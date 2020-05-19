Президент СШАДональд Трамп на протяжении трех лет злоупотреблял доминирующим положением США в мировой валютно-финансовой системе. Теперь вопиющая неподготовленность к пандемии коронавируса его администрации грозит в еще большей степени подорвать веру в американскую валюту. И если к концу придут дни «непомерной привилегии» Вашингтона, вслед за ними в прошлое уйдет и многое другое, пишетБенджамин Дж. Коэн в статье, опубликованной 18 мая порталом Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Когда в США развернулся кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, у руководства страны, похоже, произошло раздвоение личности.

С одной стороны, Федеральная резервная система (ФРС) США взяла на себя ведущую роль в международных финансах, точно так же, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года. Финансовое учреждение пошло на оперативное восстановление сети двусторонних соглашений о валютном обмене с рядом иностранных центральных банков, а также создало новые возможности обратного выкупа для еще более широкого круга органов денежно-кредитного регулирования. Тем самым ФРС обеспечила достаточный запас долларов США для удовлетворения глобальных нужд. ФРС вновь стала тем мировым кредитором, к которому можно обратиться в чрезвычайной ситуации.

С другой стороны, Трамп отверг идею о том, что для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 необходимо международное сотрудничество. Глава Белого дома так и не отказался от принципа «Америка прежде всего». Администрация Трампа ясно дала понять, что Вашингтон будет действовать в одиночку и исключительно в своих «национальных интересах», как их видит сторонник подхода «ты мне — я тебе» Трамп.

Дональд Трамп

Едва ли такое раздвоение личности может считаться признаком пригодности США для ответа на вызов пандемии. Кроме того, не является оно и хорошим предзнаменованием для доминирующей мировой валюты — доллара США. Чем дольше США занимают такую шизофреническую позицию, тем больше вероятность того, что страна лишится своей ведущей роли в международной валютно-финансовой системе. В конце концов, как долго международные инвесторы и иностранные правительства будут доверять валюте всё более ненадежного партнера?

Безусловно, на сегодняшний день риск массового отказа от доллара невелик. Свои меры ФРС принял в ответ на повышение спроса на американскую валюту. Это говорит о том, что кризис COVID-19 по меньшей мере подтвердил решающую роль доллара как бесспорного безопасного убежища.

Тем не менее и до начала пандемии становилось всё более очевидным то, что инвесторы и центральные банки ищут альтернативу американской валюте из-за непредсказуемого поведения администрации Трампа. Во всём мире наблюдается ощутимое возмущение по поводу неизбирательного использования финансовых санкций Трампом для наказания таких стран, как Иран, а также любой страны, которая имеет с ним дело, включая союзников Белого дома. Превращая доллар «в оружие», администрация Трампа давно уже подталкивает другие страны к ответным действиям.

В частности, Китай всё активнее продвигает юань в качестве альтернативной доллару валюты, не в последнюю очередь путем постепенного открытия своего внутреннего рынка облигаций для иностранных инвесторов. Аналогичным образом европейские страны запустили новый механизм, специально разработанный для обхода санкций США в отношении экспорта иранской нефти.

Иными словами, позиции доллара ослабевали и до пандемии, которая лишь обострит этот процесс, что, в свою очередь, будет иметь далеко идущие последствия для влияния США в мире и, в конечном счете, для возглавляемого Вашингтоном послевоенного международного порядка.

Вклад доллара в мощь США очевиден. Будучи эмитентом доминирующей в мире валюты, США уже давно пользуется тем, что бывший министр финансов Франции Валери Жискар д'Эстен по праву называл «непомерной привилегией». Пока иностранцы жаждут долларов, США могут тратить столько, сколько им нужно на распространение своей власти по всему миру, просто увеличив скорость печатного станка. Благодаря своей валюте Вашингтон также может оказывать более непосредственно влияние на своих друзей и противников, открывая доступ к долларам одним и закрывая его другим.

Денежный печатный станок

Но теперь из-за капризного поведения Трампа и его стремления к изоляционизму геополитическая мощь США может значительно ослабнуть. И как только станет ясно, что мощь США уже не столь велика, доллар начнет терять свою привлекательность, приводя в движение порочный круг: более слабый доллар порождает более слабые США, которые порождают более слабый доллар, и так далее.

По тому же пути шел и фунт стерлингов в XX веке. Потеря британской валютой международного авторитета была как причиной, так и следствием медленного превращения Великобритании из великой империи во второстепенную островную державу у берегов Европы. Доллар не застрахован от такой же судьбы.

Упадок США и потеря долларом своих международных позиций устранили бы один из ключевых столпов послевоенного либерального порядка. Для многих этот порядок был синонимом геополитического доминирования Вашингтона. Но без руководства США на передний план выходят конкурирующие политические модели, способствуя национализму, популизму и различным проявлениям «нелиберальной демократии». Если Вашингтон не вернется к своей прежней роли, прогноз послевоенного порядка, ориентированного на доллар, выглядит мрачным.