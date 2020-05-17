Пять рисков Турции





Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Греция о действиях Турции

Как передает TR724 со ссылкой на Greek City Times, глава Генерального штаба Греции генерал Константинос Флорос провел на этой неделе две телеконференции с официальными лицами НАТО, в ходе которых заявил, что провокационные действия Турции в Эгейском море и реке Эврос приведут к инциденту с непредвиденными последствиями. Генерал Флорос также отметил, что риск возникновения инцидента и серьезных последствий из-за турецких нарушений в Эгейском море и отношения Анкары к Греции — вполне реален.

Пять стран осудили политику Турции

Как сообщает AhvalNews, Турция сталкивается с внешними проблемами в Восточном Средиземноморье и Ливии. В странах региона нарастает недовольство политикой Анкары, которая, в свою очередь, занимается разведкой природного газа в Восточном Средиземноморье и вмешивается в гражданскую войну в Ливии. Египет, ОАЭ, Греция, Республика Кипр и Франция сделали совместное заявление о ситуации в Восточном Средиземноморье и «призвали к прекращению огня в Ливии». В заявлении подчеркивается важность активизации политических консультаций между этими странами, а также говорится, что «глубокую обеспокоенность вызывают эскалация напряженности в Восточном Средиземноморье и постоянные провокационные действия». Также представители вышеупомянутых пяти стран осудили совершаемые Турцией разведку нефти и газа в Восточном Средиземноморье на территории исключительной экономической зоны Республики Кипр, что является явным нарушением норм международного права.

Отчет по программеF-35

Как сообщает турецкий телеканал HalkTV, Государственное подотчётное ведомство (GAO) правительства США в своем последнем ежегодном отчёте по программе F-35 отметило, что отстранение Турции от программы F-35 может усугубить и без того нарушенный процесс производства и поставок. Согласно отчету по программе F-35, составленному GAO, которое также называют контрольно-ревизионным органом Конгресса США, из-за пандемии коронавируса значительно сократились испытания самолетов и производство деталей для них. В своем отчете ведомство отмечает, что отстранение Турции от программы F-35 может привести к увеличению производственных рисков.

U.S. Department of Defense Истребитель F-35

Кризис ударил по малообеспеченным слоям населения

Как сообщает телеканал FoxTV, турецким центром стратегических и социальных исследований Metropoll в 28 провинциях был проведен подробный анализ влияния эпидемии коронавируса на экономику. Большинство граждан, чье экономическое положение ухудшилось из-за эпидемии, входят в группу населения с низким доходом; один из каждых четырех жителей заявил, что не в состоянии даже удовлетворить свои базовые потребности. 70% из тех, чей доход составляет ниже 1000 ТЛ (130$), и 29% из тех, чья заработная плата составляет от 1000 ТЛ до 2000 ТЛ (130 — 260 $), сообщили, что остались без работы из-за эпидемии коронавируса.

Электорат ПСР может сократиться

Как сообщает газета Sözcü, в Турции одновременно с продолжающейся борьбой с коронавирусом накаляется и политическая обстановка. По мнению некоторых специалистов, распространение пандемии и острая политическая обстановка в Турции могут привести к досрочным выборам. Специалисты отмечают, что электорат правящей Партии справедливости и развития (ПСР) существенно недоволен экономической обстановкой в стране, и это может привести к сокращению числа сторонников данной партии. В условиях пандемии политическая обстановка в Турции еще больше накаляется по причине экономических процессов, споров о возможных досрочных выборах, полемики об изменении системы управления страной и нарастающей популярности муниципалитетов, управляемых представителями оппозиционных партий, а также новых партий.

Турецкая лира попала в «идеальный шторм»

Согласно новости, опубликованной в газете DünyaEkonomi, Турция запретила трем крупным иностранным банкам, таким как BNP Paribas, Citibank и UBS, операции на финансовом рынке страны. Принятое Агентством по банковскому регулированию и надзору Турции (BDDK) решение о запрете ввело банки в замешательство. «Турецкая лира попала в «идеальный шторм», — сказал специалист по развивающимся рынкам банка Commerzbank Тата Гос. Представители банков, в отношении которых был введен запрет, не дали никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации. Тем не менее сотрудник одного из трех банков, который предпочел остаться анонимным, в интервью Financial Times сказал, что решение BDDK стало для всех громом среди ясного неба — никто не ожидал такого поворота событий. По поводу принятого решения эксперты выразили мнение, что «теперь будет крайне сложно убедить кого-либо инвестировать свой капитал в Турцию».

