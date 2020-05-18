Число жертв пандемии коронавирусной инфекции, безусловно, поражает: более 85 тыс. граждан США скончались, более 1,4 млн заразились новым патогеном. Тем не менее многие эксперты в области общественного здравоохранения, в том числе некоторые в администрации Трампа, подчеркивают, что есть высокий риск того, что масштаб смертности от COVID-19 недооценен, пишет 17 мая редакция американского издания The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выступая перед сенатским комитетом 12 мая, главный специалист по инфекционным болезням США и ключевой член специальной группы президенты США Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил, что число реальных смертей «почти наверняка выше», чем официальные данные. Несмотря на это, президент Трамп и некоторые высокопоставленные представители администрации, похоже, указывают на то, что число смертей от коронавируса завышено.

Спор о точности данных, предоставляемых Центрами по контролю и профилактике заболеваний, стал горячей темой в Белом доме. При том настолько, что специальная группа по борьбе с коронавирусом теперь пересматривает численность погибших.

Издание отмечает, что Белый дом должен четко объяснить, каким образом будет осуществляться этот пересмотр. Понимание того, жизни скольких граждан США забрал коронавирус, крайне необходимо для организации ответных мер против пандемии, а также чтобы отдать дань памяти ее жертвам. При этом, как и в большинстве вопросов, связанных с этой пандемией, вопрос количества погибших стал причиной общественного замешательства и межпартийных трений, для смягчения которых Трамп не сделал ничего.

Matt H. Wade Белый дом

Так, за последние несколько недель Трамп неоднократно выражал, в том числе публично, свое недовольство количеством зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. На брифинге 15 апреля он заявил о том, что Нью-Йорк неправильно считает жертв коронавируса, относя к ним умерших от других болезней.

«Я вижу, что сегодня утром Нью-Йорк добавил 3 тыс. погибших, потому что они скончались», — подчеркнул президент США.

«Вместо того чтобы написать «сердечный приступ», они пишут «сердечный приступ, вызванный этим», — добавил Трамп, имея в виду коронавирус.

Затем 26 апреля глава Белого дома в своем Twitter перепостил заявление консервативного комментатора Джона Кардилло, который выдвинул предположение, что те же самые «темные» политические силы, которые предприняли «три неудачных попытки государственного переворота» против Трампа, теперь манипулируют показателями смертности от пандемии.

«Вы действительно думаете, что эти психи не стали бы надувать показатели смертности, не сообщая полную информацию о количестве заразившихся, в попытке украсть эти выборы?» — заявил он.

При этом в другие дни Трамп в целом выражал уверенность в том, что официальные подсчеты точны.

Отчасти проблема может заключаться в том, как вести подсчет количества погибших. Раньше подсчет смертности по COVID-19 основывался исключительно на жертвах, у которых был выявлен положительный результат теста на вирус. У такой системы были явные недостатки, в частности, ограниченная доступность тестирования и большое количество людей, умирающих дома без присутствия врача. Начиная с середины апреля многие штаты — следуя новым правилам Центра по контролю и профилактике заболеваний — стали включать в список жертв пандемии «вероятные» или «предполагаемые» смерти от COVID-19, даже если у погибшего коронавирус официально выявлен не был. Когда Нью-Йорк пересмотрел свои отчеты, включив эту категорию, число погибших подскочило более чем на 3,7 тыс., к большому разочарованию Трампа.

Пандемия не стала первым случаем, когда глава Белого дома решил оспорить нежелательные для него цифры. В частности, сразу после урагана «Мария», опустошившего Пуэрто-Рико в 2017 году, число жертв не превышало ста человек. Затем, после всестороннего анализа, стало понятно, что в результате разгула стихии погибло большее число людей — около 3 тыс. Тогда Трамп отказался признавать новые показатели, назвав их частью партийного заговора, направленного против его репутации.

По некоторой информации, опасения в связи с возможностью завышения уровня смертности и заболеваемости — до 25% — разделяют и другие члены администрации Трамп. Некоторые обвиняют Центр по контролю и профилактике заболеваний в использовании устаревших систем, дающих неточные данные, тогда как другие подозревают ряд штатов в стремлении завысить заболеваемость из-за финансовых причин. Дело в том, что медикам положены 20-процентные надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. С другой стороны, те из сторонников Трампа, которые разделяют теории заговора, уверены, что всё это работа Демократической партии и «глубинного государства».

Не помог ситуации и отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованный недавно изданием и указывающий на то, что к 1 июня количество смертей от пандемии должно вырасти до отметки 3 тыс. человек в сутки.

По словам ряда официальных лиц, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс призвала недавно Центр по контролю и профилактике заболеваний пересмотреть то, каким образом ведется подсчет погибших от коронавируса. В частности, в Белом доме недовольны переходом некоторых штатов на включение вероятных случаев в показатели смертности. В связи с этим чиновники в Белом доме заявили о необходимости сужения имеющихся критериев отчетности.

Shealah Craighead Дебора Биркс

На фоне того как президент США подталкивает штаты к ослаблению социальных ограничений и возобновлению работы экономики, возникает острая необходимость в точной информации о процессе развития пандемии. Если Белый дом считает, что число погибших слишком велико и его необходимо скорректировать, он должен объяснить людям, почему он занимает позицию, противоречащую выводам его собственных экспертов в области общественного здравоохранения.