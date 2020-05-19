Четыре года назад — в 2016-м — президент РФ Владимир Путин запретил ввозить в Россию, а также выращивать на ее территории семена растений, выведенных при помощи методов генной инженерии. Продукцию, производимую с применением генно-модифицированных технологий, разрешено было ввозить только в случае прохождения процедуры государственной регистрации. Теперь же до 1 января 2021 года от государственной регистрации освобождаются генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот, используемые для кормов животных. Это стало возможным с принятием 16 апреля этого года постановления правительства. Означает ли появление этого документа подножку Президенту?

ANDY ABIR ALAN Соя

Здесь стоит вспомнить сразу несколько предшествующих сегодняшнему дню событий, происходящих вокруг двух иностранных компаний. В сентябре 2016 года была заключена сделка по покупке немецкой компанией Bayer американской компании Monsantо. В результате такого союза рождалась крупнейшая в мире компания по производству генно-модифицированных семян и пестицидов. Поскольку проглядывали явные признаки появления монополиста, данную сделку должны были одобрить аналогичные российскому ФАС ведомства 30 стран, где представлены обе компании. Каждое из ведомств развитых стран выдвинуло свои условия: Европейская комиссия одобрила слияние, получив от Bayer AG и Monsanto Co отступные размером 6 млрд долларов, в частности, Bayer согласилась продать весь свой бизнес по производству семенного материала овощей своему конкуренту BASF SE, а министерство юстиции США согласилось со сделкой взамен на уступку немецкой компанией по продаже ряда своих активов и с обязательством по предоставлению американским фермерам информации из своего подразделения цифровых услуг. ФАС России, в свою очередь, одобрила сделку, всего лишь обязав немецкую компанию обеспечить технологический трансфер молекулярных средств селекции и гермоплазмы (генетического материала), необходимых для создания высокопродуктивных семян сельскохозяйственных культур, а также предоставить российским разработчикам программ и приложений для сельского хозяйства недискриминационный доступ к цифровым платформам точного земледелия. Вот так дешево и не сердито отнесся к этой сделке российский антимонопольный орган.

Sebastian Rittau Bayer AG

Но, кстати, даже эти требования ФАС России к сделке вызывали у Bayer неприятие. Эксперты тогда говорили, что отказ в одобрении российской ФАС не остановит сделку, всего лишь может создать серьезные проблемы для работы объединенной компании в России. Bayer даже подавала в суд на ФАС. То ли цирковое представление было устроено для российской общественности в оправдание ФАС, мол, даже эти, не самые жесткие, условия слишком хороши для России. То ли за сделкой стояла мягкая сила иностранной глобальной корпорации, которая в борьбе за одобрение сделки могла выставлять условия, о которых общественности неизвестно, но ФАС при этом просто пришлось согласиться на то, что хотя бы «дают». Какое из этих обстоятельств послужило одобрению сделки, никому неизвестно. Зато всем известны лекарственные препараты Bayer, широко применяемые во всем мире в области онкологии, гематологии, кардиологии, женского здоровья, офтальмологии и пр. Поэтому и здесь у России может существовать некая зависимость от фармпроизводства немецкой компании, что, возможно, вынуждает российскую сторону осторожничать. Так это или не так, опять же неизвестно.

И вот теперь появилось постановление правительства РФ, разработанное Минсельхозом, освобождающее от государственной регистрации генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот, используемые для кормов животных. Ряд губернаторов, Белгородской, Курской и Липецкой областей, как писало издание РБК, направили коллективное письмо Минсельхозу с просьбой дополнительно изучить социально-экономический эффект отмены госрегистрации ГМО на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. По их мнению, данная мера является несвоевременной, позволит открыть доступ на российский рынок крупнейшим американским корпорациям, которые контролируют производство в странах Латинской Америки и в Европе, что при перепроизводстве в мире соевого шрота латиноамериканские производители могут начать демпинговать и поставить под угрозу реализацию отечественных проектов по производству сои. По мнению аналитиков, упрощение доступа на рынок ГМО-сои может снизить цены, но оно несет и скрытые риски для отечественных проектов по переработке сои, например, для производств, которые строятся в Курской и Амурской областях. Смягчение регулирования ГМО ставит в затруднительное положение отечественных производителей сои, поскольку выращенная традиционным способом продукция дороже. Председатель комитета по АПК Курской области Иван Музалев предположил даже, что действие постановления приведет к сокращению посевных площадей сои в России. Между тем Минсельхоз поддержал упрощение допуска на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных, пояснив, что постановление правительства направлено на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции. Действие постановления позволит создать конкурентную среду в секторе производства кормов с ГМО и увеличит количество поставляемых соевых бобов. Тогда как приостановление или отмена действия акта, при наличии (!) на отечественном рынке де-факто монополии в поставках соевых бобов, содержащих ГМО, является прямым риском повышения сложившихся цен на продукцию животноводства, а также создаст предпосылки для дефицита кормовой базы, что поставит под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий.

