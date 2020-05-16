Технологическая революция и новая экономика потребления создают предпосылки для нового мирового порядка, в котором главенствующую роль займёт тот, кто сможет предложить миру безграничное количество денег. Но история учит нас, что новый мир не может появиться без великих потрясений. Пандемия же, вызванная COVID-19, это новый, возможно, пока пробный инструмент по изменению мироустройства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знахарь

Экономика, построенная на потреблении, зависит от потребителя и его финансового положения. В современном мире ценен не просто человек, а человек с достаточным количеством денег и потребностями, чтобы их потратить. Крупнейшие корпорации в мире мгновенно теряют миллиарды долларов капитализации, если инвесторы узнают не просто об уменьшении количества клиентов, а о замедлении их роста. И в то же время биржевые индексы летят вниз на новостях о сокращении доходов населения.

Однако мировая история не знает примеров того, когда передел мира осуществлялся мирным ненасильственным образом. До конца ХХ века экономика ещё позволяла использовать методы, подразумевающие уничтожение десятков миллионов людей, но теперь экономика требует не просто сохранения жизни потребителя, но и сохранения его благосостояния.

Скидки в супермаркете

Долговой кризис 2008 года перерос в вялотекущий кризис потребления. Для преодоления его центральные банки, прежде всего американский ФРС, начали программы количественного смягчения — рост денежной массы. Потом стали опускаться процентные ставки, в некоторых странах они ушли в отрицательную зону. Но потребление даже при дешёвых потребительских кредитах росло низкими темпами.

После реализации в США трёх программ количественного смягчения стало ясно, что денег можно печатать столько сколько угодно, и это не вызывает инфляцию. Тогда пришла идея стимулировать потребление, раздав деньги потребителю и тем самым дав ему уверенность, что его уровень доходов не опустится ниже определённой планки.

Эксперименты по выплате безусловного базового дохода проходили в ряде стран, один из широкомасштабных был проведён в Финляндии. Однако все они остались только экспериментами, так и не получив дальнейшего развития. Дело в том, что раздачу денег могут себе позволить только те, простите за банальность, у кого они есть, а точнее те, кто их печатает. Но просто печатать деньги мало, надо печатать деньги, которые нужны всем и при этом контролировать глобальные денежные потоки.

Только доллар сейчас является мировой валютой, и кто бы в мире сколько бы не собирался бы напечатать денег, он должен соизмерять свои желания со своим балансом и активами, которые для всего мира оцениваются только в долларах. Невозможно без последствий напечатать денег больше, чем есть долларов. Потому сейчас весь мир ждёт новой порции долларов, чтобы спасти свои суверенные экономики от COVID-19.

Американцы уже неоднократно показывали миру свои возможности не просто перестраивать свою экономику, но и экономику всего мира ради достижения или сохранения своего господства. Вот и сейчас мы видим трансформацию США и их попытки трансформировать мир. Именно в пандемию стал проявляться и складываться из отдельных фрагментов тот самый мир, который готовят для нас янки.

Доллары США

В середине апреля на новостях о сокращении рабочих мест и резкого роста безработицы во всём мире снова стала модной тема «раздачи» денег. При этом идею раздачи денег тут же подхватили СМИ и часть, так сказать, либеральных экономистов по всему миру. Россия не исключение, за раздачу денег у нас выступили экономисты либерального крыла из Высшей школы экономики.

Предложенные меры в докладе «Либеральная миссия» «Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики», имеют характер этакого неокейнсианства, суть которого сводится к тому, что государство должно раздать деньги как бизнесу, так и гражданам — потребителям. В самих предложениях нет ничего крамольного, но и ничего нового. Напомню, что во время выхода Соединённых Штатов из великой депрессии был введён план мер, предложенных Джоном Мейнардом Кейнсом. Суть этих предложений заключалась в том, что государство вольёт в экономику наличность через поддержку бизнеса и инвестиций в инфраструктурные проекты, это позволило увеличить количество рабочих мест и побороть безработицу.

