нём, что спустя восемь лет потребовалось всё создавать с нуля?
О тендере
Несмотря на протесты и недовольство, тендер прошёл. 19 мая 2020 года на сайте госзакупок по аукциону на поставку оборудования для оснащения программно-технического комплекса ситуационного центра губернатора Саратовской области, его установку и настройку были подведены итоги.
Отметим, по данному аукциону в УФАС по Саратовской области от ПАО «Вымпел-Коммуникации» была подана жалоба, которую должны были рассмотреть 18 мая 2020 года.
В жалобе ПАО отмечало, что в закупке, в частности, не указано слово «или эквивалент», а идёт указание на конкретную фирму. Также ПАО уточнялось, что «не указаны характеристики несовместимости закупаемых товаров», «установлено ненадлежащее описание объекта закупки». Была претензия и в том, что заказчик не установил запрет на допуск иностранного программного обеспечения, а «установлено ненадлежащее обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск иностранного программного обеспечения». В жалобе на 16 страниц перечислялись ещё несколько недочётов, но в день, когда её должны были рассмотреть в УФАС, заявитель отозвал все претензии без объяснения причин.
Известно, что на участие в торгах было подано две заявки, но названия компаний не сообщаются. Обе фирмы не были допущены до второго этапа, так как комиссия обнаружила, что они не предоставили информацию о конкретном показателе одного из товаров — средстве обнаружения компьютерных атак.
Что закупали?
Госучреждение Саратовской области «Эксплуатация и обслуживание зданий», которое подчиняется правительству области, в рамках спорного тендера пыталось закупить порядка 50 разновидностей оборудования, в том числе 12 ЖК-панелей для видеостены, многооконный видеопроцессор, шесть ЖК-дисплеев с разрешением UHD (NEC MultiSync C651Q), пять многозадачных HD-камер, подсистемы для докладов, видео и аудиозаписи, озвучивания и многое другое.
Поставить товар должны были в течение 100 календарных дней с даты подписания контракта на улицу Московская, 72 в Саратове. Оплачивать оборудование планировали средствами областного бюджета 2020 года.
Госучреждение вполне может провести тендер повторно, тем более на протесты депутатов решили внимания не обращать, а проектно-сметная документация была согласована с Федеральной службой охраны РФ и прошла проверку в контрольно-аналитическом комитете региона. Во всяком случае, именно это указано в техзадании.