Новаторские проекты столичной мэрии в борьбе с распространением коронавируса рискуют принести больше вреда, чем пользы. Такой вывод можно сделать из слов не только сторонних наблюдателей или пациентов, но и самих врачей, невольно ставших участниками подобных экспериментов. Врач-терапевт Алексей Логунов согласился рассказать корреспонденту ИА REGNUM о том, как на самом деле обстоят дела в столичном здравоохранении в период массовой заболеваемости COVID-2019. Медработник сообщил, что является сотрудником телемедицинского центра департамента здравоохранения Москвы, и на его примере показал, насколько разительно отличается реальность от той картинки, что рисует мэрия Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Телемедицинский центр, оказывающий врачебные консультации по видеосвязи, в тестовом режиме начал работать 17 марта. Уже тогда злые языки начали критиковать это очередное новаторство городских властей. Дескать, нельзя вот так просто, «на глазок» оценивать состояние больных, нужно относиться к ним не как цифровой проекции, а как к полноценным людям — приехать и внимательно осмотреть. Но когда столичные власти прислушивались к подобным советам? И уже 3 апреля телемедицинский центр был представлен широкой публике посредством визита в него мэра Москвы Сергея Собянина.

Солидный градоначальник, подобострастные подчинённые, подготовленный к визиту персонал и первоклассное внутреннее обустройство на миллионы бюджетных рублей. Одного взгляда на эту картину должно было хватить, чтобы самые заядлые скептики и реалисты уверовали: Москва готова к любым эпидемиям. Увы, в современных реалиях жизнь в Москве имеет мало общего с подобными проекциями, которые рисует городская мэрия. Создать видимость качественной медицины — одно, а сделать здравоохранение по-настоящему эффективным — совсем другое.

«Это довольно дорогой, затратный проект, пробный шаг в медицину будущего, в так называемый цифровой мир, который нам активно внедряют. Предполагается, что телемедицина во многом облегчит жизнь, сделает услуги врачей доступными в отдаленных местах. Но в итоге полностью нивелируется работа врача и всё сводится к бездушным алгоритмам, которые не учитывают индивидуальных особенностей пациентов. Чем это плохо? Если это будет представлено как успешный проект, то это будет внедряться повсеместно, что приведёт к снижению качества медицины», — рассказал Логунов.

Mos.ru Служба телемедицинской помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией

По задумке столичных властей, центр был создан, чтобы дистанционно наблюдать больных коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Вот только эффективность подобного лечения показала себя не с самой лучшей стороны, полагает медицинский работник.

«300 врачей работает в две смены, покрывается вся Москва. Мы заполняем истории болезней, статистические данные. Реально помочь мы мало чем можем. Если совсем утрировать, всё сводится к такому диалогу: «Здравствуйте, вы живы? Хорошо, продолжайте лечение». А если умирает, то мы вызовем ему скорую. Пациенты спрашивают: «Доктор, сколько мне ещё сидеть, когда у меня будет два отрицательных теста, когда их сделают?» Я говорю: «Не знаю». И такой диалог каждый день», — рассказал врач.

Одна из наиболее острых проблем с пациентами состоит в том, что результаты тестов на коронавирус приходят с большим опозданием. Из-за этого предполагаемый больной или выписанный из больницы гражданин, долечивающийся на дому, оказывается в информационном вакууме — в течение недели, а порой и двух он ничего не знает о своём состоянии. Выздоровел он или нет — неясно: результатов тестов нет, хотя симптомы заболевания уже давно прошли.

Эта проблема уже неоднократно озвучивалась. Однако Логунов убеждён, что её причина кроется вовсе не в научно-медицинской, а бюрократической плоскости. Результаты тестов становятся известны в течение трёх дней, но, по неизвестным доподлинно причинам, в информационную систему вносятся с большой задержкой. Причём это касается отрицательных результатов, в случае, когда тест показал наличие коронавируса, данные появляются оперативно. Собеседник ИА REGNUM предположил, что связано это с дефицитом кадров — ответственные лица из Роспотребнадзора, которые публикуют большинство результатов тестов в специальной информационной системе, попросту не успевают обрабатывать поступающий объём информации.

«Это коллапс системы, и специалисты это видят. Ведомственная разобщённость — это кошмар. Основные — это Роспотребнадзор, кто им мешает нанять 20, 30, 40 человек, чтобы они оперативно выгружали в систему эти данные по Москве? Это же несложно. Почему КТ прилетает в тот же день, исследование крови — на третий день, мазок — на седьмой-десятый день?» — возмутился врач.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

В итоге пациенты изо дня в день спрашивают у сотрудников центра, когда же станет известно, заражены ли они коронавирусом или уже излечились от него. Но ответа медработники дать не могут. Как следствие спустя несколько дней большинство пациентов начинает очень негативно отзываться о работе Телемедицинского центра.

