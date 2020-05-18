Борьба с харассментом в вузах обходит стороной самых «уязвимых

Мощное коллективное выступление студенток МГУ, в котором они обвинили сразу нескольких почтенных преподавателей, уже привело к увольнению одного из них. Судьба еще нескольких сейчас на волоске. Официальные лица начали проверку, а дискуссия о допустимости внеурочных связей разгорелась с новой силой, что грозит масштабными изменениями во внутреннем укладе вузов. Однако эта борьба оставляет за бортом наиболее незащищенную, учитывая российский культурный контекст, группу — молодых парней.

Иван Шилов ИА REGNUM

О случаях домогательства сообщил студенческий журнал DOXA. В тексте в красках и с омерзительными подробностями (от банальных прижиманий к стенке в кабинете до просьб «достать конфетку из моего кармана» прямо во время экзамена) описаны десятки случаев. Имена не приводятся, однако некоторых героев пользователям удалось идентифицировать. Один из них, профессор кафедры русского языка филфака Сергей Князев, упираться не стал, во всем признался, извинился и подал в отставку. Другой — историк Дмитрий Функ (обвиненный чуть ли не в попытке изнасилования) сопротивляется, называя все клеветой, и грозится пойти в суд.

После публикации студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники университета составили открытое письмо, где призвали руководство вуза создать механизмы от домогательств и специальные комиссии, которые будут «принимать решение в сложных случаях».

Представители МГУ, как и во время предыдущих подобных скандалов, отреагировали нервно, почти огрызаясь. «Раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп, никакого принуждения не было», — заявил коллега уволившегося профессора. А завкафедрой новых медиа журфака Иван Засурский назвал ситуацию «анекдотичной» и заявил, что студентки сами его порой домогаются.

ruscow Скульптуры студентов у здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Но ответ Минобрнауки оказался адекватным и даже (по российским меркам) прогрессивным: «Такого рода явления в вузах недопустимы, поскольку выходят за рамки академической этики, вредят качеству образования, репутации вуза и системе образования в целом». В министерстве пообещали разобраться в каждом случае отдельно.

Это крайне важное заявление, которое фиксирует сдвиг в государственном дискурсе в отношении харассмента. Еще недавно про «Слуцкий-гейт» в среде функционеров было принято говорить исключительно как о попытке подрыва нравственных основ государства или заражении западной заразой под названием «феминизм и равные права». Теперь это не «попытки опорочить светил науки в погоне за славой», а официально реальная проблема, требующая выработки новых правовых механизмов. Это огромный прогресс.

Однако недавнее исследование агентства OMI и газеты «Ведомости» показывает, что путь к миру без домогательств, может оказаться куда сложнее. По их данным, в России от харассмента пострадал каждый 13-й (!) мужчина (всего в два раза меньше, чем женщин). Обращает внимание на «подзабытую» в этом вопросе сторону и Международная организация труда — в ее докладах подчеркивается, что все чаще харассменту подвергаются молодые люди нетрадиционной ориентации.

То есть среди студентов МГУ должны быть парни, которых домогались преподаватели. Но в открытом письме о них ни слова. Много ли вообще сообщений по этой теме вы видели в российских СМИ? Не ищите, их нет. Домогательства есть, а обвинений нет. И их жертв можно понять. Гомофобия в России фактически закреплена на государственном уровне, а в обществе укоренилось зародившееся еще на довоенных советских зонах презрительное отношение к «петухам» и «опущенным».

Hseu.org.sg Борьба с харассментом в вузах обходит стороной самых «уязвимых

То, что парней домогаются в вузах по всей стране, подтверждают многочисленные записи на гей-форумах, не предназначенных для широкой аудитории. В них студенты изливают душу, описывая схожие ситуации. Преподаватели пользуются полной зависимостью подопечных — зачастую выбираются подростки из других регионов, без друзей и связей. В ход идут угрозы создания проблем с учебой или распускания слухов среди сверстников жертвы.

Типичную историю рассказывает бывший студент Российского государственного социального университета (РГСУ), созданного на базе Московской высшей партийной школы (МВПШ), решившийся поделиться чувствами лишь спустя более десяти лет после выпуска. Профессор экономики сначала «пригрел» юнца, подсобив с работой и учебой, а затем, требуя «ответную услугу», растлил его. О том, чтобы пожаловаться, не могло идти речи — репутация у преподавателя была безупречная, а в комиссии по этике, состоящей из его коллег, рассмеялись бы подростку в лицо.

При этом сейчас, по словам автора, бывший профессор — популярный эксперт и ведущий авторской передачи на радио. Человек известный и состоятельный. То есть происходит эта история на западе (где в университетах есть этические кодексы, существует институт репутации, а геи не находятся вне закона), студент мог бы сделать историю публичной и добиться внушительных компенсаций от этого любителя «помоложе».

Главный корпус Российского государственного социального университета (РГСУ)

Процесс избавления вузов России от домогательств начался, и остановить его вряд ли получится — открытое письмо подписали 800 студентов МГУ и более тысячи преподавателей и учеников других вузов. Шумиха в СМИ и соцсетях не утихает несколько дней. Есть надежда, что рано или поздно мы придем к тому, что университеты станут зоной безопасности, а не источником психологических травм для подростков.

Но пока тысячи пострадавших парней вынуждены наблюдать со стороны за этим крестовым походом против харассмента, ожидая героя, который осмелится первым выступить с публичными обвинениями в адрес нетрадиционных растлителей. И когда это случится, лавина признаний накроет многие учебные заведения, смыв не одного почтенного педагога.