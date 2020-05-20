В Саратовской области в центре скандала, связанного с деньгами бюджета, оказался глава региона Валерий Радаев. Одно из госучреждений для нужд новоиспечённого ситуационного центра губернатора попыталось закупить оборудование на сумму почти 56 млн рублей. На фоне спада экономических показателей в свете пандемии коронавируса приобретение ЖК-панелей для видеостены, камер, микрофонов и иных технических гаджетов жителям региона, а также ряду депутатов показалось чрезмерным. ИА REGNUM выяснило подробности спорного тендера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

О ситуационном центре

О создании губернаторского ситуационного центра заговорили в марте 2020 года на заседании рабочей группы в областной думе, когда обсуждали поправки в бюджет региона на 2020 год. Тогда замуправляющего делами правительства Саратовской области Максим Федукин сообщил депутатам, что сначала планируется потратить 57 млн рублей на сам технический комплекс, а потом ещё 30 млн — на информационно-аналитические системы. На вопрос депутатов о том, чем конкретно будет заниматься центр, Федукин ответил, что в его задачи входит «мониторинг и анализ протекающих процессов, осуществление прогнозирования». На подобную размытую формулировку некоторые депутаты отреагировали достаточно бурно, сравнив ответ с издёвкой.

«Вы издеваетесь? Скажите по-русски, что он будет делать?» — цитирует депутата Николая Бондаренко (КПРФ) издание fn-volga.

Цитата из видео на YouTube Максим Федукин

После заседания Бондаренко попросил Федукина передать губернатору, что депутаты не согласны выделять деньги на непонятный мониторинг и анализ.

О тендере

Несмотря на протесты и недовольство, тендер прошёл. 19 мая 2020 года на сайте госзакупок по аукциону на поставку оборудования для оснащения программно-технического комплекса ситуационного центра губернатора Саратовской области, его установку и настройку были подведены итоги.

«По результатам рассмотрения первых частей заявок к участию в аукционе не допущено ни одной заявки», — сообщалось в карточке тендера стоимостью 55 718 294 рубля.

Отметим, по данному аукциону в УФАС по Саратовской области от ПАО «Вымпел-Коммуникации» была подана жалоба, которую должны были рассмотреть 18 мая 2020 года.

В жалобе ПАО отмечало, что в закупке, в частности, не указано слово «или эквивалент», а идёт указание на конкретную фирму. Также ПАО уточнялось, что «не указаны характеристики несовместимости закупаемых товаров», «установлено ненадлежащее описание объекта закупки». Была претензия и в том, что заказчик не установил запрет на допуск иностранного программного обеспечения, а «установлено ненадлежащее обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск иностранного программного обеспечения». В жалобе на 16 страниц перечислялись ещё несколько недочётов, но в день, когда её должны были рассмотреть в УФАС, заявитель отозвал все претензии без объяснения причин.

Известно, что на участие в торгах было подано две заявки, но названия компаний не сообщаются. Обе фирмы не были допущены до второго этапа, так как комиссия обнаружила, что они не предоставили информацию о конкретном показателе одного из товаров — средстве обнаружения компьютерных атак.

Srd.ru Заседание Саратовской областной Думы

Что закупали?

Госучреждение Саратовской области «Эксплуатация и обслуживание зданий», которое подчиняется правительству области, в рамках спорного тендера пыталось закупить порядка 50 разновидностей оборудования, в том числе 12 ЖК-панелей для видеостены, многооконный видеопроцессор, шесть ЖК-дисплеев с разрешением UHD (NEC MultiSync C651Q), пять многозадачных HD-камер, подсистемы для докладов, видео и аудиозаписи, озвучивания и многое другое.

Поставить товар должны были в течение 100 календарных дней с даты подписания контракта на улицу Московская, 72 в Саратове. Оплачивать оборудование планировали средствами областного бюджета 2020 года.

Госучреждение вполне может провести тендер повторно, тем более на протесты депутатов решили внимания не обращать, а проектно-сметная документация была согласована с Федеральной службой охраны РФ и прошла проверку в контрольно-аналитическом комитете региона. Во всяком случае, именно это указано в техзадании.