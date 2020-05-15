Вдруг возникший в последние дни оптимизм по поводу якобы уже скорого окончания пандемии коронавируса удивляет и, прямо скажем, настораживает. Еще недавно человечество готовили к длительной борьбе с неизученной инфекцией и осторожному, постепенному выходу из режима карантина, и вдруг, как по команде, в странах, где цифры инфицированных все еще велики, принялись отменять запреты на экономическую деятельность и другие ограничения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На это обращает внимание и японская газета «Хоккайдо симбун», которая предупреждает об опасности второй волны заболевания и призывает действовать, основываясь на заключениях врачей и специалистов. Она предупреждает, что нельзя гнаться за сиюминутными результатами, что от руководителей государств «требуется готовность к затяжному сражению с пандемией и политика, учитывающая жизнь и благосостояние народа». К этому призывает и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая подчеркивает: «Чтобы сохранить людей и нормальную жизнь, важно возвращаться в привычное русло постепенно и размеренно».

Японская газета признает, что «мировая экономика оказалась в сложной ситуации, население серьезно обеднело, люди начали активно требовать послаблений». Однако нельзя действовать импульсивно, под воздействием требований и пожеланий населения. «Важны основания для послаблений и сам процесс снятия ограничений», — отмечает «Хоккайдо симбун».

Особой критике за преждевременное, как считается, ослабление ограничений японские журналисты подвергают Соединенные Штаты Америки и Россию. Эти две страны отнесены к тем государствам, где власти «пытаются бездумно в спешке восстановить экономическую деятельность, несмотря на отсутствие достаточного контроля над инфекцией». Прямо указывается: «США — лидеры по числу зараженных, однако президент Дональд Трамп спешит возобновить экономическую активность. В России, находящейся на втором месте после США, количество больных растет взрывными темпами, но президент России Владимир Путин пошел на частичное восстановление работы предприятий. По всей видимости, влияет то, что в этих странах экономическая ситуация ухудшается, а рейтинг правительства падает». Однако при этом газета не приводит конкретных цифр, подтверждающих «взрывные темпы» роста числа инфицированных коронавирусом в России.

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Предупреждая об опасности снятия ограничений, японская газета, с одной стороны, говорит об успешном опыте всеобъемлющего тестирования и отслеживания местонахождения больных, как, например, в Южной Корее, а с другой — критикует тех же корейцев за преждевременное ослабление ограничений на передвижение, что на прошлой неделе привело к массовому заражению с очагом в ночном клубе.

Отмечая успех тестирования в Германии и хорошую работу медицинской системы в этой стране, газета и тут призывает к осторожности в осуществлении объявленного поэтапного ослабления изоляции, ибо, как указывается, «малейшие послабления даже в развитых странах приводят к вспышке инфекции, и в этом коварство нового коронавируса». Авторы статьи справедливо считают, что «стратегия выхода должна быть такой, чтобы добиваться понимания народа и осторожно нащупывать путь к свету».

Удивление вызывает то, что, критикуя другие государства, «Хоккайдо симбун» никак не оценивает действия собственного правительства, которое, прямо скажем, явно запоздало с принятием мер по борьбе с пандемией. Критики кабинета Абэ и губернатора Токио Коикэ высказывают нелицеприятные суждения о том, что японские политики до последнего тянули с принятием решительных мер, надеясь все же не допустить переноса летней токийской Олимпиады — 2020. Да и введенный режим «чрезвычайной ситуации» весьма щадящий, не предусматривающий каких-либо санкций и наказаний для его нарушителей. Во всяком случае, судя по телесюжетам и фото, число пешеходов на улицах Токио и Москвы разительно отличается.

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А теперь и вовсе, не отличаясь от других стран в заботе об экономике страны, японское правительство вознамерилось одновременно отменить режим ЧС в 39 из 47 японских префектур. «По всей стране есть тенденция к сокращению заражений. В последнее время в 39 префектурах ситуация с заражениями коронавирусом пришла к уровню до середины марта, когда началось распространение инфекции», — приводит слова японского министра по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура информационное агентство Киодо.

Видимо, в японском правительстве не услышали призывов ВОЗ и обоснованные предупреждения «Хоккайдо симбун» о том, что вирус, с которым впервые столкнулось человечество, весьма коварен и требует самого серьезного к себе отношения, и проявляют большую заботу об экономике в целом, чем о судьбах отдельных людей. Будем надеяться, что в нашей стране все же будет иначе…