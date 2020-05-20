Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге на заводе немецкой компании Volkswagen ожидается сокращение от 200 до 250 сотрудников. Ранее уже было уволено около 180 сотрудников, с которыми у компании были срочные договоры. За добровольное увольнение заводчанам было предложено пять-шесть окладов, но если необходимого количества «добровольцев» не наберётся, то тогда Volkswagen вынужден будет запустить процедуру сокращения — трудоемкую и занимающую много времени. Профсоюз МПРА решил предостеречь рабочих от необдуманных решений, не поддаваться панике и давлению со стороны руководителей завода, мол, если дело дойдёт до сокращений, то оно будет проходить согласно установленному на заводе положению о сокращении. На весь период сокращения члены профсоюза могут рассчитывать на помощь и защиту с его стороны. Профсоюз обещает оказывать поддержку каждому, в том числе в ходе судебного процесса.

Иван Шилов ИА REGNUM Фольксваген Центр Автоштад в Калуге

Отрадно, конечно, что профсоюзное движение в России пытается восстановить былую популярность и привлечь не только внимание к существующему положению трудяг, но и тем самым, судя по всему, как можно большее их число в свои ряды. Но, думается, что сейчас трудягам, особенно имеющим кредиты, проще взять то, что дают «здесь и сейчас».

Сегодняшние сокращения бизнесом своих работников еще раз может говорить о «неработоспособности» действующего Трудового кодекса в пользу трудящихся в коммерческом секторе. Считается, что и так россияне являются не самой дорогой рабочей силой по сравнению с другими странами. Так еще и многие компании устанавливают минимальные оклады своим сотрудникам, остальной реальный заработок может выдаваться в конвертах, что бьет по налоговым доходам бюджета, либо зависит от выполнения производственного плана бизнеса, что, к слову, походит на плановую социалистическую экономику. Правда, при социализме государство несло все обязательства перед сотрудниками по зарплате и предоставляло бесплатный доступ ко всей социальной инфраструктуре жизни. Даже с низкой заработной платой народу были гарантированы: бесплатная медицина, причем на несколько порядков качественней сегодняшней, бесплатное жилье, бесплатные детские сады, бесплатные различные развивающие детей секции, бесплатное образование. Понятно, что бизнесу, работающему в России, выгоднее устанавливать сегодняшние подобные финансовые схемы взаимодействия. Бизнес есть бизнес. Как говорится, прибыль и ничего личного.

Vw-kaluga.ru

Но, плановые показатели бизнеса зависят от спроса, от его связей на рынке, наконец. К тому же, когда бизнесу плохо, он призывает на помощь государство, а кого на помощь призывать трудягам, когда бизнесу, как правило, невыгодно нести свои обязательства перед сотрудниками. Хотя назвать обязательствами, прописываемые в рамках трудовых договоров отношения, порою сложно. Бремя содержания освобождаемых трудяг, опять «ложится на карман» государства. Так зачем тогда государству нужен такой безответственный бизнес? Причем мы ведь знаем, что достаточно много компаний выводят прибыль в офшоры, то есть деньги-то есть, только не для трудяг и не для развития самой компании внутри России. И всё это происходит с позволения лазеек в Трудовом кодексе и попущениях Минтруда. В европейских странах, опыт которых любят нам всем ставить в пример, жестко защищаются права работников, и профсоюзы не дремлют.

Поэтому когда доносятся точки зрения отдельных экспертов по поводу того, что законопроект, внесённый в Госдуму, делегирующий дополнительные полномочия правительству по установлению нормативных актов в сфере труда в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в результате позволит встать правительству на сторону работодателей, олигархов, воспринимать стоит не столь однозначно. Поскольку разгребать кризисные явления в экономике в первую очередь должно правительство. Если бизнес будет налево и направо нарушать свои обязательства перед сотрудниками, это повлечет социальную напряженность, от которой напрямую зависит деятельность самого правительства. Разве сейчас не намечается ситуация, когда бизнес имеет инструменты для роста социальной напряженности?

Еще в начале этого года политолог Сергей Кургинян говорил, что политическая элита, поставившая крест на Путине, пойдет в такой разнос, что мало никому не покажется. Так вот, у политической элиты слишком много в руках экономических инструментов, чтобы создать социальную напряженность и смахнуть всех тех и всё то, что мешается им на пути к достижению экономического господства и, соответственно, захвату власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Когда успешный российский предприниматель, делающий достаточно хорошие деньги из воды и муки, имеющий широкую сеть своих заведений, размещенных в наиболее прибыльных местах Москвы, имеющий в принципе возможность аренды таких помещений, до коронавируса не жалующийся на жизнь, в результате временной самоизоляции сообщает о сокращении 90% своих сотрудников, причем Трудовой кодекс, заметим, опять же, позволяет усматривать бизнесу отдельные взаимоотношения с работниками, ставящих их права под удар, ставит ультиматум государству, мол, или помогайте или содержите их сами, то это говорит о разложении бизнеса, его безответственности, что, конечно, повлечет рост социальной напряженности. Согласитесь, народ, конечно, будет недоволен действиями бизнеса, но ведь основной негатив он адресует в сторону власти, мол, вот такое у нас государство и система, которая позволяет бизнесу делать, всё, что он хочет. Народ забудет, что сам соглашался на трудовые условия бизнеса. А рыночные отношения уж такие, какие они есть.

Кстати, ТК РФ предусматривает индексацию заработных плат, но трудовыми договорами могут быть установлены иные условия, что также трактуется кодексом. Поэтому, когда речь зашла о необходимости внесения поправок именно в Конституцию о закреплении в ней индексации пенсий, то эта мера исключает возможность ее трактовки как-то иначе другими стоящими ниже Конституции законодательными актами, что защищает самых на сегодняшний день незащищенных людей страны — пенсионеров, которые строили заводы-пароходы, приватизированные в результате горбачёвской перестройки и позже той самой политической элитой, которой невыгодно сейчас что-то менять.

Вот и возникает вопрос, а имеет ли право безответственный бизнес, особенно тот крупный, который в 90-х и позже взялся активно продвигать идеи либерализма, приватизировать российские предприятия, лить грязь на прошлые устои страны, при этом не показав, что же он сам может дать взамен хорошего, чтобы народ шел за его идеями дальше. Какие компании сегодня предлагают своим сотрудникам социальные пакеты — 20−30−40−50% скидки на обучение детей сотрудников в вузах, корпоративные детские сады, возможность бесплатного или льготного лечения в больницах?

В детском саду № 1 Череповецкого металлургического завода. Дети на прогулке. 1955

Действия немецкого автопроизводителя стали своего рода пощечиной российскому бизнесу, который может легко и безответственно сократить своих сотрудников, предъявляя ультиматум государству, а заодно и пощечиной действующему Трудовому кодексу. Калужский завод немецкой компании и раньше испытывал непростые времена, сокращал объемы производства, но в отличие от российского бизнеса не выдвигал государству ультиматумов, не преступал черты вседозволенности. И сейчас, когда наступили более сложные, чем прежде времена, не создает для своего персонала невыносимых условий, вынуждающих просто уволиться, положить сотрудникам «зубы на полку». А как ведет себя российский бизнес по отношению к своим же соотечественникам? Как говорится, почувствуйте разницу. Обидно, досадно, противно!

Наверняка есть добросовестный бизнес и крупный, и малый, но мы мало о нем наслышаны, возможно, потому что поступки безответственного заслоняют его своей тенью и вынуждают отвернуться от либерализма.