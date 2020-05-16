Несмотря на непростую ситуацию в США, вызванную пандемией коронавирусной инфекции и проблемами в экономике, наиболее вероятному кандидату от Демократической партииДжо Байдену стоит со всей осторожностью отнестись к президенту СШАДональду Трампу, который раз за разом доказывал свою высокую политическую живучесть, пишет Джакоб Хейлбрунн в статье, опубликованной 15 мая в The National Interest.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Противостояние Дональда Трампа и Джона Байдена

Большинство опросов показывают, что бывший вице-президент опережает Трампа, против которого настроены те штаты, от предпочтений избирателей в которых зависит исход выборов, и представители старшего поколения. Пандемия коронавируса пока не побеждена. И несмотря на это, в Демократической партии с беспокойством относятся к перспективам избрания Байдена в ноябре. Отчасти это вызвано стремлением избежать той же ошибки излишней самоуверенности, которую допустила в 2016 году бывшая первая леди Хиллари Клинтон, обладавшая якобы непреодолимым преимуществом перед Трампом. Тогдашнее поражение по-прежнему тяжело воспринимается демократами, ставшими свидетелями невообразимого: «знаменосец» Демократической партии проиграл бывшему торговцу недвижимостью, который «украл хлеб демократов», став говорить для простых избирателей из рабочего класса.

История может повториться. Несмотря на все свои ошибки, просчеты и истеричность, Трамп продемонстрировал удивительное постоянство во время своего правления. На протяжении всего своего срока он поддерживал нерушимой риторическую связь со своими сторонниками. Кто кого ведет, это вопрос открытый, но его способность следовать желанием своей электоральной базы никуда не делась. И тому есть два ярких примера: уголовное преследование Майкла Флинна и пандемия коронавирусной инфекции.

U.S. Department of Defense Майкл Флинн

Когда Флинн был вынужден уйти в отставку с поста советника Трампа по национальной безопасности, побывав на этом посту рекордно короткий срок, глава Белого дома, по сути, отвернулся от него. Тем не менее с тех пор он превратил преследование Флинна в резонансное дело, с помощью которого можно активизировать свою консервативную базу поддержки и продолжить нападки на бывшего главу Белого дома Барака Обаму.

Скорее всего, можно говорить о том, что Трамп допустил ошибку, просто не помиловав Флинна и предоставив министерству юстиции разбираться с ним. Теперь Флинн оказался в центре юридической волокиты, в рамках которой действия министерства стали объектом пристального внимания со стороны судьи Эмметта Саливана, негативно встретившего то, что американский минюст прекратил преследование бывшего советника Трампа. С другой стороны, Трамп, возможно, только и ждет возможности своим громким заявлением вновь вызвать симпатию его избирателей, бросив вызов вашингтонским элитам и провозглашая свой статус аутсайдера.

Трамп дал четко понять, что он готов и впредь идти на повышение ставок, когда дело касается того, чтобы отплатить своим хулителям той же монетой. Именно с этой целью Трамп начал вновь обвинять Обаму в том, что тот злоумышлял против него. Из этого «Обамагейта» логически следует то, что любой, кто входил в администрацию «преступника» Обамы, в том числе наиболее вероятный противник Трампа на следующих выборах Байден, запятнал свою репутацию.

Точно так же, как Трамп стремится воспользоваться делом Флинна, он пытается превратить в свою политическую выгоду пандемию коронавирусной инфекции. Трамп пошел на большой риск, столкнув экономику и необходимость обеспечения безопасности людей. Трамп рисковал с самого начала, когда говорил, что угроза пандемии преувеличена. Впоследствии оказалась, что жертвами распространения коронавируса могут стать по меньшей мере 100 тыс. граждан США. В то же самое время сильный удар был нанесен по экономике страны.

Коронавирус в США

Поэтому теперь Трамп может попытаться сыграть в еще одну рискованную игру: использовать мрачные экономические перспективы против демократов, выступив в качестве освободителя штатов, прежде всего тех, в которых правят губернаторы-демократы. Такой шаг может привести к гибели еще большего числа жертв.

По всей видимости, Трамп готов заплатить эту цену, стремясь найти отклик у многих миллионов граждан США, которые остались без работы из-за пандемии. Такой шаг вполне может найти отклик у избирателей. Экономика пострадала во всех штатах, благодаря чему Трамп сможет выставить демократов упертыми противниками возобновления работы предприятий или теми, из-за кого длительные отпуска превратились в долгосрочную безработицу.

Трамп, заключает автор, по-прежнему является непредсказуемой силой, какой он был с самого своего прихода в Белый дом. Его шансы на переизбрание могут быть сведены к нулю, если не будет остановлена пандемия, а в экономике начнется стагнация или что-то похуже. Тем не менее он неоднократно доказывал, что в политическом смысле он непотопляем, поэтому Байдену следует его всячески опасаться.