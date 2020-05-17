



Adrian Pingstone Истребитель-бомбардировщик Tornado

Внутренний немецкий спор из-за вопроса о замене устаревших немецких истребителей-бомбардировщиков Tornado на американские многоцелевые истребители F-18 оказался поводом для широкой дискуссии, а также активизации антиамериканских высказываний в целом и антитрамповских в частности. Напомним, что разговор инициировал глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених, который в начале мая выступил с требованием о выводе с территории Германии ядерных вооружений «из-за непредсказуемости политики президента США Дональда Трампа».

U.S. Navy Истребитель F-18

Тогда против этой идеи высказались не только представители федеральной канцелярии и партнеров СДПГ по правящей коалиции из ХДС/ХСС, но и однопартиец социал-демократов, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пояснивший, что «чем более непредсказуемо ведут себя ядерные державы, тем важнее наша роль как государства, выступающего против войны». На днях Мютцених в интервью изданиям медиа-группы Funke Mediengruppe уточнил свою позицию. Он сообщил, что поддерживает все усилия, предпринимаемые Маасом в области разоружения, контроля над вооружениями и укрепления доверия, а также «никоим образом не подвергает сомнению присутствие НАТО в Германии или членство Германии в НАТО, это было бы несправедливым обвинением». Но партнерство с альянсом, по словам лидера фракции социал-демократов, означает больше, чем просто наличие американского ядерного оружия в стране. При этом Мютцених напал на Трампа, обвинив его в том, что тот является сеятелем «духа раздора» в НАТО. Он также предупредил, что «новая ядерная стратегия администрации Трампа представляет собой большую опасность», поскольку она «включает в себя возможность применения ядерного оружия в начале конфликта, общественность в Германии должна быть проинформирована об этом».

Bundestag.de Рольф Мютцених

Сегодня, по оценкам немецких изданий, около 20 американских авиабомб B-61 с ядерной боевой частью все еще хранятся на базе ВВС в Бюхеле (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Они оказались в центре внимания после того, как весной министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) дала старт обсуждению планов замены устаревших Tornado на новые самолеты. Это процесс долгий, в него вовлечены не только военные эксперты, но и депутаты, которым принимать окончательное решение. Возмущение вызвали слова Крамп-Карренбауэр о том, что вместо европейских истребителей-бомбардировщиков будут приобретены американские F-18, чему была придана политическая окраска, причем не только в Германии. «Американцы сделали им предложение, от которого они не могли отказаться», — прокомментировал действия Берлина один из французских порталов, назвав его «компромиссом, неблагоприятным для авиационной промышленности Германии» и «продиктованным требованиями янки в НАТО». Ряд французских депутатов отметили, что «Берлин является антиядерным с Парижем и проядерным с Вашингтоном». Одновременно против контракта с США выступили влиятельный профсоюз сотрудников предприятий металлообрабатывающей и электротехнической промышленности Германии IG Metall и заводские советы, заявившие об угрозе будущему военного авиакосмического комплекса страны.

Olaf Kosinsky Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Бундесвер парировал тем, что менять Tornado нужно будет в 2025 — 2030 годах, а европейский аналог им появится только в 2040 году. Помимо того, Крамп-Карренбауэр обвинила социал-демократических партнеров по большой коалиции в том, что они, говоря, будто с ними не посоветовались, лукавят. По ее словам, внутренние переговоры были «совершенно нормальными» и «американское правительство тоже очень хорошо знает, что до того, как мы купим, идет долгий процесс согласований, который заканчивается голосованием в Бундестаге». Крамп-Карренбауэр отвергла претензии социал-демократов, заявив, что «несколько недель интенсивно обсуждала эту тему с вице-канцлером Германии от СДПГ Олафом Шольцем и министром иностранных дел от СДПГ Хайко Маасом». Оба они пообещали, что сами все расскажут однопартийцам, поэтому социал-демократам следует «выяснить, почему этого не произошло». Наконец, в минувший четверг, 14 мая, в кампанию включился и посол США в Германии Ричард Гренелл. Он опубликовал в немецкой газете Die Welt статью, в которой призвал Берлин инвестировать в ядерное сдерживание НАТО. Как сообщил американский дипломат, основным потенциалом альянса является «надежное ядерное сдерживание, в том числе с помощью самолетов, способных нести ядерное оружие».

Sandro Halank Хайко Маас

Однако точку в этой истории ставить еще рано. Конечно, нельзя исключить того, что «бунт» отдельных функционеров СДПГ окажется бурей в стакане воды. Но и вопросы, которые ставит Мютцених — тоже серьезные, и от них не отмахнешься так просто. А если его «война» с Вашингтоном и Трампом увенчается успехом и американцы вывезут свои бомбы с территории Германии, спасибо скажет немецкий оборонпром. Ведь нет атомного оружия — не нужны и способные их нести F-18, миллиарды евро останутся в стране.