Бобы сои

Де-факто монополистом в поставках соевых бобов, содержащих ГМО, на российский рынок является агропромышленная группа компаний российского происхождения «Содружество», штаб-квартира которой расположена Люксембурге. Именно на нее приходится основной импорт соевых бобов в Россию.

Говоря о кормах для животных, можно вспомнить тот же 2016 год, когда сельхозпроизводители массово жаловались Минсельхозу на их нехватку из-за приостановки «Содружеством» поставок шрота, производимого на Калининградском заводе компании по требованию Россельхознадзора. Как отмечали тогда сельхозпроизводители, ограничение могло быть связано с тем, что для производства шрота компания использовала соевые бобы, содержащие незарегистрированные в России линии ГМО. Сам Россельхознадзор позже напомнил в своем официальном сообщении, что корма, производимые с применением ГМО, должны проходить процедуру госрегистрации.

Сейчас же, несмотря на временную отмену этой обязательной процедуры до конца года, Россельхознадзор будет по-прежнему проверять безопасность такой продукции, на что указали в Минсельхозе.

Однако производители мяса уже несколько лет подряд жаловались в Минсельхоз на то, что ситуация с кормовой базой снижает рентабельность их бизнеса. Львиную долю в себестоимости выращивания животных занимают корма. При этом исполнительный директор Северо-Западной мясной ассоциации Дмитрий Поздняков еще в октябре 2016 года изданию dp.ru рассказывал, что цена соевого шрота от ГК «Содружество» для российского рынка выше, чем на мировых рынках, примерно на 30−40%.

Подобные разговоры поднимались и в этом году. Производители мяса заявляли о росте цен в России на соевый шрот в марте на 30−40%, в среднем цена достигала 40 тыс. руб. за тонну при том, что в Китае и США котировки колеблются в пределах 23−28 тыс.рублей. При этом мы прекрасно понимаем, что подобные скачки цен снижают конкурентоспособность российской мясной продукции и вынуждают производителей повышать цены, что в сегодняшних условиях при низкой платежеспособности населения является не вполне разумным и возможным решением.

Epa.gov Свиноводческий комплекс.

Надо сказать, что крупнейшими производителями сои сегодня является США и Бразилия, Аргентина и Китай. Но безусловным лидером являются США. Конечно, у Минсельхоза РФ и правительства есть объективные причины для смягчения условий ввоза ГМО-сои, коими является рост цен от монополиста — импортера кормовых добавок для животных, что опять же не отменяет надзора за безопасностью качества продукции со стороны Россельхознадзора. Но могут быть и политические причины, о которых умалчивается. Когда российские активы, в том числе предприятия по производству кормовой базы для отрасли животноводства, находятся в компании со штаб-квартирой в Люксембурге, то существуют риски не только получать высокие цены под диктовку монополистов, но и потери этих активов в результате введения санкций. Между тем мы еще раз наблюдаем ситуацию, когда ФАС РФ опять стоит в сторонке. Что мешает ведомству регулировать цены? Почему сейчас то тут, то там вспыхивают различные очаги роста цен на ту или иную продукцию?

Что же касается собственного производства сои, то Россия с каждым годом наращивает объемы, но на уровень самообеспечения еще не вышла. Собственно, когда этот уровень будет достигнут, Минсельхоз планирует пересмотреть условия импорта сои.