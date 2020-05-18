* Талибы — запрещённая в России организация

В Афганистане произошло то, что рано или поздно должно было случиться. Президент страны Ашраф Гани и его основной политический оппонент Абдулла Абдулла подписали договор о разграничении полномочий. Напомним, что состоявшиеся осенью прошлого года президентские выборы раскололи политическую элиту страны: Ашраф Гани, так и его оппонент Абдулла Абдулла объявили себя президентами.

Иван Шилов ИА REGNUM

С того момента в Афганистане образовалось двоевластие, что серьезно подрывало политическую легитимность Кабула. Попытки Вашингтона примирить два фланга правящей элиты путем формирования так называемого «инклюзивного правительства» не давали результатов, вплоть до того, что США объявили о сокращении финансовой помощи Афганистану на миллиард долларов. Ситуация усугублялась еще и тем фактором, что в конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулла Гани Барадар подписали соглашение, предусматривающее сокращение численности американских военных в стране. На первом этапе число солдат будет сокращено на треть, в течение 135 дней США и их союзники планируют вывести войска с пяти военных баз в Афганистане. Соглашение также предусматривает освобождение афганским правительством 5000 заключенных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обозначим еще один важный нюанс. Американское издание Washington Examiner утверждает, что «язык заключенной сделки предполагает, что нынешнее правительство Афганистана будет распущено и будет сформирован новый, более «представительный» кабинет, то есть в нем будет больше представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Сейчас ситуация выглядит следующим образом: Абдулла возглавил Высший совет национального примирения и будет курировать предстоящие переговоры администрации с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо того, примерно половина кабинета министров будет находиться в зоне ответственности Абдуллы. Проблема в том, признают ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такую власть в Кабуле и станут ли вести с ней переговоры. Кстати, госсекретарь США Майк Помпео в беседах по телефону с Гани и Абдуллой, ставшим новым председателем Высшего совета по национальному примирению, поздравил обоих лидеров с достижением соглашения об инклюзивной системе государственного управления, но счел нужным указать на «фактор потерянного времени в ходе политического противостояния в Кабуле», что сыграло в пользу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь доктор исторических наук Александр Князев считает, что США «сознательно ведут в Афганистане политику многоцентричности власти, направленной на фрагментацию афганского общества, или, по крайней мере, афганской элиты, по всем существующим расколам: межэтническим, межплеменным, межрегиональным, связанным с внешними влияниями». По его словам, «подобная политическая технология ведет сначала к появлению различных краткосрочных ситуативных альянсов, а в перспективе превращению Афганистана «в простой набор отчужденных друг от друга территорий».

Ашраф Гани и Абдулла Абдулла

Поэтому заявления о необходимости начала межафганского диалога Кабула в любом властном варианте с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспринимаются исключительно как маневр тактического свойства. Напомним, что в первой половине 1990-х годов укрепление влияния талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их последующий приход к власти в Кабуле произошли именно на фоне разногласий среди моджахедских партий и группировок во власти, когда «внутриэлитные противоречия в Кабуле и фактический вакуум власти дали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможность лишний раз продемонстрировать свою военную силу и сформировать очередное свое преимущество на остающихся до сих пор гипотетическими межафганских переговорах». Есть и момент политической борьбы внутри элиты движения, что, по мнению многих экспертов, может быть «смягчено лишь достижением договоренностей с основным ядром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отменой прошедших выборов как таковых, формированием переходного правительства с участием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и формированием эффективных государственных институтов».

Одним словом, созданы благоприятные предпосылки для политического броска талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Кабул, и создается ощущение дежа-вю с ситуацией начала 1990-х годов, когда на фоне борьбы моджахедов за власть и хаоса в стране тогдашний «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и начал устанавливать свою власть в Афганистане.