Но в отличие от кризиса великой депрессии, в кризис COVID-19 в основу антикризисных мер ложится не желание сохранить и увеличить рабочие места, а именно поддержать потребление, это может быть как и сохранение рабочих мест, так и раздача денег потребителям напрямую.

Однако поддержка потребителя — это перераспределения напечатанных денег от государства владельцам цепочек добавленной стоимости. Естественно, само государство через такое перераспределение будет контролировать не только потребителей, но и тех, кто получает прибыль от них. Потому государство, стремящееся к тотальному и глобальному контролю на земле, будет всячески пресекать все попытки нарушить его монопольное право на эмиссию.

AgnosticPreachersKid Федеральная резервная система США

1,5 года назад, когда в мире начались эксперименты по раздаче денег, в американском конгрессе давал показание основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Его вызвали «на ковер» из-за планов введения «Фейсбуком» криптовалюты Libra. Конгрессмены очень сильно обеспокоились, что Libra может стать альтернативной валютой, не подконтрольной ФРС США. Разбирательства привели к тому, что платёжные системы Visa, MasterCard и EBay вышли из проекта. Глава же блокчейн-подразделения «Фейсбука» Дэвид Маркус заверил власти и общественность, что Libra — это не валюта, а только новый более совершенный вариант платёжной системы, и она «не будет угрожать суверенности государств в контексте денег». Другими словами, не будет угрожать США в их суверенном праве контролировать мировую эмиссию денег.

14 мая сего года Павел Дуров, основатель социальной сети «ВКонтакте», заявил о закрытии своего блокчейн-проекта TON и криптовалюты Gram, так как американские власти запретили ему развивать проект не только на территории США, но и по всему миру. «По мнению суда, гражданин США может найти какой-то способ доступа к платформе TON после ее запуска. Чтобы предотвратить это, нельзя допустить распространения Gram в любой другой стране мира, даже если все остальные страны на планете прекрасно справляются с TON», — написал в своём Telegram-канале господин Дуров.

Но пара-тройка миллиардеров, поддерживаемая парой десятков тысяч айтишников, добывающих в поте лица крипту, — это цветочки по сравнению с угрозой в 1,3 млрд потребителей, объединённых одной идей, контролируемых одной партией и создающих крупнейшую экономику мира. Китай уже давно понял курс США, и потому сам разработал свои экспансионистские инструменты, такие как, например, Великий шёлковый путь. По замыслу китайских стратегов именно он должен доставить китайские товары ещё как минимум полутора миллиарду потребителей на земле. Однако пока ФРС обладает монополией на эмиссию денег, это не так опасно для США, в конце концов мистеру Трампу достаточно будет запретить под угрозой эмбарго, поддержанного флотом и армией, покупать китайские товары в том или ином регионе, и местные элиты согласятся. Но как запретить покупать китайские товары через интернет потребителям, которые получили доступ к китайскому электронному юаню, тут либо бомба, а это запрещают современные экономические реалии, либо придётся делить мир с Китаем. И вот он ответ, почему президент Трамп использует именно военную риторику против Китая, почему он грозит войной. Либо всё, либо ничего, американцы не собираются делить мир с кем-либо.

Контейнеровоз на погрузке

Объявленный глобальный карантин постепенно уничтожает суверенные экономики, приучает человечество не работать, быть в изоляции, просто получать деньги и больше использовать цифровую экономику и интернет, контролируемый США. Только представим, что пусть не в эту пандемию, а в следующий глобальный кризис, его в принципе можно придумать виртуально, главное напугать 7 миллиардов населения и заставить сидеть у себя дома, к нам обратится Дональд Трамп или кто там ещё будет в Белом доме и просто предложит всем деньги на подконтрольные США Visa и MasterCard с условием, что покупаются только американские продукты или те продукты, чья добавленная стоимость принадлежит Америке. Всё это технологически возможно уже сейчас, остаётся дождаться, когда будет напечатано достаточное количество долларов.

Добро пожаловать в дивный новый мир.