Jeff Djevdet Турецкие лиры

Ускорился отток капитала

Как пишет газета Sözcü, из-за ухудшения экономической ситуации в стране за последние годы резко увечился отток иностранного капитала. Недоверие к Партии справедливости и развития Турции, действия министра финансов и казначейства Турции Берата Албайрака, негативно сказавшиеся на рынке страны, привели к оттоку миллиардов долларов из Турции. Наблюдается беспрецедентный отток иностранных портфельных инвестиций, также называемых «горячими деньгами». В течение четырех месяцев иностранцами была продана недвижимость общей стоимостью 8,4 миллиардов долларов США, которые позже были выведены из рынка Турции. Недостаточность принимаемых с начала года реформ, а также недостаточность мер, принимаемых против коронавируса, являются основными причинами оттока иностранных инвестиций.

Обращение к правительству

Как сообщает телеканал FoxTV, 399 успешных женщин, в том числе представители бизнес-сообществ Турции, журналисты, адвокаты и правозащитники обратились к правительству с требованием защитить права на охрану здоровья и жизнь заключенных и осужденных в тюрьмах — одном из самых опасных мест для заражения коронавирусом. «Прежде всего, мы защищаем жизнь. Никто не должен содержаться в условиях, небезопасных для жизни. Мы возмущены тем, что в то время как из тюрем выпускают заключенных, осужденных за причинение ранений и осужденных за жестокое обращение с женщинами и детьми, те, кто просто посмел выразить свое мнение, в том числе политики — остаются за решеткой. Нам хочется верить, что будет устранено это неравенство, уполномоченные лица будут действовать в рамках законов, прислушаются к голосу совести, и Закон об амнистии распространится и на политзаключенных», — говорится в обращении.

Пять рисков Турции

Как сообщает SamanyoluHaber со ссылкой на международное информационное агентство Reuters, Турция находится в затруднительном положении в условиях «коронакризиса» с точки зрения валютных резервов, макроэкономических проблем, процентных ставок, кредитного кризиса и политических проблем. Риски, описанные в анализе, подготовленном Марком Джонсом и опубликованном Reuters, были перечислены в виде следующих пяти пунктов:

Чистые международные резервы Центрального банка Турции (TCMB) в этом году сократились с 40 млрд долларов до 25 млрд долларов (включая золото). Макроэкономические проблемы. Экономика Турции, по оценкам Международного валютного фонда, сократится на 5 процентов из-за воздействия коронавируса. Низкие процентные ставки. Центральный банк в течение почти одного года снижал процентные ставки. Однако процентные ставки упали так быстро, что оказались ниже уровня текущей инфляции. Внешний долг. Согласно оценкам S & P Global, объявленным в среду, 6 мая, в ближайшие 12 месяцев Турция должна конвертировать долг, составляющий около 168 миллиардов долларов, что составляет 24% ВВП. Политические проблемы, а также неопределенность, связанная с монетарной и фискальной политикой, вызывают беспокойство инвесторов.

НРП о «перевороте» и «досрочных выборах»

Как сообщает AhvalNews, Народно-республиканская партия (НРП) также приняла участие в обсуждении темы «переворота», которая занимает повестку дня. Заместитель председателя НРП Мераль Даныш Бешташ заявила, что ПСР через подогревание темы переворота пытается создать имидж жертвы, тем самым укрепить свои позиции, но потеряет большинство своих избирателей на первых выборах. Бешташ также отметила, что слухи о перевороте являются недостоверными, НРП готова к любым досрочным выборам, и добавила: «Правящая партия нуждается в истории успеха. Они довольно опытны в извлечении выгоды из каждой проблемы и превращении ее в возможности, они пытаются применить те же методы, которые применяли в прошлом. Правительство для сохранения своей власти в попытке сохранить режим единоличного правления и заставить замолчать людей искусственно создает проблему».

