Кто бы мог подумать, что создание вакцины от вируса COVID-19 превратится в настоящее столкновение между мультилатерализмом, в рамках которого участники сотрудничают друг с другом, и грубым национализмом, где, как в джунглях, — каждый сам за себя, пишетДэвид Додвелл в статье, вышедшей 18 мая в South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM В поисках вакцины

По меньшей мере 50 бывших мировых лидеров, в том числе из Африканского союза, обратились с открытым письмом с просьбой сделать всё, чтобы вакцина от COVID-19 стала «народной вакциной». Иными словами, чтобы это средство борьбы с пандемией было общественным благом для всего мира, чтобы оно производилось без патентов и в необходимых для удовлетворения нужды всего мира количествах, а также чтобы оно было бесплатным для всех.

«Мы не можем позволить, чтобы на пути стояли монополии, грубая конкуренция и близорукий национализм», — говорится в письме.

В апреле генеральный секретарь ООН АнтониуГутерреш заявил, что для победы над пандемией необходимы самые массовые меры в области общественного здравоохранения в истории человечества. Он подчеркнул, что для достижения этой цели нужно делиться данными, подготовить производственную базу и мобилизовать ресурсы, а также оставить политику в стороне, поскольку коронавирус угрожает всем и повсюду. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, возглавлявшая в начале мая международную конференцию доноров, на которой было собрано $8 млрд на разработку и распространение вакцины, также признала необходимость глобального сотрудничества для решения этой явно глобальной проблемы.

«Мы должны производить ее повсюду и направлять в каждый уголок мира … Эта вакцина будет и должна быть нашим всеобщим, общим благом», — подчеркнула она.

European Union 2020 – Source EP Урсула фон дер Лейен

Тем не менее сразу же обострились циничные националистические настроения, которые резко контрастировали с этими заявлениями. Отныне пандемия стала не только кризисом в области здравоохранения, но и угрозой национальной безопасности и международной дипломатии.

В США президент Дональд Трамп запустил «Операцию сверхзвуковая скорость», стремясь обеспечить Вашингтону первенство в создании вакцины. По планам администрации, к январю в США должно быть произведено 300 млн доз вакцины. Как сообщается, американские власти пытались выкупить у немецкой фармакологической компании CureVac права на потенциальную вакцину, что вызвало бурю негодования в Берлине, поставившего крест на этом процессе.

Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил компанию Sanofi, третьего по величине в мире производителя вакцин, в том, что ее руководство согласилось предоставить США преференциальный доступ к вакцинам после того, как администрация Трампа обязалась профинансировать экспериментальную вакцину компании против COVID-19. Впоследствии, после разгоревшегося скандала, компания отказалась от этого.

Хотя наиболее вопиющую позицию заняли именно США, они были не единственными. За право первым создать вакцину от коронавируса решил побороться и Китай, чьи власти профинансировали масштабные испытания по крайней мере девяти потенциальных вакцин. В испытаниях участвуют 1000 ученых при поддержке китайских военных. Из-за этого контрпродуктивного соперничества США необоснованно обвинили Китай в том, что Пекин хочет воспользоваться поисками вакцины для того, чтобы украсть секретные данные.

Дональд Трамп на пресс-конфереции

В Индии миллиардер Адар Пуоналла, глава Института сывороток, который является мировым лидером в производстве вакцин, подчеркнул, что любая произведенная им вакцина, «по меньшей мере на начальном этапе, должнапойти нашим соотечественникам, прежде чем она сможет уйти за границу».

"Отвратительная битва между странами за ограниченные запасы тестов и средств индивидуальной защиты померкнет по сравнению с борьбой за вакцину», — указал корреспондент Financial Times Africa Дэвид Пиллинг, наблюдая за развитием этого «кризиса международнойразобщенности».

Циничная реальность заключается в том, что, несмотря на чрезвычайно логичные благие намерения, существует серьезная опасность того, что богатые страны встанут впереди очереди за вакцинами, когда те появятся, и получат ее первыми именно богатые люди в богатых сообществах этих стран, а не те, кто в ней больше всего нуждается. Как отметил декан Гарвардской медицинской школы Джордж К. Дейли, было бы безрассудством «разбазаривать первые дозы вакцины на большое число людей, которым мало что угрожает». Но, если учесть, что Трамп очень хочет, чтобы его переизбрали в ноябре, кто может быть уверен, что такое безрассудство не возьмет верх?

(сс) Archer West Мобильный морг в Нью-Йорке

Существуют инициативы, направленные на обеспечение многостороннего сотрудничества. Тем не менее остается открытым вопрос, будет ли их достаточно, чтобы сдерживать политически мотивированные националистические позывы, особенно когда две ведущие державы до колик ненавидят друг друга.

Не в последнюю очередь это соглашение о защите интеллектуальной собственности Всемирной торговой организации, ТРИПС, которое дает правительствам право отменять патентные права в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения. Но, учитывая нынешнее выхолощенное состояние ВТО, немногие могут испытывать оптимизм относительно того, что соглашение ТРИПС может быть использовано для получения контроля над вакцинами и направления их туда, где они больше всего нужны.

В рамках Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi) Фонд Билла и Мелинды Гейтс разработал Глобальный план действий в отношении вакцин, предназначенный для обеспечения распространения вакцин в те регионы, где они наиболее необходимы. По последним подсчетам, на сегодняшний день в качестве кандидатов на то, чтобы считаться вакцинами против COVID-19, выбраны 115 различных препаратов, из которых семь скоро будут испытывать на людях.

Mueller. MSC Билл Гейтс

В попытке предотвратить уродливое и контрпродуктивное соперничество за первую эффективную вакцину, организация предложила специальный рыночный механизм, в рамках которого большие количества вакцин должны закупаться по установленным ценам после их лицензирования. Тем не менее Билл Гейтс не питает иллюзий относительно сложности этого процесса. Прежде всего, как показывает опыт, на производство вакцин уходит от пяти до десяти лет, поэтому усилия по внедрению вакцины COVID-19 в течение года крайне амбициозны и подвержены ошибкам и неудачам.

По его словам, даже при наличии безопасной вакцины (или вакцин) иммунизация обойдется в десятки миллиардов долларов и в конечном счете потребуется семь миллиардов доз, «но первоначальных $2 млрд хватит для иммунизации 20 млн работников здравоохранения и создания чрезвычайных запасов на случай очередной вспышки».

Даже при наличии международного сотрудничества и доброй воли следующей задачей будет согласование приоритетного списка получателей. Вопрос в том, кто должен стоять во главе очереди за вакциной после медицинских работников. Пожилые люди? Или учителя? Или «основные работники»? Или страны с хрупкими системами здравоохранения, где борьба со вспышками была бы чревата особенно тяжелыми последствиями? Или программы вакцинации должны быть направлены на создание «барьеров» вокруг очагов вспышек или скоплений заболевших? В настоящее время в международном сообществе по этому вопросу нет единого мнения.

Mos.ru Медицинский работник в защитном костюме

К чему все это ведет? По мнению автора, либо мир заново откроет мультилатерализм и страны начнут вновь сотрудничать, либо их ждет жестокая борьба, в которой каждый должен будет сам за себя. Короче говоря, мультилатерализм оказался целью нападок не в самое лучшее время, что является беспрецедентным примером того, почему в нынешнем взаимосвязанном мире мультилатерализм играет абсолютно ключевую роль.