«Порочна сама модель. Идея хорошая, но исполнение — нет. Хотя внешне красиво — современный центр, много компьютеров, куча айтишников бегает, все врачи такие красивые сидят, всё очень модно, но пациенты крайне недовольны. Они либо посылают врачей, либо отказываются. 80% недовольны. Недовольны тем, что врач не может ничего сделать — просто звонит. Лекарства выписать по закону нельзя, осмотреть пациента нельзя. Формально мы должны удостовериться, что ему не стало хуже, а если стало хуже — должны госпитализировать пациента. Мы все работаем по скрипту — набор фраз, стандартный набор фраз, если врач нарушает его, то врача наказывают и увольняют. При малейших ошибках в заполнении протокола врачей увольняют. Система обезличена и бездушна, и это будущее нашей медицины», — заявил сотрудник Телемедицинского центра.

Ситуация зачастую доходит до абсурда. Пациент ждёт терапии, коррекции или данных о тестировании. А в ответ на просьбы о помощи слышит: звоните в поликлинику. К чему отвлекать на такую работу врачей — не понятно. Ведь с такими обязанностями могли бы справиться и школьники, отметил собеседник ИА REGNUM.

«Когда я учился в медицинской академии, нас учили, что медицина — это искусство, а пациент — это не набор симптомов, это личность, биологическая система, и чтобы найти проблему, нужен творческий процесс, а не бездушный процесс, который превращает врача в придаток компьютера. При такой работе у врачей быстро возникает выгорание, и пациенты очень недовольны. Половина отказывается от услуг центра или общаются сквозь зубы», — пожаловался врач.

Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Прием у врача

Нельзя сказать, что от центра нет вообще никакой пользы. Безусловно, для некоторых пациентов с COVID-19 такая помощь востребована. Вот только подобные случаи происходят нечасто. По оценке Логунова, работа центра помогает только одному пациенту из десяти. В остальных же случаях работа врачей представляет собой сбор статистики. Специалист, несмотря на свою критику работы телецентра, считает, что подобный проект имеет право на жизнь. Но в меньших масштабах. Сегодняшний же штат в 300 сотрудников он считает слишком раздутым. И это при том, что сейчас ощущается острый дефицит врачей, причем не только для лечения COVID-19. Однако вместо работы в привычном режиме специалистов перевели в онлайн, что вызвало дополнительные проблемы.

«Проблема в том, что основные силы брошены на COVID-19. У меня был пациент с диабетом. Ей никто не занимался полтора месяца. У нее начались осложнения на ногах, и она, скорее всего, их потеряет. Женщине 66 лет. Её проблемой узкие врачи не занимались, время она упустила. Это ужасная ситуация, сейчас волна коронавируса пройдет, и все они посыплются в больницы. Полтора месяца ей никто не занимался, потому что все занимались COVID-19, а все остальные заболевания были брошены. А специалисты — кто дома сидит, кто в телемедицинском центре, собирает бумажки вместо того, чтобы оказывать помощь. Помощь сейчас полностью разрушена. Была женщина с раком молочной железы, она говорит: «Куда, куда мне деваться», а все поликлиники переоборудованы в КТ-центры. Всем пациентам с хроническими заболеваниями некуда пойти. Их никто не осматривает. Они без контроля врача», — рассказал Логунов.

Тем временем специалисты, столь востребованные в больницах, отрабатывают сутки через двое двенадцатичасовую смену в Телемедицинском центре. Нередки случаи, когда рабочий день длится свыше 12 часов. Что касается требований к работе, то упор, со слов, Логунова, делается не на качество, а на количество.

«У нас есть сотрудники, которые делают 100 звонков в день. Это 100 пациентов принять за день и заполнить истории болезни. И от этого качество очень страдает. Люди от этих бездушных звонков устали, они называют нас статистами и андроидами. Андроиды — это в основном молодые ординаторы. Я не знаю, что ими движет, если они радостно это воспринимают. Совершенно бесполезные консультации, данные получены, заполнены, и следующий звонок. Пациент лишен человеческого участия, индивидуального подхода», — сказал медработник.

Mos.ru Служба телемедицинской помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией

Все вышеперечисленное привело к тому, что Логунов написал заявление об увольнении по собственному желанию. О принятом решении он не жалеет. «Я врач, а не придаток компьютера и не крепостной, которым можно помыкать», — заявляет он. Тем не менее не беспокоиться о судьбе Телемедицинского центра он не может. Но не потому, что верит в его способность оказать массовую помощь пациентам. Напротив, Логунов убеждён, что столичные власти попытаются преподнести свой эксперимент как успешный проект. И в недалёком будущем эта практика распространится по всей стране, что сильно ухудшит качество здравоохранения в России. Что касается распространения коронавируса, то здесь Логунов также даёт весьма мрачный прогноз.

«На самом деле им заболеют и переболеют все, по большому счету. Остановить его распространение невозможно, он распространится по всей планете. Карантинные меры сдержат, но это хлипкий заборчик. Осенью будет вал заболеваемости COVID-19. Возможно, нашу страну снова закроют на карантин», — спрогнозировал врач.