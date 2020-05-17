Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих озвучил журналистам сценарий развития событий на рынке авиаперевозок. По словам министра, которого цитирует Интерфакс, согласно отчету международной организации гражданской авиации (ICAO — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие), предусматривается 2 сценария. Один из них предполагает уже к концу года восстановление ежемесячного объема перевозок по сравнению с прошлым годом. Между тем Дитрих подчеркивает, что всё-таки половину пассажиропотока за счет его спада в целом в середине года отрасль потеряет, что скажется на итогах года и, следовательно, на сравнительных объемах по прошлому году. Тем не менее, по словам министра, снижение вдвое пассажиропотока является оптимистичным прогнозом. Означает ли это то, что авиаперевозчики работают в прибыль, обслуживая в год всего 60 млн пассажиров? Но тогда зачем им при обслуживании вдвое больше пассажиров, практически постоянно требуется господдержка, в том числе на возмещение топливных расходов, большой вопрос.

Крушение германского дирижабля «Гинденбург», 1937

Второй — базовый сценарий — предполагает менее оптимистичный вариант восстановления отрасли. Если, как отмечает Дитрих, интенсивные полеты начнутся не в июле, а осенью, то удастся перевезти четверть от прошлогодних объемов. Таким образом, отрасль может восстановиться лишь к сентябрю следующего года.

Между тем, заметим, не стоит ожидать интенсивности полетов ни в июле, ни в сентябре. Так как отпускные сезоны уже в традиционном понимании заканчиваются. К тому же, не все страны, возможно, откроют границы или разрешат массовое посещение туристических объектов. А тот дистанционный метод общения, к которому нас пытаются приучить либеральные политики и экономисты, за которым они видят большое будущее, должен затронуть и деловые авиаперевозки. Тренд навязываемого практически насильно дистанционного обучения и удаленной работы, просто не должен обойти стороной и деловые мероприятия, и деловые встречи. Иначе народ не поймет, почему только он должен находиться в тренде.

Mintrans.ru Евгений Дитрих

Слишком большое количество людей в силу отсутствия или снижения доходов откажутся от перелетов в принципе. Сами авиакомпании будут так или иначе вынуждены повышать стоимость билетов. Побудить их к этому действию могут компании, обслуживающие аэропортовую инфраструктуру, то есть частные владельцы аэропортов. Авиаперевозчики неразрывно связаны с аэропортовой инфраструктурой: расходы, которые они несут при ее использовании, — входят в стоимость билетов. Еще до пандемии и те и другие компании испытывали сложности из-за снижения доходов населения и платежеспособности, а после режима самоизоляции, они, вероятно, будут пытаться наверстывать упущенное, пытаться поправить свое финансовое положение, тем самым переложив свои сегодняшние потери в стоимость перелетов.

Однако понятно, что рост цен на билеты народ не потянет. Так что поправить свое положение ни авиаперевозчикам, ни владельцам аэропортов, не удастся. Во всяком случае, пока. Даже та часть народа, у которой есть мало-мальские накопления, не поторопится тратить деньги. Сейчас люди будут оценивать сегодняшнюю ситуацию и будущие варианты развития событий, просчитывая все риски, особенно финансовые, и как всегда откладывать «на потом» не первоочередные потребности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бортпроводница инструктирует пассажиров перед взлётом

Более того, стоит подумать в целом об экономической ситуации в мире и в России. Буквально недавно ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Кузьминов говорил, что видит сходство сегодняшней экономической ситуации с Великой депрессией. А она, между прочим, напомним, развивалась 10 лет. Какие события последовали в начале 1940-х годов, когда так и не была преодолена экономическая депрессия, всем известно. Началась Великая Отечественная война, позволившая одним странам выйти из экономических проблем, и разорить и разрушить — другие. Упаси господь, это не предсказание войны, а всего лишь развитие озвученной ректором ВШЭ мысли о сходстве условий развивающихся экономических событий.

Не стоит забывать и том, что, как говорят международные эксперты, по большому счету, преодолеть финансовый кризис 2008 года никому не удалось. Надо отдать должное, что как-то в России с тех пор всё-таки произошли позитивные экономические сдвиги, несмотря на тяжелые, особенно внешние, удары по стране, но нужно понимать, что, опять же, по мнению международных экспертов, мы все тогда вступили на путь рецессии, которая еще в те времена предсказывалась продолжительной, а теперь с учетом присоединения потерь от пандемии, которая, возможно, повторится, быстрого выхода из нее не стоит ожидать. Как минимум пять лет еще мы будем преодолевать намечавшийся до пандемии кризис, а вместе с последствиями от пандемии и вовсе непонятно, сколько времени займет этот процесс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолёт к вылету готов

Осенью же эксперты предсказывают новый виток пандемии. А значит, может так случиться, что многие страны, Россия в том числе, снова уйдут на самоизоляцию. Поэтому сейчас нужно не заблуждаться самим и не вводить в заблуждение всех остальных, а предусмотреть всё-таки свой, российский сценарий развития авиаотрасли. Никто не говорит, что не нужно прислушиваться к международным оценкам. Но они могут расходиться с российской реальностью. А в российской реальности еще до пандемии в сфере авиаперевозок было много проблем, в частности банкротств авиаперевозчиков. Сейчас не время единовременных инструментов помощи ни авиаперевозчикам, ни владельцам аэропортовой инфраструктуры. Они могут не сработать в существующей инфраструктуре их взаимоотношений. Нужно поднимать вопрос о реформировании отрасли в целом, в частности говорить о национализации аэропортов.