Коронавирус распространяется в тюрьмах

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, смертельный коронавирус, угрожающий всей планете, также распространяется и в тюрьмах. В качестве мер по предотвращению распространения коронавируса были освобождены около 90 000 осужденных. Однако в тюрьмах по-прежнему находится 200 000 заключенных. Стало известно, что в тюрьме Силиври у 44 заключенных и осужденных был выявлен коронавирус. «В тюрьме Силиври ситуация критическая, мы столкнулись с неконтролируемым распространением коронавируса», — сообщил защитник Омер Фарук Гергерлиоглу. По этой причине часть заключенных была переведена в другие тюрьмы, некоторые заключенные были амнистированы.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

В Турции 8 миллионов 427 тысяч безработных

Как пишет газета Sözcü, весь мир ожидает огромная безработица из-за пандемии коронавируса. Это означает, что страны с высоким уровнем безработицы столкнутся с еще большими трудностями. Ожидается, что уровень безработицы, являющейся слабым местом турецкой экономики, вырастет до рекордного уровня из-за эпидемии коронавируса. Исследовательский центр Конфедерация прогрессивных профсоюзов Турции (DİSK-AR) подготовил «Отчет по безработице и занятости», согласно которому число безработных в феврале 2019 года составило 7 миллионов 629 тыс. человек, а в феврале 2020 года число безработных составило 8 миллионов 427 тыс., то есть на 729 тысяч человек больше, чем в предыдущем году.

Глава турецкой разведывательной службы находится в Ливии

Как сообщает новостной портал AhvalNews, на прошлой неделе скончался глава разведывательной службы поддерживаемого Турцией Правительства национального согласия Ливии Абдулкадир аль-Тухами. Правительственные источники объявили, что аль-Тухами умер от сердечного приступа. Однако эксперты предполагают, что эта смерть была подозрительной. Журналист лондонской газеты The Arab Weekly Джемаи Гесми выдвинул предположение о том, что причиной смерти мог послужить конфликт аль-Тухами с премьер-министром Файезом Сарраджем и министром внутренних дел, а также фактическим руководителем группировок Мисураты — Фетхи Башагой. Гесми отметил, что глава турецкой разведки Хакан Фидан, возможно, находится в Ливии для того, чтобы обсудить новые стратегии Турции. По мнению некоторых экспертов, Тухами, игравший активную роль в обеспечении внутреннего и внешнего равновесия в правительстве Сарраджа в вопросах, связанных с региональными военно-политическими проектами Турции, умер подозрительной смертью. По данным газеты, сотрудники турецкой разведки особенно не доверяют ополченцам, контролирующим столицу Триполи, и хотят заменить их членами группировок Мисураты и сирийскими наемниками. Газета пишет, что смерть Тухами также может быть связана с попытками Турции навязать Ливии свою политику и глава турецкой разведки Хакан Фидан находился в Ливии как раз с этой целью. Газета также утверждает, что в стране произошло много убийств, похищений и инцидентов с применением насилия после того, как появились новости о том, что Фидан прибыл в Ливию.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Парикмахерские, салоны красоты, торговые центры и предприятия, занимающиеся торговлей одеждой, обувью, сумками и стеклянными изделиями, которые были закрыты ранее в рамках мер по борьбе с коронавирусом, снова открываются.

Федерация баскетбола и волейбола Турции объявила о своем решении касательно соревнований, прекращённых из-за коронавируса. Таким образом, были отменены все профессиональные лиги по баскетболу и волейболу. Так же в сезоне 2019−20 г. не будет отбора чемпионов и ни одна из команд не вылетит из лиги.

14-летний ребенок, отправленный Турцией в Ливию, скончался. Согласно полученной информации, 14-летний Усама аль-Муса, который находился в составе поддерживаемой Турцией группировки «Сулейман Шах», погиб в войне в Ливии.

Начальник Генерального штаба Турции генерал Яшар Гюлер принял участие в заседании начальников штаба военного комитета НАТО. На заседании, проведенном в формате видеоконференции, были обсуждены вопросы безопасности и борьбы с коронавирусом.

Министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана объявил, что ВВС Филиппин приобретут шесть турецких ударных вертолетов ATAK вместо американских Apache или Viper. Министр отметил, что причиной выбора турецких вертолетов послужила их более низкая стоимость.

Иранцами в течение первого квартала текущего года на территории Турции было приобретено 1864 объекта недвижимости, что на 97% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда было приобретено 946 объектов недвижимости. Согласно данным Турецкого статистического института, в первом квартале текущего года иранцы стали лидерами по приобретению недвижимости в Турции иностранными гражданами.