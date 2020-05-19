Турция стала более остро ощущать экономический кризис. В ближайшие 12 месяцев страна должна конвертировать долг, составляющий около 168 миллиардов долларов, что составляет 24% ВВП.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Исследовательский центр Конфедерация прогрессивных профсоюзов Турции (DİSK-AR) подготовил «Отчет по безработице и занятости», согласно которому число безработных в феврале 2020 года составило 8 миллионов 427 тыс. человек. По окончании пандемии коронавируса Турция окажется в лиге проигравших. Она, испытывающая серьезные проблемы с точки зрения стандартов здоровья и безопасности, полуавторитарное государство со слабой экономикой, способной к производству на базе производственных технологий второго и третьего класса, потерявшая конкурентоспособность, может не найти способов развиваться в новой международной среде. Способно ли Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС) стать средством выхода из экономического кризиса для Турции?

Договор о ЕАЭС вступил в действие 1 января 2015 года. Вместе с Киргизией, включенной в его состав 1 мая 2015 года, Россией, Арменией, Белоруссией и Казахстаном количество членов данного союза достигло пяти стран. Несмотря на это, амбиции развития Сообщества весьма глобальны, вступление новых членов в него является возможным. После начала работы ЕАЭС, на первом саммите лидеров стран-участниц президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил о том, что «Турция на данном этапе может стать нашим следующим потенциальным партнером. Она выразила желание в отношении подписания торгового соглашения с Евразийским союзом. Кроме того, министр иностранных дел Ирана, посетивший Казахстан, также проявил интерес к возможному сотрудничеству в рамках ЕАЭС».

Kremlin.ru Главы стран входящих в ЕАЭС

Евразийский союз, в географическом отношении охватывающий страны Евразии, своим масштабом идей похожий на ЕС, имеет солидный потенциал развития. Планируется создание свободной зоны для оборота товаров, услуг и капиталовложений. В этом свете для Турции открываются новые геополитические, экономические, политические и даже социальные перспективы. Если смотреть с геополитической точки зрения, членство Анкары в этой экономической интеграции открывает новые векторы в геополитике и торговле, увеличивая географию ЕАЭС до Средиземного моря. Участие Турции откроет принципиально новые возможности на юге. Во-первых, это станет опорой для начала расширения торговых путей, прежде всего, в Черноморском регионе. Благодаря этому станет возможным сделать зону, свободную и от таможенного контроля. Во-вторых, членство Турции поможет снять критическое отношение мира к этому союзу, так как сразу же отпадет вопрос, а не идет ли здесь повторное формирование СССР.

Еще одна линия анализа сосредоточена в сфере политики. Идут обсуждения не просто об экономической интеграции ЕАЭС. Идет полемика о перспективе трансформации Сообщества в некое подобие ЕС, переведя со временем ориентиры из экономики в политику. Если мы посмотрим с точки зрения коммерции, то страны ЕАЭС являются одними из лидеров в мире по добыче нефти и газа. На данном этапе — это альянс с 170 млн населения и экономическим объемом в 2,7 трлн долларов. Турция может стать важной страной для удовлетворения потребностей такого немалого населения, внести весомый вклад в рыночную экономику ЕАЭС. Облегчится также реализация многих инфраструктурных проектов. Но существуют определенные препятствия на пути вступления Анкары в Сообщество.

Невозможность быстрого включения 82 млн населения Турции в состав уже 170 млн ЕАЭС. Это может резко изменить число населения в союзе. Та же самая проблем была у Турции и с ЕС. Еще не ясно, смогут ли хорошие на сегодняшний день отношения между Турцией и Россией, которые исторически конкурировали на Кавказе и в Туркестане, стать постоянными в рамках делового сотрудничества. Существует предел отношений, который не всегда сразу бывает легко преодолеть. И к ЕАЭС это имеет самое непосредственное отношение. У Анкары и Москвы есть региональные противоречия, например, связанные с Сирией. Отметим, что за последние несколько месяцев они носят весьма экстремальный характер. Тупик во внутренней политике Турции также создает трудности для решения насущных проблем. Наряду с проводимыми много раз выборами, очевидной внутренней нестабильностью, в отношении соседних стран были приняты весьма недружественные шаги.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Москва. 5 марта 2020

Членство Турции в ЕАЭС в немалой степени зависит и от трансатлантических отношений. И Москва, и Анкара периодически держат друг друга на запасном аэродроме, давая, таким образом, разного рода послания Западу. Не следует забывать о том, что Турция — член НАТО, что возлагает на нее определенный круг обязанностей и ограничений. На страны ЕС приходится порядка 50% турецкого торгового оборота, кроме того, имеется заключенный таможенный союз. Следует подчеркнуть, что он дает значительные блага Европе и приносит значительный ущерб турецкой экономике из-за подписанных европейцами соглашений с третьими сторонами. В тоже время членство в самом ЕС для Турции пока не видится возможным, и она томиться в ожидании, в свою очередь, тоже не собирается. В связи с этим хочется выделить множество важных для дальнейшего развития Турции альтернатив, среди которых есть и ЕАЭС.

Следует подчеркнуть, что без ответа на вопрос о видении себя в составе этого союза и о возможной политической интеграции Анкара не сможет стать членом организации в короткие сроки. Но есть вариант, что начнутся переговоры, и она сможет получить статус наблюдателя. Членство ЕАЭС будет ответом на вопрос о возможности реализации проекта геополитического расширения этого союза, который найдет отражение во всём мире. Турецкие эксперты сравнивают в политическом смысле гигант ЕС с «карликом» ЕАЭС, останавливаясь на том, что и система ЕС пока еще не имеет возможности достигнуть хорошего уровня идеальной модели из-за проблем в политическом и социальной сферах. Отдельно идут обсуждения о возможности осуществления такого проекта в ЕАЭС. Анкара же в данном случае не должна видеть ЕАЭС в качестве противовеса или замены Западу, а постараться стать мостом между ним и Россией.