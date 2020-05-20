Япония отказывается от уловок по Курилам, «в своем отечестве пророков нет»

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

14 ноября 2018 года ТАСС и другие информационные агентства мира сообщили из Сингапура о договоренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ активизировать российско-японские переговоры по мирному договору на основе Советско-японской декларации 1956 года. Вслед за этим в российских СМИ появились оптимистические оценки о якобы согласии Абэ отказаться от многолетних претензий на все российские южные Курилы и вернуться к «хрущевскому компромиссу» о передаче Японии после подписания мирного договора лишь Малой Курильской гряды — острова Шикотан и архипелага мелких островов Плоские, по-японски Хабомаи.

Похоже, именно так воспринял предложение «друга Синдзо» о возвращении к условиям 1956 года и президент Путин, который с первых лет своего президентства конфиденциально заявлял японским премьер-министрам о готовности выполнять обещания Никиты Хрущева, не принимая в расчет то, что в 1960 году эти обещания были самим же Хрущевым фактически дезавуированы.

Хотя переговоры Путина и Абэ уже несколько лет проходят строго в режиме секретности, «тет-а-тет», в этом мире, как известно, «нет ничего тайного, что не стало бы явным». В связи с нежеланием японского правительства признавать итоги Второй мировой войны и продолжением им фактически политики реванша, думаю, настало время подробнее рассказать о том, как лидеры двух стран договаривались в ноябре 2018 года в Сингапуре о «передаче» Японии Малой Курильской гряды. Рассказ составлен со слов известного японского политолога, помещенных в его вышедшую в прошлом году книгу.

Kremlin.ru Владимир Путин и Абэ Синдзо

Итак, неожиданно предложив Путину продолжить переговоры по так называемой «территориальной проблеме», но уже на основе условий Совместной декларации 1956 года, Абэ говорил: «Это — предложение, дальше которого Япония уступить не может. В Совместной декларации записано, что после подписания мирного договора Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии. В качестве устремленного в будущее реалистичного разрешения («территориального вопроса» — А.К.) другого пути нет».

Продолжим рассказ японского политолога.

«Путин, покусывая карандаш, кивал головой в знак согласия. Собравшись с мыслями и демонстрируя сосредоточенность, он ответил: «Реалистичное предложение. В Совместной декларации 1956 года есть положение о том, что после подписания мирного договора Советский Союз в качестве жеста доброй воли передает два острова. Но не написано о процедуре, а именно, что в действительности станет с суверенитетом (на этих островах). Есть и мнение на местах. Но я хочу удалить эту кость истории. Необходимо также морально подготовить протестное (в отношении передачи островов — А.К.) общественное мнение. Выражаю согласие с предложением. Давайте начинать работать».

Для обнародования достигнутого согласия Абэ предложил вариант формулировки: «Ускоряем переговоры по предусмотренному Совместной декларацией процессу». Путин, не согласившись, отметил, что с точки зрения русского языка это не подходит, и предложил свой подправленный вариант: «…на основе Совместной декларации 1956 года…»

После переговоров Путин подошел к Абэ и обнял его».

Оценивая произошедшее на переговорах в Сингапуре, японский политолог пишет: «Таким образом, фактически на переговорах в рамках формулы «два плюс альфа» стороны договорились установить границу на основе передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, а на остальных островах — Кунашир и Итуруп выработать особые меры, обеспечивающие свободное передвижение японцев и ведение ими хозяйственной деятельности». Имелось в виду фактическое предоставление японцам режима экстерриториальности на суверенной российской земле.

Витольд Муратов Остров Итуруп. Вулкан Баранского

Имея такое согласие, Абэ и поспешил широковещательно сообщить своему народу и миру о якобы уже скором «возвращении» Хабомаи и Шикотана. При этом для приобретения политических очков он опрометчиво заявил о сохранении российских жителей этих островов на своей земле и «великодушном отказе» Токио от предъявления Москве требований «компенсации за многолетнее использование японской территории».

Будучи озабоченными поднявшейся волной протестов в России против планов передачи законно принадлежащей нашей стране территорий, российские власти предпочли не раскрывать договоренности в Сингапуре и, более того, фактически их опровергнуть. С этой целью в январе 2019 года в МИД РФ был приглашен посол Японии в РФ. Которому для передачи японскому правительству было заявлено, что подобные высказывания Абэ грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Тем самым российская сторона дезавуировала достигнутые в Сингапуре договоренности, если они действительно состоялись. Думаю, к немалому удивлению и растерянности японского премьера и его советников.

Кстати, о советниках. Сразу же после «сенсационных» депеш из Сингапура и появления у многих российских политологов и обозревателей эйфории по поводу того, что-де японцы пошли на попятную и резко уменьшили свои территориальные притязания к нашей стране, ИА REGNUM разъясняло читателям, что речь идет не об отказе японского правительства от всех «северных территорий», а об уловке, призванной получить Малую Курильскую гряду «для начала». Но, как известно, «нет пророков в своем отечестве»…

В действительности же, и это признается теперь в Японии, «идея» побудить Путина «отдать» Шикотан и Плоские (Хабомаи) принадлежит не столько Абэ, сколько непонятно почему получившему «статус» неофициального личного советника премьера по «проблеме северных территорий» ушлому политикану, кстати, отсидевшему длительный срок в японской тюрьме за коррупцию и политические махинации Мунэо Судзуки. Если верить японским политикам и политологам, план фактического обмана русских состоял в том, чтобы Абэ получил лавры премьера, пусть частично, но «вернувшего северные территории». А остальных-де островов пусть добиваются его преемники на посту лидера страны.

Council.gov.ru Мунэо Судзуки

Однако в правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) то ли не поняли «хитроумного» замысла, то ли не захотели даже в малейшей степени подвергать ревизии многолетнюю догму об «исконных японских территориях». Правые силы страны воспротивились «сингапурским договоренностям» и потребовали подтверждения прежнего курса в отношении «северных территорий». Атака на Абэ за «измену национальным интересам» последовала и со стороны парламентской оппозиции. Потому он, продолжая ссылаться на «сингапурские договоренности», в то же время в ходе парламентских слушаний вынужден был подтверждать противоречащий этим «договоренностям» курс на «возвращение всех четырех северных островов».

Поводом для написания этих записок явилась обнародованная «Синяя книга по дипломатии Японии», в которой МИД страны формулирует стратегические оценки внешнеполитической обстановки вокруг Японии и ее основные задачи. Так как ИА REGNUM уже сообщило об этом документе, напомним лишь о том, что, по мнению японского агентства Киодо, японский МИД вернул «исчезнувшую» в «Синей книге» за 2018 год, видимо, по предложению Абэ и его окружения, формулировку о том, что «четыре северных острова принадлежат Японии».

Это, на взгляд автора этих строк, свидетельствует и о том, что Абэ уже рассматривается как «хромая утка», и надо позаботиться о позициях его преемника, который едва ли продолжит, как говорят некоторые в Японии, «беспринципную политику заигрывания с Путиным».

В заключение заметим, что, к нашему удивлению, российские политики и дипломаты, вырабатывая с Абэ «сингапурский компромисс», не учитывали, что в 2009 году при единогласном одобрении депутатами обеих палат японского парламента был принят «закон» о «суверенитете Японии над всеми северными территориями», что и подтверждено в нынешней «Синей книге».